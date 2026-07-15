Narrador da Sky F1: "A Red Bull acompanha Bearman de perto..."

Em meio aos rumores sobre a possível saída de Max Verstappen da Red Bull -- com a McLaren sendo apontada como o destino 'da vez' para o tetracampeão --, um talento da Fórmula 1 é especulado como possível substituto do holandês no time taurino. Trata-se de Oliver Bearman, piloto da Haas afiliado à Ferrari que, segundo o narrador da Sky Sports F1, David Croft, está no radar da marca de energéticos no mercado da categoria.

Ainda que, segundo a imprensa europeia, Oscar Piastri desponte como opção principal para a Red Bull em caso de saída de Verstappen, já que o australiano é quem perderia vaga na McLaren para a chegada do holandês, Bearman é o 'plano B' do escuderia taurina.

O narrador da Sky Sports F1 fez uma ponderação importante sobre o assunto: "Laurent Mekies (atual chefe de equipe da Red Bull) foi, na época, quem colocou 'Ollie' sob contrato na Ferrari Driver Academy".

De fato, o engenheiro francês, que na época trabalhava no time de Maranello, era um dos responsáveis pelo programa de pilotos juniores da marca italiana na 'escada' para a categoria.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Croft seguiu: “Sei que a Red Bull acompanha Ollie Bearman muito, muito de perto. Se, num futuro próximo, não surgir um lugar na Ferrari para Ollie, esta situação pode transformar-se numa excelente opção alternativa tanto para a Red Bull como para Ollie".

Além do narrador da Sky Sports britânica, o ex-piloto de F1 alemão Ralf Schumacher, da Sky germânica, é outro que falou sobre a possível contratação. Segundo o vencedor de 6 GPs de F1, a 'RBR' deveria apostar em Ollie, e não, por exemplo, no espanhol Carlos Sainz.

"Sainz tem se saído extremamente bem na Williams até agora, mas, ainda assim, eu preferiria apoiar o Bearman, que acredito ter muito potencial no futuro... ele é muito 'são', incrivelmente simpático e acho que merece uma chance em um bom carro", disse Ralf.

Na Ferrari, o monegasco Charles Leclerc recentemente assinou uma extensão contratual de longo prazo. Já o britânico Lewis Hamilton, heptacampeão da F1, tem a opção de renovar seu vínculo para 2027, o que ele tem indicado que fará, dada a boa fase recente.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!