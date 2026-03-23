Recomendado para você

F1: Pausa de abril pode ser “desvantajosa” para Red Bull; entenda

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Pausa de abril pode ser “desvantajosa” para Red Bull; entenda

Nelsinho Piquet correrá na temporada 2026 da NASCAR Euro Series

NASCAR
Nelsinho Piquet correrá na temporada 2026 da NASCAR Euro Series

F1: Alonso não correrá no TL1 do GP do Japão; veja quem será o substituto na Aston Martin

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Alonso não correrá no TL1 do GP do Japão; veja quem será o substituto na Aston Martin

F1: Continuidade do conflito no Oriente Médio ameaça GPs do Azerbaijão, Catar e Abu Dhabi

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Continuidade do conflito no Oriente Médio ameaça GPs do Azerbaijão, Catar e Abu Dhabi

GP do Japão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Suzuka, com Bortoleto

Fórmula 1
GP do Japão
GP do Japão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Suzuka, com Bortoleto

MotoGP: Márquez diz que lhe falta "aquele toque especial" que Bezzecchi tem em 2026

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez diz que lhe falta "aquele toque especial" que Bezzecchi tem em 2026

F1: Newey teria barrado ida de Horner para Aston Martin, diz BBC

Fórmula 1
F1: Newey teria barrado ida de Horner para Aston Martin, diz BBC

MotoGP - Bezzecchi: "Considerando onde estávamos na sexta-feira, nunca pensei que conseguiria vencer"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Bezzecchi: "Considerando onde estávamos na sexta-feira, nunca pensei que conseguiria vencer"
Fórmula 1

F1: Newey teria barrado ida de Horner para Aston Martin, diz BBC

'Mago' do design continua no cargo de chefe de equipe da escuderia de Silverstone por enquanto

Redação Motorsport.com
Editado:
Red Bull Racing celebrate victory with Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Director, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal, race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing

Com um início de temporada conturbado, a Aston Martin vive um pesadelo que agita os bastidores do time de Silverstone. Após o Motorsport.com apurar que Adrian Newey deixará o cargo de chefe de equipe para Jonathan Wheatley, ex-chefe da Audi e que trabalhou junto do britânico por anos na Red Bull, assumir a função, outra informação surgiu: o 'mago do design' da Fórmula 1 teria barrado a ida de Christian Horner, ex-comandante da equipe austríaca, para a Aston.

Leia também:

Segundo a BBC Sports, Horner e o dono da Aston Martin, Lawrence Stroll, teriam se reunido na semana passada (de 15 a 21 de março), para uma possível ida do ex-Red Bull para a chefia da equipe britânica.

No entanto, Newey, que saiu de forma conturbada da Red Bull em 2024 após polêmica envolvendo Horner, teria barrado a ida do ex-chefe do time taurino à escuderia britânica.

Por enquanto, o 'mago do design', que irá deixar as funções de chefe de equipe para voltar a focar no trabalho técnico no carro da Aston Martin ao invés de chefiar a escuderia britânica, permanece na liderança do time de Silverstone.

A saída de Wheatley do cargo de chefe de equipe da Audi, que já havia sido antecipada pelo Motorsport.com na quinta-feira (19), foi confirmada na sexta (20) pela equipe alemã em um comunicado oficial. 

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Nelsinho Piquet correrá na temporada 2026 da NASCAR Euro Series

NASCAR
NASCAR
Nelsinho Piquet correrá na temporada 2026 da NASCAR Euro Series

F1: Continuidade do conflito no Oriente Médio ameaça GPs do Azerbaijão, Catar e Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Continuidade do conflito no Oriente Médio ameaça GPs do Azerbaijão, Catar e Abu Dhabi

GP do Japão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Suzuka, com Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
GP do Japão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Suzuka, com Bortoleto

Últimas notícias

F1: Pausa de abril pode ser “desvantajosa” para Red Bull; entenda

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Pausa de abril pode ser “desvantajosa” para Red Bull; entenda

Nelsinho Piquet correrá na temporada 2026 da NASCAR Euro Series

NASCAR
Nelsinho Piquet correrá na temporada 2026 da NASCAR Euro Series

F1: Alonso não correrá no TL1 do GP do Japão; veja quem será o substituto na Aston Martin

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Alonso não correrá no TL1 do GP do Japão; veja quem será o substituto na Aston Martin

F1: Continuidade do conflito no Oriente Médio ameaça GPs do Azerbaijão, Catar e Abu Dhabi

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Continuidade do conflito no Oriente Médio ameaça GPs do Azerbaijão, Catar e Abu Dhabi