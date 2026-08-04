Norris critica foco da F1 atual nos lucros e 'alfineta' Audi e novas montadoras

Vencedor da última etapa da Fórmula 1, na Hungria, e atual campeão da categoria, o britânico Lando Norris, da McLaren, criticou a busca excessiva da organização do campeonato pelos lucros, o que, segundo ele, estaria acontecendo em detrimento do próprio esporte. "É realmente triste que a F1 seja agora gerida apenas por razões comerciais e que o objetivo de tornar esporte melhor esteja segundo plano", afirmou.

"Todos pensam apenas em como ganhar mais dinheiro enquanto empresa, mas a F1 não deve ser gerida dessa forma. Uma organização desportiva não deve ser gerida com essa mentalidade", disse Lando ao jornal inglês The Guardian.

Norris também criticou a motivação por trás dos novos regulamentos técnicos que entraram em vigor na temporada 2026, indicando que essas mudanças foram feitas com o objetivo de atrair novas montadoras para a competição.

"Todos querem ganhar dinheiro. Por isso tivemos de fazer todas estas mudanças para atrair a Audi e outros fabricantes para a F1. As coisas não deveriam ser assim, mas infelizmente é assim que as empresas funcionam", afirmou o astro da McLaren.

"Os pilotos devem ter a palavra mais forte. E não digo isso por egoísmo. Nós temos a melhor perspetiva sobre como as corridas devem ser. Ainda assim, a nossa influência nos processos de tomada de decisão é praticamente inexistente, mas parece que envolver a Audi e outros fabricantes no esporte é considerado mais importante do que garantir a satisfação dos pilotos", finalizou ele, que volta à ação no GP da Holanda, em 23 de agosto.

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