A Fórmula 1 parece ser um tema tão importante para a Netflix que faz até a gigante do streaming considerar uma mudança de filosofia, podendo entrar na luta pela compra dos direitos de transmissão da categoria no futuro.

Com documentários sobre Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio, além da série Drive to Survive, a Netflix vem se tornando um pólo de atenção para os fãs da principal categoria do automobilismo mundial. E o tópico da F1 pode ser expandido ainda mais no portfólio da empresa nos próximos anos.

Isso foi revelado pelo CEO da Netflix, Reed Hastings, um dos fundadores da empresa, em entrevista à publicação alemã Der Spiegel. Enquanto no passado isso seria descartado, hoje a visão da marca é diferente.

"Há alguns anos, os direitos [de transmissão] da Fórmula 1 estavam à venda. Naquela época, não estávamos entre os concorrentes. Hoje, iríamos pensar nessa possibilidade".

Mas isso representa também uma contradição da parte da Netflix sobre a transmissão de eventos esportivos ao vivo. O próprio Hastings disse que em sua empresa se faz "entretenimento e não jornalismo, que deve ter certos padrões e seguir princípios éticos", afirmando também que "manteriam suas mãos longe dos esportes ao vivo".

"Com as transmissões esportivas, não temos controle sobre a fonte. Não somos donos da Bundesliga [principal divisão do campeonato alemão de futebol]. A Bundesliga pode fazer acordos com quem quiser; Mas esse tipo de controle seria um pré-requisito para nós, para que possamos oferecer aos nossos clientes uma oferta segura".

Mas dois tópicos podem ser pontos-chaves da mudança de visão da Netflix. Primeiro, o grande sucesso de Drive to Survive, que parece ter feito a empresa a avaliar a Fórmula 1 de modo diferente, além de outros esportes. Além disso, a F1 é um dos poucos esportes mundialmente populares, e que não é limitado aos mercados nacionais.

Outro ponto é o que a concorrência vem fazendo. Há alguns anos, o Prime Video, da Amazon, possui um acordo com a NFL, liga de futebol americano, para a transmissão do Thursday Night Football, partida de quinta-feira que abre a rodada do fim de semana.

Mais recentemente, o HBO Max, da Warner, e o Star+, da Disney, expandiram suas ofertas para incluir o esporte ao vivo. No Brasil, o HBO Max transmite partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa da UEFA além do Campeonato Brasileiro. Já o Star+ oferece a programação da ESPN com transmissões próprias, incluindo NFL, NBA, NASCAR, campeonatos europeus de futebol e mais.

