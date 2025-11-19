O final da temporada 2025 está próximo, com o GP de Las Vegas de Fórmula 1 abrindo a rodada tripla que definirá quem será o campeão de pilotos. Veja o que está em jogo na Cidade dos Cassinos.

A Mercedes é a favorita novamente?

A Mercedes dominou a corrida de 2024 do GP de Las Vegas, com George Russell liderando praticamente toda a corrida a partir da pole position, enquanto o companheiro de equipe Lewis Hamilton se recuperou do 10º lugar para dar à equipe uma dobradinha.

No entanto, o chefe da equipe, Toto Wolff, acredita que não se pode esperar de forma convincente que o W16 reproduza essa forma, dada a diferença em relação ao seu antecessor. "Eu duvido", ele chegou a dizer.

Toto Wolff, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

A McLaren conseguirá o primeiro pódio em Las Vegas?

Isso pode parecer surpreendente, mas a McLaren nunca terminou uma corrida no pódio na moderna pista de Las Vegas (John Watson ficou em segundo lugar na etapa do Caesars Palace em 1982).

A equipe teve uma rara queda em sua trajetória ascendente em 2023, com ambos os carros saindo no Q1 e Oscar Piastri marcando um único ponto; no ano passado, a caminho do título mundial de construtores, ambos os carros se classificaram e terminaram fora dos cinco primeiros, liderados pela Mercedes, Ferrari e o Red Bull de Max Verstappen sob a bandeira quadriculada.

A McLaren sofreu muito com a granulação dos pneus, mas os compostos não estão tão granulados este ano, o que dá ao chefe de equipe, Andrea Stella, um otimismo cauteloso, especialmente porque a equipe espera ter melhorado sua configuração específica para a pista - mas Lando Norris continua cauteloso com o que acontecerá neste fim de semana.

Lando Norris, McLaren Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Verstappen conseguirá manter viva sua candidatura ao título?

Max Verstappen tem uma chance nada desprezível de ser excluído da luta pelo título no GP de Las Vegas. Para que isso aconteça, seu déficit em relação a Norris precisaria aumentar de 49 para 58 pontos. Em outras palavras, seria necessário que o britânico terminasse entre os cinco primeiros e o holandês tivesse um acidente, ou que o piloto da McLaren vencesse e o piloto da Red Bull não terminasse além do terceiro lugar, entre outras possibilidades.

Norris nunca terminou à frente de Verstappen em Las Vegas, mas o superou por essa margem em sete ocasiões em 2025: aconteceu em Mônaco (25 pontos a 12), Espanha (18-1), Áustria (25-0), Grã-Bretanha (25-10), Hungria (25-2), México (25-15) e Brasil (25-15).

Em outras palavras, apenas uma vez Norris marcou pelo menos nove pontos a mais sem vencer - e isso foi quando Verstappen perdeu a compostura e bateu em Russell em Barcelona.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Como Leclerc e Hamilton responderão às críticas de Elkann?

"Temos pilotos que precisam se concentrar em correr e falar menos".

As críticas do presidente da Ferrari, John Elkann, a Charles Leclerc e Lewis Hamilton após o desastroso GP de São Paulo - e em meio a uma temporada até agora sem vitórias - foram uma bomba.

Elkann elogiou os mecânicos e engenheiros da Scuderia, dando a entender que os pilotos são o principal problema da equipe depois que ela caiu do segundo para o quarto lugar no campeonato de construtores em Interlagos, com o vice-campeonato agora difícil de ser alcançado.

Vamos ver como os pilotos reagirão. O 'garoto de ouro' Leclerc tem sido a força motriz da Ferrari nesta temporada e, normalmente, ele se abstém de se envolver em qualquer conversa com a mídia que possa ser prejudicial à equipe - mas será que dessa vez ele vai conseguir?

Hamilton tem tido dificuldades, mas insiste que está se esforçando como nunca para chegar ao nível de seu companheiro de equipe. O heptacampeão está ciente de que precisa melhorar, mas também pode não gostar dos comentários de Elkann.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Quanto frio fará no deserto de Nevadan?

A previsão é de que as temperaturas fiquem um pouco abaixo das normas sazonais, com 10°C e possíveis chuvas para os treinos livres na quinta-feira à noite, 8°C para a classificação na sexta-feira à noite e 11°C durante a corrida no sábado à noite (domingo de manhã na Europa). Isso seria significativamente mais frio do que as duas primeiras edições da corrida, que ocorreram em torno de 16-17°C.

Isso é um pouco frio para que a borracha da Pirelli tenha um desempenho ideal, mas provavelmente não é frio o suficiente para ser um problema significativo.

