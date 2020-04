Nelsinho revela como a família Piquet lida com idolatria a Senna

Primeiro campeão da Fórmula E, ex-piloto da Fórmula 1 e hoje na Stock Car, Nelsinho Piquet deu entrevista exclusiva ao Motorsport.com e revelou como sua família lida com a idolatria a Ayrton Senna, compatriota e rival de Nelson Piquet na elite do automobilismo.

Os pilotos marcaram época na categoria máxima entre os anos 1980 e 1990 e dividiram a preferência do público no Brasil. Piquet conquistou seus três títulos antes de Senna, que faturou o tri em 1991, três anos antes de morrer no GP de San Marino de 1994.

De forma inédita e ponderada, Nelsinho falou sobre como os Piquet encaram a paixão por Senna, hoje mais popular que 'Nelsão'. Com sinceridade e respeito a Ayrton, o piloto deu sua opinião e comentou sobre como o pai lida com o assunto. Confira o imperdível relato:

"Eu acho que um dos motivos por que meu pai cada vez mais se afastou da imprensa pode ter sido essa relação que o Senna tinha com a imprensa. De ele ser preparado para lidar com a imprensa, preparado como 'pilotinho' da Globo, vamos dizer, né...", analisou Nelsinho.

"Meu pai acabou se afastando e tendo a vida dele, entendeu? Meu pai não precisou de fama nem de nada disso para conquistar as coisas que ele quis, né... Ele, depois da F1, abriu a própria empresa e é super bem-sucedido. Mas ele fez isso no suor, na garra e na briga".

"Você abrir uma empresa, ter 500, mil funcionários e um negócio que dá lucro todo ano não é fácil hoje em dia no Brasil, né... E o meu pai começou a fazer isso com 40 e tantos anos, então... Assim, [Nelson e Senna] são pessoas diferentes, com características diferentes", ponderou.

"Obviamente, a morte do Ayrton, em um acidente em que ele estava pilotando durante uma corrida, tudo isso criou uma história muito triste. Doeu bastante para todo mundo ver um piloto brasileiro morrer pilotando. E o Senna adorava carregar a bandeira do Brasil...".

"Feito para a mídia"

Galeria Lista Senna dá entrevista ao lado de Prost 1 / 5 Foto de: LAT Images Senna e o jornalista Giorgio Piola 2 / 5 Ayrton Senna, McLaren, Riccardo Patrese, Williams 3 / 5 Foto de: LAT Images Ayrton Senna e Juan Manuel Fangio 4 / 5 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ayrton Senna, McLaren 5 / 5 Foto de: Sutton Motorsport Images

"Como eu disse, ele foi feito realmente para a mídia. Parece que ele foi treinado para isso na comparação com outros pilotos, e não só o meu pai. Os pilotos dos anos 1960 e 1970, eles não tinham muito isso", comparou Piquet.

"Os jornalistas que estavam lá que eram apaixonados por corrida, aqueles jornalistas que respiravam gasolina também. Eu acho que hoje em dia é diferente. As mídias mandam os jornalistas para as corridas e, para ser bem sincero, já passei por isso inúmeras vezes...".

"Quantos jornalistas que já me entrevistaram que estavam em sua primeira corrida, não fizeram o dever de casa e fizeram aquelas perguntas completamente... Não vou nem falar o adjetivo. Mas eu acho que quando o jornalismo foi se profissionalizando no mundo do automobilismo, meu pai...".

Galeria Lista Nelsinho dando entrevista 1 / 10 Foto de: GP2 Series Media Service Nelsinho dando entrevista 2 / 10 Foto de: GP2 Series Media Service Nelsinho dando entrevista ao lado de Massa e di Grassi 3 / 10 Foto de: XPB Images Nelsinho dando entrevista ao lado de Lewis Hamilton 4 / 10 Foto de: GP2 Series Media Service Nelsinho dando entrevista ao lado de Lewis Hamilton 5 / 10 Foto de: GP2 Series Media Service Nelsinho dando entrevista ao lado de Emerson Fittipaldi 6 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Nelson Piquet Jr., Panasonic Jaguar Racing 7 / 10 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nelson Piquet Jr 8 / 10 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nelson Piquet dando entrevista 9 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Nelson Piquet dando entrevista para a filha Julia Piquet 10 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Não é que não se adaptou, mas foi mais no final da carreira dele. Acho que teve o fato também de ele ser de Brasília e, quando ele vinha correr em São Paulo de Super Vee, dava pau em todo mundo aqui. Todo mundo de São Paulo odiava ele", afirmou Nelsinho.

"Então, assim, quando Ingo [Hoffmann] ou quando Chico [Serra] venciam na Inglaterra de Fórmula 3 ou alguma coisa, eles [jornalistas] davam uma atenção gigantesca para os dois nas mídias, nos jornais e na TV em São Paulo".

"E quando meu pai vencia, não era o caso. Então acho que isso foi uma coisa que, com o tempo, foi criando esse distanciamento. Acho que não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, né... Foram vários casos assim".

GALERIA: Relembre todos os carros utilizados por Nelson Piquet em sua carreira na F1

Galeria Lista 1978 - Ensign N177 1 / 20 Foto de: LAT Images 1978 - McLaren M23 (BS Fabrications) 2 / 20 Foto de: LAT Images 1978-79 - Brabham BT46 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1979 - Brabham BT48 4 / 20 Foto de: LAT Images 1979-80 - Brabham BT49 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Brabham BT49C 6 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT50 7 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT49D 8 / 20 Foto de: LAT Images 1983 - Brabham BT52 9 / 20 Foto de: BMW AG 1983 - Brabham BT52B 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - Brabham BT53 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1985 - Brabham BT54 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1986 - Williams FW11 13 / 20 Foto de: LAT Images 1987 - Williams FW11B 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - Lotus 100T 15 / 20 Foto de: LAT Images 1989 - Lotus 101 16 / 20 Foto de: LAT Images 1990 - Benetton B189B 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990 - Benetton B190 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Benetton B190B 19 / 20 Foto de: Ercole Colombo 1991 - Benetton B191 20 / 20 Foto de: LAT Images

"A única coisa que me incomoda é essa turminha de 15 até 25 anos, talvez, que nunca viu o Ayrton correndo, nem meu pai e nem o Emerson, e ficam falando besteira, entendeu? Eu entendo o lado emocional pelo Ayrton, porque ele foi um super piloto e levou o Brasil ao topo".

"Mas isso não dá direito a um cara que não tinha nem nascido e viu algumas fitas de querer ser contra Piquet ou querer falar mal de Piquet. Só por meu pai ser diferente ou meu pai falar mal, talvez, da política... Ou enfim, de dar opiniões, ele é muito transparente, claro e sem filtro".

"E isso aí que me incomoda às vezes. Os caras nunca viram nenhum dos grandes brasileiros correndo e ficam aí criticando sem entender, sem saber da história, sem saber de absolutamente nada", completou Nelsinho.

GALERIA: Fotos de Nelsinho, Nelson, Pedro e a família Piquet

Galeria Lista Nelsinho e Nelsão 1 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Nelson 2 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Nelsinho 3 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 4 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 5 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 6 / 30 Foto de: Divulgacao Julia e Pedro Piquet 7 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro 8 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 9 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 10 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Pedro 11 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 12 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro quando pequeno 13 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 14 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro 15 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro 16 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro, Nelsinho e Rodrigo Piquet 17 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro, Nelsinho, Pietro Fittipaldi e Enzo Fittipaldi 18 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 19 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelsinho em premiação 20 / 30 Foto de: Divulgacao Os homens da Família Piquet 21 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 22 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Pedro 23 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 24 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Pedro 25 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 26 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro quando pequeno e Nelson 27 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro na Brabham do bi de Nelson na F1 28 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 29 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsão e Nelsinho 30 / 30 Foto de: Divulgacao

VÍDEO: Pedro Piquet revela principal regra de convivência que pai Nelson dá aos filhos

