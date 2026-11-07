NORRIS BATE RUSSELL e é POLE em QUALI CAÓTICO em SP! CÂMARA VAI AO Q2 e BORTOLETO FICA no Q1! DEBATE
Confira o debate da live do Motorsport sobre a classificação do GP de São Paulo
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