Nelson Piquet esteve internado nesta semana no Hospital Sírio-Libanês de Brasília por causa da Covid-19 e recebeu alta na última quarta-feira (13). O tricampeão mundial de F1, de 68 anos de idade, recebeu ajuda médica por dois dias, sem complicações, segundo o site Diário Motorsport.

O ex-piloto teve sintomas considerados leves para o coronavírus, realizou novos testes e recebeu a permissão para voltar para casa, sendo pedido apenas um período de repouso.

Piquet deu 'susto' anteriormente em 2013, quando passou por uma cirurgia no coração, por conta de uma hipertrofia cardíaca.

