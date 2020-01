Os fãs da F1 já tem data para ‘maratonar’ o serviço de streaming Netflix. A segunda temporada de F1: Drive to Survive (Dirigir para viver) estará disponível na plataforma a partir de 28 de fevereiro.

Assim como no ano passado, a transmissão desta temporada ocorrerá no final das férias da F1, alguns dias antes do GP da Austrália, que será realizado de 12 a 15 de março.

A novidade deste ano fica por conta das participações de Mercedes e Ferrari, ausentes no primeiro ano. Além disso, sabe-se que a edição deste ano contará com nove episódios, contra 10 do ano passado.

A equipe de filmagem da Netflix teve acesso maior na Mercedes no GP da Alemanha de 2019, prova que não foi favorável ao time, mesmo com as comemorações de 125 anos da fabricante, além de seguir os passos da Renault no GP da França.

