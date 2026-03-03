Nesta terça-feira (3), a lista do Prêmio Laureus foi divulgada, contando com dois nomes da Fórmula 1: Lando Norris, campeão da última temporada, e a McLaren, que venceu o campeonato de construtores, e um da MotoGP: Marc Márquez. A premiação é conhecida como o 'Oscar do Esporte'.

Norris é mencionado na categoria Breakthrough of the Year (Destaque do Ano) contra outros esportistas: Desirei Doue, João Fonseca, Shai Gilgeous-Alexander, Luke Littler e Yu Zidi.

Já Márquez está concorrendo à categoria Sportsman of the Year (Esportista do Ano) com Carlos Alcaraz, Ousmane Dembele, Armand Duplantis, Tadej Pogacar e Jannik Sinner.

A McLaren, por sua vez, defende seu lugar na categoria Team of the Year (Time do Ano) contra a equipe feminina de futebol britânica, Copa Ryder Europeia, equipe feminina de críquete da Índia, Oklahoma City Thunder e Paris Saint-Germain.

A premiação acontece no dia 20 de abril de 2026, em uma cerimônia que acontece em Madri, na Espanha.

