F1: Norris e Piastri se manifestam após acidente na sprint de Singapura; assista

O final da corrida sprint do GP de Singapura de 2026 foi marcado por um acidente entre os dois pilotos da McLaren, o britânico Lando Norris, atual campeão mundial da Fórmula 1, e o australiano Oscar Piastri. O Motorsport.com mostra o incidente no vídeo abaixo:

Em entrevista à Sky Sports F1 após a prova curta deste sábado, Norris defendeu que sua posição era propícia para uma tentativa de ultrapassagem, mas ponderou o seguinte: "Prefiro primeiro voltar atrás e analisar o incidente com a equipe, mas acho que era possível ultrapassar. Pedi desculpas a toda a equipe pelo rádio do carro por causa do ocorrido, mas, como eu disse, vamos assistir ao incidente e avaliá-lo junto com a equipe."

Piastri, por sua vez, disse o seguinte: "Não vi exatamente a posição. Do meu ponto de vista, era uma disputa pelo quarto e quinto lugares em uma corrida sprint, então, de qualquer forma, não me importo muito".

“Obviamente, o que mais me deixa chateado neste momento é que a equipe terá de trabalhar muito para consertar os dois carros. Só foi uma pena para as pessoas da equipe", completou Oscar.

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