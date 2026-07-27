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No ano de retorno à Globo, F1 já alcançou mais pessoas do que nas cinco temporadas anteriores

Categoria máxima do automobilismo já impactou cerca de 53 milhões de brasileiros

Publicado:
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Foto de: Liam Fabre

A Fórmula 1 chegou à metade da temporada de 2026 com o GP da Hungria neste fim de semana e a Globo, emissora que voltou a transmitir a categoria após cinco anos, já superou os números da concorrente durante todas as últimas temporadas completas. 

Leia também:

Considerando todas as atividades ao vivo, desde os treinos de pré-temporada, e as 10 primeiras provas da temporada 2026, a Globo já alcançou 52,8 milhões de pessoas, de acordo com dados consolidados do Ibope, entre 11 de fevereiro e 19 de julho - ou seja, sem contar o GP da Hungria. 
 
Ano passado, a temporada completa exibida na TV aberta, impactou 39,3 milhões de pessoas; 37,6 milhões em 2024; 45,1 milhões em 2023, 51 milhões em 2022, e 45,8 milhões em 2021.
 
Em 2026, foram três etapas exclusivas no sportv3 e as outras oito, agora levando em consideração a prova no Hungaroring, de forma simultânea entre o canal esportivo e a TV Globo.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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