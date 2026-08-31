Nike busca possível acordo com a F1, afirma portal

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Executivos da marca americana estiveram presentes no GP de Miami para conversas com a alta cúpula do Campeonato Mundial

Redação Motorsport.com
Publicado:
Practice start

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1 segue aumentando seu valor comercial a cada dia e, de acordo com o portal especializado Sport Business Journal, mais uma marca estaria interessada em uma parceria com o Campeonato Mundial: a gigante da moda esportiva Nike.

O editor recomenda:

Segundo o SBJ, executivos da marca americana estiveram presentes no GP de Miami, que aconteceu entre os dias 1º e 3 de maio, e conversaram diretamente com nomes da Formula One Management (FOM), empresa responsável pela operação comercial da F1, para um possível acordo.

Tal parceria poderia abranger patrocínios e até produtos licenciados (merchandise). O último ponto, no entanto, pode gerar um entrave pelo atual acordo da categoria com a alemã Puma, que produz itens com a marca F1.

No entanto, a recente aproximação da Nike não é apenas com a 'alta cúpula' da categoria, mas também com as equipes, já que membros da Cadillac, escuderia estreante do Campeonato Mundial, foram vistos com itens da marca.

Nos testes de pré-temporada, Valtteri Bottas e Sergio Pérez utilizaram tênis da marca e, em maio, o portal de moda Hypebeast afirmou que o CEO da equipe, Dan Towriss, e sua esposa ganharam de presente pares de Nike Dunk Low personalizados com a identidade visual do time americano.

Mesmo com a parceria entre a Cadillac e a Tommy Hilfiger, o SBJ afirmou que a equipe tem conversas constantes com a Nike, sem qualquer acordo formal até o momento.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

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