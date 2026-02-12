Norris com mais voltas, Leclerc lidera: veja resultado do segundo dia de testes da F1 no Bahrein
Gabriel Bortoleto terminou o dia com o sexto melhor tempo e completou 67 voltas
Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, cravando volta rápida de 1min34s273, e foi seguido por Lando Norris, da McLaren, que foi o piloto com mais voltas acumuladas na quinta-feira, 149.
Gabriel Bortoleto foi bem e terminou com o sexto melhor tempo da quinta, com 1min36s670. Além disso, o piloto brasileiro da Audi completou 67 voltas no período da tarde enquanto Nico Hulkenberg marcou 47 pela manhã.
Tabela completa de pilotos da quinta-feira no Bahrein
Teste 2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|139
|
1'34.273
|S
|206.667
|2
|L. Norris McLaren Mastercard F1 Team
|1
|Mercedes
|149
|
+0.511
1'34.784
|0.511
|M
|205.553
|3
|O. Bearman TGR Haas F1 Team
|87
|Ferrari
|130
|
+1.121
1'35.394
|0.610
|S
|204.239
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|54
|
+1.193
1'35.466
|0.072
|S
|204.085
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|87
|
+2.288
1'36.561
|1.095
|S
|201.770
|6
|G. Bortoleto Audi Revolut F1 Team
|5
|Audi
|67
|
+2.397
1'36.670
|0.109
|S
|201.543
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Mercedes
|97
|
+2.450
1'36.723
|0.053
|S
|201.432
|8
|V. Bottas Cadillac Formula 1 Team
|77
|Ferrari
|67
|
+2.551
1'36.824
|0.101
|S
|201.222
|9
|A. Albon Williams
|23
|Mercedes
|62
|
+2.956
1'37.229
|0.405
|S
|200.384
|10
|N. Hulkenberg Audi Revolut F1 Team
|27
|Audi
|47
|
+2.993
1'37.266
|0.037
|S
|200.308
|11
|A. Lindblad RB
|41
|Red Bull
|83
|
+3.197
1'37.470
|0.204
|S
|199.889
|12
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Mercedes
|69
|
+3.319
1'37.592
|0.122
|S
|199.639
|13
|L. Lawson RB
|30
|Red Bull
|50
|
+3.744
1'38.017
|0.425
|S
|198.773
|14
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Honda
|98
|
+3.975
1'38.248
|0.231
|M
|198.306
|15
|S. Perez Cadillac Formula 1 Team
|11
|Ferrari
|42
|
+4.380
1'38.653
|0.405
|S
|197.492
|16
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|3
|
|17
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|0
|
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Honda
|0
|
|19
|E. Ocon TGR Haas F1 Team
|31
|Ferrari
|0
|
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|Mercedes
|0
|
|21
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|0
|
|22
|O. Piastri McLaren Mastercard F1 Team
|81
|Mercedes
|0
|
