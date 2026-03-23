F1: Newey teria barrado ida de Horner para Aston Martin, diz BBC
'Mago' do design continua no cargo de chefe de equipe da escuderia de Silverstone por enquanto
Com um início de temporada conturbado, a Aston Martin vive um pesadelo que agita os bastidores do time de Silverstone. Após o Motorsport.com apurar que Adrian Newey deixará o cargo de chefe de equipe para Jonathan Wheatley, ex-chefe da Audi e que trabalhou junto do britânico por anos na Red Bull, assumir a função, outra informação surgiu: o 'mago do design' da Fórmula 1 teria barrado a ida de Christian Horner, ex-comandante da equipe austríaca, para a Aston.
Segundo a BBC Sports, Horner e o dono da Aston Martin, Lawrence Stroll, teriam se reunido na semana passada (de 15 a 21 de março), para uma possível ida do ex-Red Bull para a chefia da equipe britânica.
No entanto, Newey, que saiu de forma conturbada da Red Bull em 2024 após polêmica envolvendo Horner, teria barrado a ida do ex-chefe do time taurino à escuderia britânica.
Por enquanto, o 'mago do design', que irá deixar as funções de chefe de equipe para voltar a focar no trabalho técnico no carro da Aston Martin ao invés de chefiar a escuderia britânica, permanece na liderança do time de Silverstone.
A saída de Wheatley do cargo de chefe de equipe da Audi, que já havia sido antecipada pelo Motorsport.com na quinta-feira (19), foi confirmada na sexta (20) pela equipe alemã em um comunicado oficial.
