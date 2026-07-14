New Era lança coleção inspirada na estética de Ayrton Senna

A New Era, maior marca de headwear do mundo, apresenta sua nova coleção em parceria com a Senna, marca que perpetua a história de Ayrton Senna por meio de produtos, experiências e narrativas inspiradas em seus valores dentro e fora das pistas. Já disponível no site e lojas físicas da New Era, a linha une moda, símbolos icônicos da trajetória do piloto e lifestyle em bonés criados para quem enxerga o estilo como forma de expressão.

Muito além de um dos maiores nomes da Fórmula 1, Ayrton Senna também é reconhecido pelo estilo dentro e fora das pistas. As roupas e os acessórios que escolhia ajudaram a construir uma identidade que atravessa gerações e segue como referência na moda masculina até os dias de hoje. Entre eles, o clássico boné azul se tornou um de seus itens mais emblemáticos e, agora, ganha uma releitura na nova coleção.

A nova linha reúne modelos clássicos da New Era reinterpretados a partir do universo Senna, incluindo versões 59FIFTY, 950 Split Panel, 9FORTY A-Frame Snapback, 9FORTY M-Crown e 9FORTY A-Frame. Os bonés chegam em combinações de cores que remetem ao automobilismo e à trajetória do piloto, como amarelo, azul-marinho, vermelho, preto e off-white, além de detalhes em bordado, painéis contrastantes, abas texturizadas e aplicações que reforçam a estética esportiva da coleção.

Entre os destaques, a coleção traz modelos 59FIFTY em versões mais estruturadas e com visual marcante, opções 9FORTY com pegada mais versátil para o uso diário e peças com combinações de cores que transitam entre o esportivo e o urbano. A proposta é criar uma linha que dialogue tanto com fãs de Ayrton Senna quanto com consumidores que buscam bonés com história, autenticidade e apelo de moda.

O lançamento também reforça o crescimento da parceria entre New Era e Senna. Em comparação com a coleção anterior, a nova linha chega com um volume previsto cerca de 85% maior, sinalizando a força da collab e o interesse crescente por produtos que unem história esportiva, brasilidade e estilo.

“A parceria com a Senna traduz um encontro muito natural entre dois universos que têm estilo e autenticidade. Nesta coleção, quisemos olhar para Ayrton Senna não apenas como um ídolo das pistas, mas também como uma referência cultural e estética, capaz de inspirar diferentes gerações por meio da moda”, afirma Guilherme Nogueira, CEO da New Era Brasil.

“A marca Senna existe para inspirar as pessoas a buscarem sua melhor versão, dentro e fora das pistas. Hoje, isso também acontece pelo estilo: cada vez mais vemos públicos que chegam a Ayrton Senna pela referência estética, não só por sua trajetória no automobilismo. A parceria com a New Era nasce desse comportamento, unindo autenticidade e propósito em cada peça da coleção”, afirma Ana Simões, Diretora de Marketing da Senna Brands.

A nova coleção New Era e Senna estará disponível a partir do fim de julho em neweracap.com.br e canais selecionados da marca, com preços sugeridos entre R$ 279,90 e R$ 349,90.

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