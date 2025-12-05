Todas as categorias

Fórmula 1

No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band

"Estamos vendo uma situação nunca antes vivida no jornalismo, de muitas e muitas pessoas estarem tristes que a F1 vai sair da Band", disse ele sobre a ida da categoria à Globo; confira

Redação Motorsport.com
Publicado:
Sergio Mauricio

Sergio Mauricio

Foto de: Divulgacao

Voz da Fórmula 1 na Band, o narrador Sergio Mauricio anunciou, durante a transmissão do treino livre 1 do GP de Abu Dhabi, que renovou contrato com a emissora, mesmo com a saída da categoria dos canais do grupo de mídia paulista.

"Como jornalistas, estamos vendo e vivemos uma situação nunca antes vivida no jornalismo, de muitas e muitas pessoas estarem tristes que a F1 vai sair do grupo Bandeirantes. Então, é muito legal a gente ter esse carinho e reconhecimento. É isso que nos norteia na nossa transmissão e que importa realmente para nós. É disso que o povo gosta!", afirmou o narrador.

Segundo o jornalista, ele fica mais 5 anos na Band, de modo que pode completar uma década em narrações da emissora do Morumbi -- além da F1, Mauricio narrou outras competições, como o campeonato carioca de futebol e até a final do Mundial de Clubes de 2021, entre Palmeiras e Chelsea.

No esporte a motor, apesar da perda da elite global do esporte a motor, o grupo seguirá com atrações de relevância, como a Stock Car Pro Series e a Fórmula E, além de recentemente ter readquirido os direitos da IndyCar.

