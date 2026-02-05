Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1
Equipes já estão divulgando as especificações dos monopostos da nova era do Campeonato Mundial
Foto de: Audi
Com o início da temporada 2026 da Fórmula 1 cada vez mais próximo, as equipes já começaram a lançar de forma oficial os carros e pinturas para a campanha deste ano, que marca uma 'revolução' técnica na categoria máxima do automobilismo.
Com tais lançamentos, Mercedes, Ferrari, Audi, Williams e Haas já divulgaram a ficha técnica completa dos monopostos de 2026, enquanto Alpine, Aston Martin, Cadillac, McLaren, Red Bull e Racing Bulls não compartilharam tais dados.
Williams
- Nome: Williams FW48
- Unidade de potência: Mercedes AMG F1 M17 E PERFORMANCE
- Combustível: PETRONAS
- Construção do chassi: Monocoque laminado em carbono epóxi e diversos materiais de núcleo, superando os requisitos de impacto e resistência da FIA.
- Suspensão dianteira: Duplo wishbone, molas acionadas por pullrod, amortecedores hidráulicos e barra antirrolagem.
- Suspensão traseira: Multilink, molas acionadas por pushrod, amortecedores hidráulicos e barra antirrolagem.
- Transmissão: Mercedes-AMG F1 - câmbio de oito marchas à frente e uma à ré, com carcaça em fibra de carbono. Seleção sequencial, semiautomática, com acionamento hidráulico.
- Embreagem: Multidisco de carbono.
- Rodas: Projetadas pela Williams F1 – liga de magnésio.
- Pneus: Pirelli – Dianteiros: 280/705-18, Traseiros: 375/710-18.
- Sistema de freios: Brembo, pinças de seis pistões na dianteira e traseira, com discos e pastilhas de carbono.
- Sistemas eletrônicos: Unidade de controle eletrônico padrão FIA (SECU).
- Sistema de arrefecimento: Radiadores e trocadores de calor para óleo, água, ar de admissão, ERS (Sistema de recuperação de energia) e câmbio.
- Cockpit: Cinto de segurança de seis pontos e assento de fibra de carbono removível, moldado sob medida.
- Peso: 772,4 kg (mínimo da FIA, evento sem risco de calor).
- Dimensões: Altura total: 970 mm; largura total: 1900 mm.
Mercedes
- Nome: Mercedes W17
- Unidade de potência: Mercedes-AMG F1 M17 E PERFORMANCE
- Combustível: PETRONAS
- Monocoque: Estrutura composta moldada em fibra de carbono e colmeia (honeycomb).
- Carroceria: Composto de fibra de carbono incluindo capa do motor, sidepods, assoalho, nariz, asa dianteira e asa traseira.
- Cockpit: Banco do piloto removível, feito em compósito de fibra de carbono moldado anatomicamente, cinto de segurança de seis pontos e sistema HANS.
- Estruturas de segurança: Célula de sobrevivência do cockpit com construção resistente a impactos, estrutura de impacto frontal, estruturas laterais de impacto prescritas, estrutura de impacto traseiro integrada, estruturas de capotagem dianteira e traseira e estrutura de proteção do piloto em titânio (halo).
- Suspensão dianteira: Wishbone em fibra de carbono, com molas e amortecedores acionados por pushrod.
- Suspensão traseira:Wishbone em fibra de carbono, com molas e amortecedores internos acionados por pushrod.
- Rodas: OZ forjadas em magnésio.
- Sistema de freios: Discos e pastilhas carbono/carbono da Carbone Industries, com freio traseiro by-wire.
- Pinças de freio: Pinças monobloco Brembo em liga de alumínio com banho de níquel, usinadas a partir de bloco sólido (dianteira e traseira).
- Direção: Cremalheira e pinhão com assistência hidráulica.
- Volante: Construção em fibra de carbono.
- Eletrônica: ECU padrão FIA e sistema eletrônico e elétrico homologado pela FIA.
- Instrumentação: Motion Applied Technologies (MAT).
- Sistema de combustível: Bolsa de combustível ATL em borracha reforçada com Kevlar.
- Lubrificantes e fluidos: PETRONAS Tutela.
-
Câmbio: Oito marchas à frente e uma à ré, com carcaça principal em fibra de carbono.
-
Seleção de marchas: Sequencial, semiautomática, com acionamento hidráulico.
-
Embreagem: Placa de carbono.
-
Comprimento total: Abaixo de 5.505 mm.
-
Largura total: 1.900 mm.
-
Altura total: 970 mm.
-
Peso total: 772 kg.
-
Capacidade do motor: 1,6 litros
-
Cilindros: Seis
-
Ângulo: 90°
-
Número de válvulas: 24
-
Rotação máxima do motor à combustão: 15.000 rpm
-
Vazão máxima de energia do combustível: 3.000 megajoules por hora (MJ/h)
-
Injeção de combustível: Injeção direta de alta pressão (máx. 350 bar, um injetor por cilindro)
-
Sistema de pressurização: Compressor de estágio único e turbina de escape em eixo comum
-
Rotação máxima da turbina de escape: 150.000 rpm
Audi
- Nome: Audi R26
- Unidade de potência: AFR 26 Hybrid
- Combustível: BP/Castrol
-
Célula de sobrevivência: Estrutura composta moldada em fibra de carbono da equipe, incorporando bolsa de combustível ATL.
-
Estruturas de segurança: Monocoque com proteção contra intrusão, estruturas de absorção de impacto dianteiras, laterais e traseiras, estrutura principal de capotagem (santantônio) e estrutura secundária de capotagem.
-
Cockpit: Banco em compósito de fibra de carbono sob medida, com cinto de segurança Sabelt de seis pontos.
-
Carroceria: Principais componentes da carroceria feitos em compósito de fibra de carbono, como asa dianteira, nariz, sidepods, capa do motor, assoalho e asa traseira.:
-
Suspensão dianteira: Duplo braço wishbone em fibra de carbono, molas de torção internas acionadas por pushrod, balancins (rockers) e amortecedores Öhlins.
-
Suspensão traseira: Duplo braço wishbone em fibra de carbono, molas de torção internas acionadas por pushrod, balancins (rockers) e amortecedores Öhlins.
-
Sistema de freios: Discos e pastilhas Brembo em carbono autoventilados (dianteiros e traseiros), controle eletrônico dos freios traseiros (brake-by-wire). Pinças Brembo monobloco em liga de alumínio com banho de níquel, usinadas a partir de bloco sólido (dianteira e traseira). Cilindro-mestre tandem Brembo com acionamento por pedal e manopla.
-
Sistema de direção: Cremalheira e pinhão com assistência hidráulica, volante em fibra de carbono personalizado.
-
Eletrônica: Eletrônica aprovada pela FIA, sistema elétrico incluindo ECU padrão FIA.
-
Câmbio: Carcaça em fibra de carbono, contendo oito marchas à frente e uma à ré.
-
Seleção de marchas: Sequencial, semiautomática.
-
Embreagem: Compósito de carbono.
-
Rodas: Rodas de magnésio APP Tech de 18 polegadas.
-
Comprimento total: 5.440 mm
-
Largura total: 1.900 mm
-
Altura total: 980 mm
-
Entre-eixos: ≤ 3.400 mm
-
Peso: 770 kg
-
Configuração do motor: V6 a 90°
-
Cilindrada: 1.600 cc
-
Diâmetro (bore): 80 mm
-
Curso do motor: 53 mm
-
Válvulas: 4 por cilindro
-
Turboalimentação: Turbina e compressor únicos
-
Fluxo máximo de energia do combustível: 3.000 MJ/h
-
Injeção: Direta, 350 bar
-
Arquitetura do ERS: Sistema híbrido de recuperação de energia por meio de unidade motogeradora elétrica (MGU-K)
-
Armazenamento de energia: Bateria de íons de lítio, ≥ 35 kg
-
Liberação máxima de energia: 4 MJ
-
Potência máxima do MGU-K: 350 kW (470 hp)
-
Rotação máxima do MGU-K: 60.000 rpm
-
Arquitetura do ERS: Recuperação de energia híbrida integrada por meio da Unidade Geradora de Motor Elétrico – Cinética (MGU-K)
-
Armazenamento de energia: Solução de bateria de íons de lítio
-
Alcance máximo de armazenamento de energia utilizável em pista: 4,0 MJ
-
Rotação máxima do MGU-K: 60.000 rpm
-
Potência máxima do MGU-K: 350 kW
-
Recuperação máxima de energia por volta (MGU-K): 9,0 MJ (específico de circuito)
Ferrari
- Nome: SF-26
- Unidade de potência: 067/6
- Combustível: Shell
- Chassi: Feito em compósito de fibra de carbono com estrutura em colmeia, com proteção halo para o cockpit. Carroceria e banco em fibra de carbono.
- Câmbio: Câmbio longitudinal traseiro Ferrari com oito marchas à frente e uma à ré.
- Diferencial traseiro com controle hidráulico.
- Freios: Discos de freio Brembo em carbono ventilados (dianteiros e traseiros), com freios traseiros controlados eletronicamente.
- Suspensão: Suspensão dianteira e traseira por pushrod.
- Peso (incluindo líquido de arrefecimento, óleo e piloto): 770 kg.
- Rodas dianteiras e traseiras de 18 polegadas.
- Configuração do motor: turboalimentado V6 a 90°.
- Cilindrada: 1.600 cc
- Turboalimentação: turbocompressor único
- Rotação máxima do turbocompressor: 150.000 rpm
- Fluxo máximo de energia do combustível: 3.000 MJ/h
- Número de cilindros: 6
- Diâmetro (bore): 80 mm
- Curso do motor: 53 mm
- Válvulas por cilindro: 4
- Injeção direta: até 350 bar
- Configuração do ERS: sistema híbrido de recuperação de energia com um único motor-gerador elétrico (MGU-K).
- Baterias: íons de lítio, massa mínima do conjunto de baterias incluindo eletrônica de controle - 35 kg.
- Capacidade da bateria: variação máxima do estado de carga (SOC) de 4 MJ; energia máxima durante carregamento: 9 MJ.
- Tensão máxima de operação: 1.000 V.
- Potência do MGU-K: 350 kW.
- Rotação máxima do MGU-K: 60.000 rpm.
Haas
- Nome: SF-26
- Unidade de potência: Ferrari O67/6, V6 híbrido turboalimentado de 1,6 litro
- Fornecedor de combustível e lubrificantes: Shell
- Material do chassi: Estrutura composta de fibra de carbono e colmeia (honeycomb)
- Material da carroceria: Fibra de carbono
- Suspensão dianteira e traseira: Suspensão independente
- Amortecedores: ZF Sachs / Öhlins
- Direção: Ferrari
- Transmissão: Ferrari, diferencial de deslizamento limitado com controle hidráulico servoassistido, câmbio sequencial semiautomático com controle eletrônico e trocas rápidas (oito marchas à frente e uma à ré)
- Embreagem: AP Racing
- Sistema de freios: Discos de freio Brembo em carbono autoventilados (dianteiros e traseiros), pinças monobloco em liga de alumínio niquelada (dianteira e traseira) e cilindro-mestre tandem Brembo (atuando nos freios dianteiros e traseiros). Sistema hidráulico com controle eletrônico para os freios traseiros (Brake-by-Wire).
- Instrumentação do cockpit: Ferrari
- Cintos de segurança: Sabelt
- Volante: Ferrari
- Banco do piloto: Construção em fibra de carbono, moldado sob medida ao piloto
- Rodas: BBS
- Célula de combustível: ATL
- Largura total: 1.900 mm
- Peso: 770 kg (incluindo o piloto)
Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1
