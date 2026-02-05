Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1

Com o início da temporada 2026 da Fórmula 1 cada vez mais próximo, as equipes já começaram a lançar de forma oficial os carros e pinturas para a campanha deste ano, que marca uma 'revolução' técnica na categoria máxima do automobilismo.

Com tais lançamentos, Mercedes, Ferrari, Audi, Williams e Haas já divulgaram a ficha técnica completa dos monopostos de 2026, enquanto Alpine, Aston Martin, Cadillac, McLaren, Red Bull e Racing Bulls não compartilharam tais dados.

Williams

Nome: Williams FW48

Williams FW48 Unidade de potência: Mercedes AMG F1 M17 E PERFORMANCE

Mercedes AMG F1 M17 E PERFORMANCE Combustível : PETRONAS

: PETRONAS Construção do chassi : Monocoque laminado em carbono epóxi e diversos materiais de núcleo, superando os requisitos de impacto e resistência da FIA.

: Monocoque laminado em carbono epóxi e diversos materiais de núcleo, superando os requisitos de impacto e resistência da FIA. Suspensão dianteira : Duplo wishbone, molas acionadas por pullrod, amortecedores hidráulicos e barra antirrolagem.

: Duplo wishbone, molas acionadas por pullrod, amortecedores hidráulicos e barra antirrolagem. Suspensão traseira : Multilink, molas acionadas por pushrod, amortecedores hidráulicos e barra antirrolagem.

: Multilink, molas acionadas por pushrod, amortecedores hidráulicos e barra antirrolagem. Transmissão: Mercedes-AMG F1 - câmbio de oito marchas à frente e uma à ré, com carcaça em fibra de carbono. Seleção sequencial, semiautomática, com acionamento hidráulico.

Mercedes-AMG F1 - câmbio de oito marchas à frente e uma à ré, com carcaça em fibra de carbono. Seleção sequencial, semiautomática, com acionamento hidráulico. Embreagem : Multidisco de carbono.

: Multidisco de carbono. Rodas : Projetadas pela Williams F1 – liga de magnésio.

: Projetadas pela Williams F1 – liga de magnésio. Pneus : Pirelli – Dianteiros: 280/705-18, Traseiros: 375/710-18.

: Pirelli – Dianteiros: 280/705-18, Traseiros: 375/710-18. Sistema de freios : Brembo, pinças de seis pistões na dianteira e traseira, com discos e pastilhas de carbono.

: Brembo, pinças de seis pistões na dianteira e traseira, com discos e pastilhas de carbono. Sistemas eletrônicos : Unidade de controle eletrônico padrão FIA (SECU).

: Unidade de controle eletrônico padrão FIA (SECU). Sistema de arrefecimento : Radiadores e trocadores de calor para óleo, água, ar de admissão, ERS (Sistema de recuperação de energia) e câmbio.

: Radiadores e trocadores de calor para óleo, água, ar de admissão, ERS (Sistema de recuperação de energia) e câmbio. Cockpit : Cinto de segurança de seis pontos e assento de fibra de carbono removível, moldado sob medida.

: Cinto de segurança de seis pontos e assento de fibra de carbono removível, moldado sob medida. Peso : 772,4 kg (mínimo da FIA, evento sem risco de calor).

: 772,4 kg (mínimo da FIA, evento sem risco de calor). Dimensões: Altura total: 970 mm; largura total: 1900 mm.

Mercedes

Nome: Mercedes W17

Mercedes W17 Unidade de potência : Mercedes-AMG F1 M17 E PERFORMANCE

: Mercedes-AMG F1 M17 E PERFORMANCE Combustível : PETRONAS

: PETRONAS Monocoque: Estrutura composta moldada em fibra de carbono e colmeia (honeycomb).

Estrutura composta moldada em fibra de carbono e colmeia (honeycomb). Carroceria: Composto de fibra de carbono incluindo capa do motor, sidepods, assoalho, nariz, asa dianteira e asa traseira.

Composto de fibra de carbono incluindo capa do motor, sidepods, assoalho, nariz, asa dianteira e asa traseira. Cockpit: Banco do piloto removível, feito em compósito de fibra de carbono moldado anatomicamente, cinto de segurança de seis pontos e sistema HANS.

Banco do piloto removível, feito em compósito de fibra de carbono moldado anatomicamente, cinto de segurança de seis pontos e sistema HANS. Estruturas de segurança: Célula de sobrevivência do cockpit com construção resistente a impactos, estrutura de impacto frontal, estruturas laterais de impacto prescritas, estrutura de impacto traseiro integrada, estruturas de capotagem dianteira e traseira e estrutura de proteção do piloto em titânio (halo).

Célula de sobrevivência do cockpit com construção resistente a impactos, estrutura de impacto frontal, estruturas laterais de impacto prescritas, estrutura de impacto traseiro integrada, estruturas de capotagem dianteira e traseira e estrutura de proteção do piloto em titânio (halo). Suspensão dianteira: Wishbone em fibra de carbono, com molas e amortecedores acionados por pushrod.

Wishbone em fibra de carbono, com molas e amortecedores acionados por pushrod. Suspensão traseira: Wishbone em fibra de carbono, com molas e amortecedores internos acionados por pushrod.

Wishbone em fibra de carbono, com molas e amortecedores internos acionados por pushrod. Rodas: OZ forjadas em magnésio.

OZ forjadas em magnésio. Sistema de freios: Discos e pastilhas carbono/carbono da Carbone Industries, com freio traseiro by-wire.

Discos e pastilhas carbono/carbono da Carbone Industries, com freio traseiro by-wire. Pinças de freio: Pinças monobloco Brembo em liga de alumínio com banho de níquel, usinadas a partir de bloco sólido (dianteira e traseira).

Pinças monobloco Brembo em liga de alumínio com banho de níquel, usinadas a partir de bloco sólido (dianteira e traseira). Direção: Cremalheira e pinhão com assistência hidráulica.

Cremalheira e pinhão com assistência hidráulica. Volante: Construção em fibra de carbono.

Construção em fibra de carbono. Eletrônica: ECU padrão FIA e sistema eletrônico e elétrico homologado pela FIA.

ECU padrão FIA e sistema eletrônico e elétrico homologado pela FIA. Instrumentação: Motion Applied Technologies (MAT).

Motion Applied Technologies (MAT). Sistema de combustível: Bolsa de combustível ATL em borracha reforçada com Kevlar.

Bolsa de combustível ATL em borracha reforçada com Kevlar. Lubrificantes e fluidos: PETRONAS Tutela.

PETRONAS Tutela. Câmbio: Oito marchas à frente e uma à ré, com carcaça principal em fibra de carbono.

Seleção de marchas: Sequencial, semiautomática, com acionamento hidráulico.

Embreagem: Placa de carbono.

Comprimento total: Abaixo de 5.505 mm.

Largura total: 1.900 mm.

Altura total: 970 mm.

Peso total: 772 kg.

Capacidade do motor: 1,6 litros

Cilindros: Seis

Ângulo: 90°

Número de válvulas: 24

Rotação máxima do motor à combustão: 15.000 rpm

Vazão máxima de energia do combustível: 3.000 megajoules por hora (MJ/h)

Injeção de combustível: Injeção direta de alta pressão (máx. 350 bar, um injetor por cilindro)

Sistema de pressurização: Compressor de estágio único e turbina de escape em eixo comum

Rotação máxima da turbina de escape: 150.000 rpm

Audi

Nome : Audi R26

: Audi R26 Unidade de potência : AFR 26 Hybrid

: AFR 26 Hybrid Combustível : BP/Castrol

: BP/Castrol Célula de sobrevivência: Estrutura composta moldada em fibra de carbono da equipe, incorporando bolsa de combustível ATL.

Estruturas de segurança: Monocoque com proteção contra intrusão, estruturas de absorção de impacto dianteiras, laterais e traseiras, estrutura principal de capotagem (santantônio) e estrutura secundária de capotagem.

Cockpit: Banco em compósito de fibra de carbono sob medida, com cinto de segurança Sabelt de seis pontos.

Carroceria: Principais componentes da carroceria feitos em compósito de fibra de carbono, como asa dianteira, nariz, sidepods, capa do motor, assoalho e asa traseira.:

Suspensão dianteira: Duplo braço wishbone em fibra de carbono, molas de torção internas acionadas por pushrod, balancins (rockers) e amortecedores Öhlins.

Suspensão traseira: Duplo braço wishbone em fibra de carbono, molas de torção internas acionadas por pushrod, balancins (rockers) e amortecedores Öhlins.

Sistema de freios: Discos e pastilhas Brembo em carbono autoventilados (dianteiros e traseiros), controle eletrônico dos freios traseiros (brake-by-wire). Pinças Brembo monobloco em liga de alumínio com banho de níquel, usinadas a partir de bloco sólido (dianteira e traseira). Cilindro-mestre tandem Brembo com acionamento por pedal e manopla.

Sistema de direção: Cremalheira e pinhão com assistência hidráulica, volante em fibra de carbono personalizado.

Eletrônica: Eletrônica aprovada pela FIA, sistema elétrico incluindo ECU padrão FIA.

Câmbio: Carcaça em fibra de carbono, contendo oito marchas à frente e uma à ré.

Seleção de marchas: Sequencial, semiautomática.

Embreagem: Compósito de carbono.

Rodas: Rodas de magnésio APP Tech de 18 polegadas.

Comprimento total: 5.440 mm

Largura total: 1.900 mm

Altura total: 980 mm

Entre-eixos: ≤ 3.400 mm

Peso: 770 kg

Configuração do motor: V6 a 90°

Cilindrada: 1.600 cc

Diâmetro (bore): 80 mm

Curso do motor: 53 mm

Válvulas: 4 por cilindro

Turboalimentação: Turbina e compressor únicos

Fluxo máximo de energia do combustível: 3.000 MJ/h

Injeção: Direta, 350 bar

Arquitetura do ERS: Sistema híbrido de recuperação de energia por meio de unidade motogeradora elétrica (MGU-K)

Armazenamento de energia: Bateria de íons de lítio, ≥ 35 kg

Liberação máxima de energia: 4 MJ

Potência máxima do MGU-K: 350 kW (470 hp)

Rotação máxima do MGU-K: 60.000 rpm

Arquitetura do ERS: Recuperação de energia híbrida integrada por meio da Unidade Geradora de Motor Elétrico – Cinética (MGU-K)

Armazenamento de energia: Solução de bateria de íons de lítio

Alcance máximo de armazenamento de energia utilizável em pista: 4,0 MJ

Rotação máxima do MGU-K: 60.000 rpm

Potência máxima do MGU-K: 350 kW

Recuperação máxima de energia por volta (MGU-K): 9,0 MJ (específico de circuito)

Ferrari

Nome: SF-26

SF-26 Unidade de potência: 067/6

067/6 Combustível : Shell

: Shell Chassi: Feito em compósito de fibra de carbono com estrutura em colmeia, com proteção halo para o cockpit. Carroceria e banco em fibra de carbono.

Feito em compósito de fibra de carbono com estrutura em colmeia, com proteção halo para o cockpit. Carroceria e banco em fibra de carbono. Câmbio : Câmbio longitudinal traseiro Ferrari com oito marchas à frente e uma à ré.

: Câmbio longitudinal traseiro Ferrari com oito marchas à frente e uma à ré. Diferencial traseiro com controle hidráulico.

Freios : Discos de freio Brembo em carbono ventilados (dianteiros e traseiros), com freios traseiros controlados eletronicamente.

: Discos de freio Brembo em carbono ventilados (dianteiros e traseiros), com freios traseiros controlados eletronicamente. Suspensão : Suspensão dianteira e traseira por pushrod.

: Suspensão dianteira e traseira por pushrod. Peso (incluindo líquido de arrefecimento, óleo e piloto): 770 kg.

(incluindo líquido de arrefecimento, óleo e piloto): 770 kg. Rodas dianteiras e traseiras de 18 polegadas.

dianteiras e traseiras de 18 polegadas. Configuração do motor: turboalimentado V6 a 90°.

turboalimentado V6 a 90°. Cilindrada: 1.600 cc

1.600 cc Turboalimentação: turbocompressor único

turbocompressor único Rotação máxima do turbocompressor: 150.000 rpm

150.000 rpm Fluxo máximo de energia do combustível: 3.000 MJ/h

3.000 MJ/h Número de cilindros: 6

6 Diâmetro (bore): 80 mm

80 mm Curso do motor: 53 mm

53 mm Válvulas por cilindro: 4

4 Injeção direta: até 350 bar

até 350 bar Configuração do ERS: sistema híbrido de recuperação de energia com um único motor-gerador elétrico (MGU-K).

sistema híbrido de recuperação de energia com um único motor-gerador elétrico (MGU-K). Baterias: íons de lítio, massa mínima do conjunto de baterias incluindo eletrônica de controle - 35 kg.

íons de lítio, massa mínima do conjunto de baterias incluindo eletrônica de controle - 35 kg. Capacidade da bateria: variação máxima do estado de carga (SOC) de 4 MJ; energia máxima durante carregamento: 9 MJ.

variação máxima do estado de carga (SOC) de 4 MJ; energia máxima durante carregamento: 9 MJ. Tensão máxima de operação: 1.000 V.

1.000 V. Potência do MGU-K: 350 kW.

350 kW. Rotação máxima do MGU-K: 60.000 rpm.

Haas

Nome : SF-26

: SF-26 Unidade de potência : Ferrari O67/6, V6 híbrido turboalimentado de 1,6 litro

: Ferrari O67/6, V6 híbrido turboalimentado de 1,6 litro Fornecedor de combustível e lubrificantes: Shell

Shell Material do chassi: Estrutura composta de fibra de carbono e colmeia (honeycomb)

Estrutura composta de fibra de carbono e colmeia (honeycomb) Material da carroceria: Fibra de carbono

Fibra de carbono Suspensão dianteira e traseira: Suspensão independente

Suspensão independente Amortecedores: ZF Sachs / Öhlins

ZF Sachs / Öhlins Direção: Ferrari

Ferrari Transmissão: Ferrari, diferencial de deslizamento limitado com controle hidráulico servoassistido, câmbio sequencial semiautomático com controle eletrônico e trocas rápidas (oito marchas à frente e uma à ré)

Ferrari, diferencial de deslizamento limitado com controle hidráulico servoassistido, câmbio sequencial semiautomático com controle eletrônico e trocas rápidas (oito marchas à frente e uma à ré) Embreagem: AP Racing

AP Racing Sistema de freios: Discos de freio Brembo em carbono autoventilados (dianteiros e traseiros), pinças monobloco em liga de alumínio niquelada (dianteira e traseira) e cilindro-mestre tandem Brembo (atuando nos freios dianteiros e traseiros). Sistema hidráulico com controle eletrônico para os freios traseiros (Brake-by-Wire).

Discos de freio Brembo em carbono autoventilados (dianteiros e traseiros), pinças monobloco em liga de alumínio niquelada (dianteira e traseira) e cilindro-mestre tandem Brembo (atuando nos freios dianteiros e traseiros). Sistema hidráulico com controle eletrônico para os freios traseiros (Brake-by-Wire). Instrumentação do cockpit: Ferrari

Ferrari Cintos de segurança: Sabelt

Sabelt Volante: Ferrari

Ferrari Banco do piloto: Construção em fibra de carbono, moldado sob medida ao piloto

Construção em fibra de carbono, moldado sob medida ao piloto Rodas: BBS

BBS Célula de combustível: ATL

ATL Largura total: 1.900 mm

1.900 mm Peso: 770 kg (incluindo o piloto)

