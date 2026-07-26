F1: Norris não descarta novas vitórias da McLaren após triunfo na Hungria
Triunfo vem na etapa em que a equipe trouxe atualizações consideráveis
Lando Norris conquistou o GP da Hungria de Fórmula 1, mas destacou que a maior satisfação do fim de semana não foi só retornar ao lugar mais alto do pódio. O atual campeão mundial apontou que, se o carro continuar apresentando esse nível de performance, o triunfo em Budapeste não será o único do time de Woking no ano.
A vitória aconteceu justamente no mesmo fim de semana em que a McLaren estreou um importante pacote de atualizações, um trabalho que Norris considerou fundamental para explicar o salto competitivo da equipe no Hungaroring.
Ainda assim, o campeão mundial evitou se empolgar demais e lembrou que o circuito húngaro sempre foi um dos mais favoráveis às características do carro 'papaia', mas apontou que o cenário de triunfos pode voltar a se repetir após a pausa de agosto.
“Quero acreditar que conseguiremos manter esse nível. Haverá circuitos em que teremos mais dificuldades e outros em que talvez sejamos ainda melhores. Sabemos que a Hungria sempre foi uma pista que se adapta muito bem a nós, então talvez este seja nosso melhor cenário, mas acredito que ainda podemos continuar vencendo corridas”, explicou.
Com a vitória antes das férias, o britânico também acredita que a equipe de Woking chega mais motivada para a segunda metade da temporada, embora tenha alertado que a disputa pelo campeonato continuará sendo muito exigente.
“Ajuda muito entrar na pausa com uma vitória. A equipe continua trabalhando para trazer ainda mais melhorias porque a concorrência é muito forte. A Ferrari é muito rápida e o Kimi [Antonelli] está sempre presente [na briga] em todas as sessões. Se quisermos voltar ao topo, precisamos de muitas corridas como esta", finalizou.
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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