Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

Norris com mais voltas, Leclerc lidera: veja resultado do segundo dia de testes da F1 no Bahrein

Gabriel Bortoleto terminou o dia com o sexto melhor tempo e completou 67 voltas

Redação Motorsport.com
Publicado:

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, cravando volta rápida de 1min34s273, e foi seguido por Lando Norris, da McLaren, que foi o piloto com mais voltas acumuladas na quinta-feira, 149.

Leia também:

Gabriel Bortoleto foi bem e terminou com o sexto melhor tempo da quinta, com 1min36s670. Além disso, o piloto brasileiro da Audi completou 67 voltas no período da tarde enquanto Nico Hulkenberg marcou 47 pela manhã.

Tabela completa de pilotos da quinta-feira no Bahrein

Teste 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari 139

1'34.273

   S 206.667
2 United Kingdom L. Norris McLaren Mastercard F1 Team 1   Mercedes 149

+0.511

1'34.784

 0.511 M 205.553
3 United Kingdom O. Bearman TGR Haas F1 Team 87   Ferrari 130

+1.121

1'35.394

 0.610 S 204.239
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes 54

+1.193

1'35.466

 0.072 S 204.085
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull 87

+2.288

1'36.561

 1.095 S 201.770
6 Brazil G. Bortoleto Audi Revolut F1 Team 5   Audi 67

+2.397

1'36.670

 0.109 S 201.543
7 France P. Gasly Alpine 10   Mercedes 97

+2.450

1'36.723

 0.053 S 201.432
8 Finland V. Bottas Cadillac Formula 1 Team 77   Ferrari 67

+2.551

1'36.824

 0.101 S 201.222
9 Thailand A. Albon Williams 23   Mercedes 62

+2.956

1'37.229

 0.405 S 200.384
10 Germany N. Hulkenberg Audi Revolut F1 Team 27   Audi 47

+2.993

1'37.266

 0.037 S 200.308
11 United Kingdom A. Lindblad RB 41   Red Bull 83

+3.197

1'37.470

 0.204 S 199.889
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55   Mercedes 69

+3.319

1'37.592

 0.122 S 199.639
13 New Zealand L. Lawson RB 30   Red Bull 50

+3.744

1'38.017

 0.425 S 198.773
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Honda 98

+3.975

1'38.248

 0.231 M 198.306
15 Mexico S. Perez Cadillac Formula 1 Team 11   Ferrari 42

+4.380

1'38.653

 0.405 S 197.492
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes 3

 

      
17 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull 0

 

      
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Honda 0

 

      
19 France E. Ocon TGR Haas F1 Team 31   Ferrari 0

 

      
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Mercedes 0

 

      
21 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari 0

 

      
22 Australia O. Piastri McLaren Mastercard F1 Team 81   Mercedes 0

 

      
