Norris critica novo regulamento: "A Fórmula 1 não deveria ser assim"
"Atacamos por dentro, por fora ou roda a roda, e depois de 5 segundos são esforços desperdiçados porque alguém simplesmente aperta um botão e passa de novo"
Atual campeão da Fórmula 1, o britânico Lando Norris, da McLaren, voltou a criticar as novas regras da categoria, introduzidas nesta temporada. A principal mudança foi na unidade de potência, que ficou com proporção de aproximadamente 50% / 50% entre o impulsionamento a combustão e o elétrico, desagradando boa parte dos competidores do grid.
Para o piloto inglês, "a Fórmula 1 não deveria ser assim, não sou fã desse estilo de pilotagem. Mas é isso que é, e não adianta mais reclamar de verdade". Ele se refere à demasiada necessidade de gerenciar energia.
Ele fez a ponderação após sua corrida 'em casa', no GP da Grã-Bretanha, em que terminou em quarto. "Estou feliz de correr em Silverstone, tenho uma grande arquibancada, ótimos fãs. Então eu estava focado em aproveitar essa experiência."
"Talvez eu não tenha gostado de pilotar, mas ainda assim quarto no domingo e terceiro no sábado são bons resultados. Mas não é a melhor posição que a F1 pode estar. Todos sabemos disso: todo mundo sabe disso. Espero que melhore."
"De fora, temos a impressão de que os pilotos fazem ótimos ataques por dentro, por fora ou roda a roda, e depois de cinco segundos são esforços desperdiçados porque alguém simplesmente aperta um botão e passa de novo. Sim, é frustrante, mas tem sido assim desde o começo da temporada", ponderou o astro da McLaren, que está em quinto no campeonato.
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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