Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Briga entre ex-Fórmula Delta e adolescente "não foi motivada por chiclete", diz delegado; defesa da vítima cita ciúmes

Geral
Geral
Briga entre ex-Fórmula Delta e adolescente "não foi motivada por chiclete", diz delegado; defesa da vítima cita ciúmes

F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”

MotoGP: "Podemos ter uma evolução muito grande", diz Diogo Moreira após testes de Sepang

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
MotoGP: "Podemos ter uma evolução muito grande", diz Diogo Moreira após testes de Sepang

Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1

Análise Técnica: Ferrari surpreende na F1 2026 mesmo sem o 'Duto S' no carro e prevê novidades para o Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
Análise Técnica: Ferrari surpreende na F1 2026 mesmo sem o 'Duto S' no carro e prevê novidades para o Bahrein

Presidente da Mercedes Benz ameaça processar F1 devido à polêmica dos motores; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Presidente da Mercedes Benz ameaça processar F1 devido à polêmica dos motores; entenda

ANÁLISE: Diogo Moreira faz pré-temporada sólida e confirma evolução antes de estreia na MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Diogo Moreira faz pré-temporada sólida e confirma evolução antes de estreia na MotoGP

F1: Ferrari tentará recriar 'truque' do motor Mercedes, diz jornalista italiano

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari tentará recriar 'truque' do motor Mercedes, diz jornalista italiano
Fórmula 1

Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1

Equipes já estão divulgando as especificações dos monopostos da nova era do Campeonato Mundial

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Publicado:
Add as a preferred source
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Audi

Mynt

Bitcoin e criptomoedas? Invista na Mynt.com.br, a plataforma cripto do BTG Pactual

Com o início da temporada 2026 da Fórmula 1 cada vez mais próximo, as equipes já começaram a lançar de forma oficial os carros e pinturas para a campanha deste ano, que marca uma 'revolução' técnica na categoria máxima do automobilismo.

Leia também:

Com tais lançamentos, Mercedes, Ferrari, Audi, Williams e Haas já divulgaram a ficha técnica completa dos monopostos de 2026, enquanto Alpine, Aston Martin, Cadillac, McLaren, Red Bull e Racing Bulls não compartilharam tais dados.

Williams

  • Nome: Williams FW48
  • Unidade de potência: Mercedes AMG F1 M17 E PERFORMANCE
  • Combustível: PETRONAS
  • Construção do chassi: Monocoque laminado em carbono epóxi e diversos materiais de núcleo, superando os requisitos de impacto e resistência da FIA.
  • Suspensão dianteira: Duplo wishbone, molas acionadas por pullrod, amortecedores hidráulicos e barra antirrolagem.
  • Suspensão traseira: Multilink, molas acionadas por pushrod, amortecedores hidráulicos e barra antirrolagem.
  • Transmissão: Mercedes-AMG F1 - câmbio de oito marchas à frente e uma à ré, com carcaça em fibra de carbono. Seleção sequencial, semiautomática, com acionamento hidráulico.
  • Embreagem: Multidisco de carbono.
  • Rodas: Projetadas pela Williams F1 – liga de magnésio.
  • Pneus: Pirelli – Dianteiros: 280/705-18, Traseiros: 375/710-18.
  • Sistema de freios: Brembo, pinças de seis pistões na dianteira e traseira, com discos e pastilhas de carbono.
  • Sistemas eletrônicos: Unidade de controle eletrônico padrão FIA (SECU).
  • Sistema de arrefecimento: Radiadores e trocadores de calor para óleo, água, ar de admissão, ERS (Sistema de recuperação de energia) e câmbio.
  • Cockpit: Cinto de segurança de seis pontos e assento de fibra de carbono removível, moldado sob medida.
  • Peso: 772,4 kg (mínimo da FIA, evento sem risco de calor).
  • Dimensões: Altura total: 970 mm; largura total: 1900 mm.

Mercedes

  • Nome: Mercedes W17
  • Unidade de potência: Mercedes-AMG F1 M17 E PERFORMANCE
  • Combustível: PETRONAS
  • Monocoque: Estrutura composta moldada em fibra de carbono e colmeia (honeycomb).
  • Carroceria: Composto de fibra de carbono incluindo capa do motor, sidepods, assoalho, nariz, asa dianteira e asa traseira.
  • Cockpit: Banco do piloto removível, feito em compósito de fibra de carbono moldado anatomicamente, cinto de segurança de seis pontos e sistema HANS.
  • Estruturas de segurança: Célula de sobrevivência do cockpit com construção resistente a impactos, estrutura de impacto frontal, estruturas laterais de impacto prescritas, estrutura de impacto traseiro integrada, estruturas de capotagem dianteira e traseira e estrutura de proteção do piloto em titânio (halo).
  • Suspensão dianteira: Wishbone em fibra de carbono, com molas e amortecedores acionados por pushrod.
  • Suspensão traseira:Wishbone em fibra de carbono, com molas e amortecedores internos acionados por pushrod.
  • Rodas: OZ forjadas em magnésio.
  • Sistema de freios: Discos e pastilhas carbono/carbono da Carbone Industries, com freio traseiro by-wire.
  • Pinças de freio: Pinças monobloco Brembo em liga de alumínio com banho de níquel, usinadas a partir de bloco sólido (dianteira e traseira).
  • Direção: Cremalheira e pinhão com assistência hidráulica.
  • Volante: Construção em fibra de carbono.
  • Eletrônica: ECU padrão FIA e sistema eletrônico e elétrico homologado pela FIA.
  • Instrumentação: Motion Applied Technologies (MAT).
  • Sistema de combustível: Bolsa de combustível ATL em borracha reforçada com Kevlar.
  • Lubrificantes e fluidos: PETRONAS Tutela.

  • Câmbio: Oito marchas à frente e uma à ré, com carcaça principal em fibra de carbono.

  • Seleção de marchas: Sequencial, semiautomática, com acionamento hidráulico.

  • Embreagem: Placa de carbono.

  • Comprimento total: Abaixo de 5.505 mm.

  • Largura total: 1.900 mm.

  • Altura total: 970 mm.

  • Peso total: 772 kg.

  • Capacidade do motor: 1,6 litros

  • Cilindros: Seis

  • Ângulo: 90°

  • Número de válvulas: 24

  • Rotação máxima do motor à combustão: 15.000 rpm

  • Vazão máxima de energia do combustível: 3.000 megajoules por hora (MJ/h)

  • Injeção de combustível: Injeção direta de alta pressão (máx. 350 bar, um injetor por cilindro)

  • Sistema de pressurização: Compressor de estágio único e turbina de escape em eixo comum

  • Rotação máxima da turbina de escape: 150.000 rpm

Audi

  • Nome: Audi R26
  • Unidade de potência: AFR 26 Hybrid
  • Combustível: BP/Castrol

  • Célula de sobrevivência: Estrutura composta moldada em fibra de carbono da equipe, incorporando bolsa de combustível ATL.

  • Estruturas de segurança: Monocoque com proteção contra intrusão, estruturas de absorção de impacto dianteiras, laterais e traseiras, estrutura principal de capotagem (santantônio) e estrutura secundária de capotagem.

  • Cockpit: Banco em compósito de fibra de carbono sob medida, com cinto de segurança Sabelt de seis pontos.

  • Carroceria: Principais componentes da carroceria feitos em compósito de fibra de carbono, como asa dianteira, nariz, sidepods, capa do motor, assoalho e asa traseira.: 

  • Suspensão dianteira: Duplo braço wishbone em fibra de carbono, molas de torção internas acionadas por pushrod, balancins (rockers) e amortecedores Öhlins.

  • Suspensão traseira: Duplo braço wishbone em fibra de carbono, molas de torção internas acionadas por pushrod, balancins (rockers) e amortecedores Öhlins.

  • Sistema de freios: Discos e pastilhas Brembo em carbono autoventilados (dianteiros e traseiros), controle eletrônico dos freios traseiros (brake-by-wire). Pinças Brembo monobloco em liga de alumínio com banho de níquel, usinadas a partir de bloco sólido (dianteira e traseira). Cilindro-mestre tandem Brembo com acionamento por pedal e manopla.

  • Sistema de direção: Cremalheira e pinhão com assistência hidráulica, volante em fibra de carbono personalizado.

  • Eletrônica: Eletrônica aprovada pela FIA, sistema elétrico incluindo ECU padrão FIA.

  • Câmbio: Carcaça em fibra de carbono, contendo oito marchas à frente e uma à ré.

  • Seleção de marchas: Sequencial, semiautomática.

  • Embreagem: Compósito de carbono.

  • Rodas: Rodas de magnésio APP Tech de 18 polegadas.

  • Comprimento total: 5.440 mm

  • Largura total: 1.900 mm

  • Altura total: 980 mm

  • Entre-eixos: ≤ 3.400 mm

  • Peso: 770 kg

  • Configuração do motor: V6 a 90°

  • Cilindrada: 1.600 cc

  • Diâmetro (bore): 80 mm

  • Curso do motor: 53 mm

  • Válvulas: 4 por cilindro

  • Turboalimentação: Turbina e compressor únicos

  • Fluxo máximo de energia do combustível: 3.000 MJ/h

  • Injeção: Direta, 350 bar

  • Arquitetura do ERS: Sistema híbrido de recuperação de energia por meio de unidade motogeradora elétrica (MGU-K)

  • Armazenamento de energia: Bateria de íons de lítio, ≥ 35 kg

  • Liberação máxima de energia: 4 MJ

  • Potência máxima do MGU-K: 350 kW (470 hp)

  • Rotação máxima do MGU-K: 60.000 rpm

  • Arquitetura do ERS: Recuperação de energia híbrida integrada por meio da Unidade Geradora de Motor Elétrico – Cinética (MGU-K)

  • Armazenamento de energia: Solução de bateria de íons de lítio

  • Alcance máximo de armazenamento de energia utilizável em pista: 4,0 MJ

  • Rotação máxima do MGU-K: 60.000 rpm

  • Potência máxima do MGU-K: 350 kW

  • Recuperação máxima de energia por volta (MGU-K): 9,0 MJ (específico de circuito)

Ferrari

  • Nome: SF-26
  • Unidade de potência: 067/6
  • Combustível: Shell
  • Chassi: Feito em compósito de fibra de carbono com estrutura em colmeia, com proteção halo para o cockpit. Carroceria e banco em fibra de carbono.
  • Câmbio: Câmbio longitudinal traseiro Ferrari com oito marchas à frente e uma à ré.
  • Diferencial traseiro com controle hidráulico.
  • Freios: Discos de freio Brembo em carbono ventilados (dianteiros e traseiros), com freios traseiros controlados eletronicamente.
  • Suspensão: Suspensão dianteira e traseira por pushrod.
  • Peso (incluindo líquido de arrefecimento, óleo e piloto): 770 kg.
  • Rodas dianteiras e traseiras de 18 polegadas.
  • Configuração do motor: turboalimentado V6 a 90°.
  • Cilindrada: 1.600 cc
  • Turboalimentação: turbocompressor único
  • Rotação máxima do turbocompressor: 150.000 rpm
  • Fluxo máximo de energia do combustível: 3.000 MJ/h
  • Número de cilindros: 6
  • Diâmetro (bore): 80 mm
  • Curso do motor: 53 mm
  • Válvulas por cilindro: 4
  • Injeção direta: até 350 bar
  • Configuração do ERS: sistema híbrido de recuperação de energia com um único motor-gerador elétrico (MGU-K).
  • Baterias: íons de lítio, massa mínima do conjunto de baterias incluindo eletrônica de controle - 35 kg.
  • Capacidade da bateria: variação máxima do estado de carga (SOC) de 4 MJ; energia máxima durante carregamento: 9 MJ.
  • Tensão máxima de operação: 1.000 V.
  • Potência do MGU-K: 350 kW.
  • Rotação máxima do MGU-K: 60.000 rpm.

Haas

  • Nome: SF-26
  • Unidade de potência: Ferrari O67/6, V6 híbrido turboalimentado de 1,6 litro
  • Fornecedor de combustível e lubrificantes: Shell
  • Material do chassi: Estrutura composta de fibra de carbono e colmeia (honeycomb)
  • Material da carroceria: Fibra de carbono
  • Suspensão dianteira e traseira: Suspensão independente
  • Amortecedores: ZF Sachs / Öhlins
  • Direção: Ferrari
  • Transmissão: Ferrari, diferencial de deslizamento limitado com controle hidráulico servoassistido, câmbio sequencial semiautomático com controle eletrônico e trocas rápidas (oito marchas à frente e uma à ré)
  • Embreagem: AP Racing
  • Sistema de freios: Discos de freio Brembo em carbono autoventilados (dianteiros e traseiros), pinças monobloco em liga de alumínio niquelada (dianteira e traseira) e cilindro-mestre tandem Brembo (atuando nos freios dianteiros e traseiros). Sistema hidráulico com controle eletrônico para os freios traseiros (Brake-by-Wire).
  • Instrumentação do cockpit: Ferrari
  • Cintos de segurança: Sabelt
  • Volante: Ferrari
  • Banco do piloto: Construção em fibra de carbono, moldado sob medida ao piloto
  • Rodas: BBS
  • Célula de combustível: ATL
  • Largura total: 1.900 mm
  • Peso: 770 kg (incluindo o piloto)

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Análise Técnica: Ferrari surpreende na F1 2026 mesmo sem o 'Duto S' no carro e prevê novidades para o Bahrein

Principais comentários

Mais de
Andrei Gobbo

F1: Wolff destrincha detalhes dos motores Red Bull, Ferrari e Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Wolff destrincha detalhes dos motores Red Bull, Ferrari e Mercedes

F1: Williams revela pintura do carro de 2026 após ausência em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Williams revela pintura do carro de 2026 após ausência em Barcelona

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Últimas notícias

Briga entre ex-Fórmula Delta e adolescente "não foi motivada por chiclete", diz delegado; defesa da vítima cita ciúmes

Geral
Misc Geral
Briga entre ex-Fórmula Delta e adolescente "não foi motivada por chiclete", diz delegado; defesa da vítima cita ciúmes

F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”

MotoGP: "Podemos ter uma evolução muito grande", diz Diogo Moreira após testes de Sepang

MotoGP
MGP MotoGP
Pré-temporada de Sepang
MotoGP: "Podemos ter uma evolução muito grande", diz Diogo Moreira após testes de Sepang

Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1