"Não tenho muito dinheiro": Lindblad detalha viagens sem luxo na F1

Liam Lawson e Arvid Lindblad, dupla da Racing Bulls, chamaram a atenção depois do GP da Bélgica e não foi pelo resultado na pista. Na verdade, os dois se tornaram assunto nas redes sociais porque, diferentes de outros pilotos de Fórmula 1, foram vistos em voos comerciais.

Após a corrida, que inclusive teve um momento de polêmica entre as duas RB's, os pilotos voltaram para casa juntos e dividiram a mesma fileira em um voo low cost pela Europa da empresa EasyJet.

A companhia já é conhecida entre viajantes por conta dos preços abaixo da média, apesar da falta de conforto costumeiro em outros aviões comerciais. Por conta da popularidade e valores baixos das passagens, Lindblad e Lawson estão optando por voos mais econômicos, uma vez que os dois têm alguns dos salários mais baixos da F1.

Durante a coletiva desta quinta-feira (23) na Hungria, ao ser perguntado pelo Motorsport.com, Lindblad explicou a decisão:

"Não tenho muito dinheiro, então continuo viajando em voos comerciais normais. Não tem nada de errado nisso. Já fiz de tudo até agora", começou o piloto de apenas 18 anos.

"Se posso economizar um pouco, por que não economizar, mesmo que eu tenha mais dinheiro? Por isso, fico muito feliz em viajar pela EasyJet".

Lindblad também contou que costuma ser reconhecido em alguns voos, mas, por ainda ser o único novato do grid, o público ainda não está completamente acostumado com o rosto do jovem.

"[Sou reconhecido] mais do que no ano passado, sim, com certeza. Então, sou parado algumas vezes, mas ainda sou relativamente novo nisso... Acho que outros pilotos seriam mais reconhecidos".

Lawson também foi questionado sobre o assunto e explicou que os dois tiveram o retorno para casa atrasado em pelo menos duas horas e chegaram ao destino bastante tarde.

"Teve um atraso de mais ou menos duas horas. Acho que decolamos à meia-noite, mas foi tarde, sim, bem tarde da noite. Mas tudo bem. Correu tudo bem. O Arvid sentou no meio, então eu fiquei na janela. Foi tranquilo", detalhou o neozelandês.

O piloto da Racing Bulls contou que também costuma viajar de voos comerciais por conta da praticidade de encontrar horários e datas mais flexíveis.

Quando falamos sobre salários da F1, pensamos sempre na casa dos milhões de dólares por ano. No entanto, no caso de Lindblad e Lawson esse valor costuma ser mais baixo - isso porque os dois correm por uma equipe que está no meio do grid e têm carreiras relativamente muito novas.

Segundo informações do RacingNews365 publicadas no início da temporada, Lindblad teria um salário anual entre 500 mil e 1 milhão de dólares (entre R$ 2,63 a 5,26 milhões), enquanto Lawson receberia 1 milhão de dólares.

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