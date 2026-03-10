Lando Norris acredita que a Ferrari tem o melhor carro no início da nova era das regras da Fórmula 1 em 2026, apesar da vitória dominante da Mercedes no GP da Austrália.

A corrida em Melbourne confirmou em grande parte a hierarquia que havia surgido após os testes de pré-temporada, com a Mercedes permanecendo como a equipe a ser batida e a Ferrari como sua rival mais próxima. A diferença de ritmo entre as duas equipes parecia mais acentuada na classificação do que na corrida, apesar da Scuderia não ter maximizado seu resultado no domingo.

Embora quaisquer conclusões iniciais sobre a temporada 2026 precisem ser confirmadas no GP da China deste fim de semana, a largada em Albert Park provou que a Mercedes não é invencível, desde que um carro competitivo consiga superar as 'Flechas de Prata' no início da corrida.

Enquanto a segunda metade da corrida favoreceu amplamente a Mercedes, o resultado foi decidido principalmente pela estratégia durante o safety car virtual. Antes disso, os quatro carros líderes estavam juntos no mesmo grupo e o vencedor da corrida, George Russell, não conseguiu superar Charles Leclerc em um duelo de forma definitiva.

Um espectador muito distante dessa batalha – tendo terminado 52 segundos atrás do vencedor e 36 segundos atrás dos Ferraris – o piloto da McLaren, Norris, ofereceu uma visão interessante da ordem competitiva baseada no déficit da McLaren em relação aos rivais.

"Estamos longe de onde precisamos estar, claramente. Mas provavelmente mais do ponto de vista do carro", disse ele à Sky Sports F1.

"Acho que [a corrida] mostrou muito mais do ponto de vista do carro que estamos muito longe, tipo muito, muito longe, e temos muito trabalho a fazer. [Melhorar o carro] não é algo que vai acontecer da noite para o dia ou em uma ou duas semanas".

"Não sei qual foi a diferença, 50 segundos? Quase um segundo por volta de diferença. Não exatamente isso, mas você diria pelo menos cinco décimos a seis décimos por volta de diferença. Parte disso ainda é entender a unidade de potência. Parte é simplesmente um carro melhor. Acho que a Ferrari, pelo que vemos, claramente tem o melhor carro. As velocidades nas curvas deles são inacreditáveis".

Os comentários de Norris sobre o 'carro' da Ferrari provavelmente se referem ao SF-26, e não ao pacote completo. Mesmo assim, ele acredita que a atual campeã McLaren tem muito trabalho para alcançar a concorrência.

"Para nós igualar isso, não há chance no momento, e temos que trabalhar muito para entender as coisas e aprender o máximo possível desta parte da temporada porque essa parte da temporada agora define o resto dela", disse ele.

"Então, quanto mais pudermos aprender, mais entenderemos, melhor estaremos no final da temporada. Mas, sim, parece que vai ser uma temporada longa, difícil. Mas fiquei feliz com o P5".

Apesar de terminar em quinto lugar enquanto resistia a uma investida final de Max Verstappen, que estava com pneus mais novos, Norris também acredita que a Red Bull atualmente tem um carro melhor que o da McLaren.

"Acho que ficou bem claro que a Red Bull era muito mais rápida, só pelo fato de Max ter vindo do último lugar e quase nos superou", disse ele.

"Então, não foi a melhor corrida em termos de ritmo, mas tivemos dificuldades com algumas coisas no carro no começo. Fizemos alguns ajustes e isso certamente melhorou as coisas".

