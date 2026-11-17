O campeão de 2025 Lando Norris espera que a Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, apresente pneus de chuva significativamente aprimorados em 2027, já que ele acredita que a linha atual não funcionará adequadamente em um circuito com baixa downforce, como o de Las Vegas.

Após finais de semana parcialmente afetados pela chuva na Malásia e em Singapura, os carros de 2026 passaram pela primeira classificação e pelo primeiro GP propriamente ditos realizados em condições molhadas em Interlagos, com os compostos de pneus para chuva pesada e intermediários da Pirelli sendo testados em São Paulo.

A classificação teve que ser interrompida por mais de uma hora devido à água acumulada em várias curvas, com o risco de aquaplanagem levando os pilotos a usar pneus de chuva pesada no Q1 antes de trocarem para os intermediários.

A corrida começou e terminou com pneus intermediários, com pista seca na metade da prova, dissipando os receios iniciais sobre como a geração de carros de 2026 se comportaria na chuva.

Mas, embora São Paulo tenha proporcionado um espetáculo empolgante e os pneus de chuva da Pirelli tenham funcionado em grande parte como esperado na faixa de operação adequada, os pilotos ainda sentiram que os pneus intermediários mais rígidos deste ano precisam de ajustes em relação ao desempenho em baixas temperaturas, já que tiveram dificuldade para manter os carros na pista no início de um stint e nas voltas até o grid.

Como Interlagos é um dos circuitos mais fáceis do calendário para levar os pneus à janela ideal, vários pilotos expressaram preocupações de que a gama da Pirelli não seja robusta o suficiente em circuitos onde isso não acontece, como o próximo circuito de rua de Las Vegas.

A previsão meteorológica oficial da FIA ainda não está disponível, mas outras previsões sugerem que a chance de chuva é superior a 50% para o primeiro treino livre na noite de quinta-feira, com condições mais propícias a pista seca a partir de então.

George Russell, Mercedes Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Com as temperaturas caindo bem abaixo de 10 °C durante o fim de semana em Las Vegas e o circuito sem curvas de alta velocidade que exerçam carga lateral nos pneus, Norris disse que um treino molhado seria bastante “assustador”, pois os pneus intermediários não funcionam quando estão muito frios.

“Quando os pneus esfriam, fica bem complicado”, disse Norris quando questionado pelo Motorsport.com sobre sua opinião a respeito do primeiro fim de semana de F1 com chuva de verdade neste ciclo de regulamentos. “Nas voltas até o grid, quando ficam muito frios, a sensação é horrível. Se eles atingirem uma faixa de temperatura ideal, ficam bons".

"Então, acho que o mais assustador é quando você vai para Las Vegas e não consegue aquecer os pneus. Você precisa de um pneu muito melhor do que o que temos aqui, porque isso vai ser horrível".

Max Verstappen, que terminou em segundo em Interlagos, acrescentou: “Acho que o principal problema é que a janela de operação é um pouco pequena demais. Quando estão quentes, tudo bem, mas quando estão frios, ficam realmente duros como uma pedra".

"Isso é algo que precisamos tentar resolver, para ampliar a faixa de funcionamento dos pneus para chuva pesada e dos intermediários. Acho que isso ajudaria muito a fazer os pneus responderem melhor e, assim, poder correr mesmo sob chuva mais forte".

Piloto da Williams, Carlos Sainz também considerou que toda a linha da Pirelli precisava de melhorias. “Acho que o nível dos pneus de chuva pesada e dos intermediários não é bom o suficiente, e precisamos trabalhar com a Pirelli para encontrar um pneu melhor, porque em condições mistas o intermediário ainda é um pneu muito fraco na traseira; quando ele finalmente aquece, o da frente já não tem mais aderência".

“E, sinceramente, [na classificação] tivemos muita aquaplanagem e uma grande falta de aderência traseira, então ainda falta um pouco de desenvolvimento nesses dois pneus".

Carlos Sainz, Williams Foto: Michael Potts / LAT images via Getty Images

A Pirelli enfrentou uma tarefa difícil ao desenvolver pneus de chuva para o conjunto de regulamentos totalmente novo da F1 de 2026, com suas unidades de potência de alto torque e aerodinâmica ativa, que exercem forças significativas sobre a borracha.

Ao mesmo tempo, a empresa buscou atingir uma meta em constante mudança: determinar exatamente quanta downforce as equipes seriam capazes de gerar, com um desenvolvimento intenso durante a temporada já superando as projeções do fornecedor.

Durante o período de entressafra, a FIA implementou um “Modo Reta” parcial em pista molhada para amenizar as preocupações com a segurança, com apenas a asa dianteira sendo ativada.

Em abril, a entidade reguladora também reduziu a potência elétrica em condições de pista molhada. Acredita-se que essas duas medidas tenham feito uma grande diferença na capacidade dos carros de 2026 de correrem na pista molhada com relativa segurança, mas elas obviamente chegaram bem depois que a Pirelli já havia definido sua linha de pneus para 2026.

A primeira sessão de testes de verdade da F1 tanto com pneus de chuva pesada quanto com intermediários está ocorrendo tão tarde que a Pirelli não pode levar em conta as lições de Interlagos para 2027, já que a fabricante italiana de pneus já finalizou suas homologações para a próxima temporada.

Mas, após um trabalho de desenvolvimento realizado no início do ano, ela conseguiu realizar testes cruciais em pista molhada em Magny-Cours no mês passado, experimentando as diversas soluções nas quais trabalhou ao longo de 2026.

No circuito francês, o piloto reserva da Mercedes, Frederik Vesti, realizou dois dias de testes, incluindo um dia na pista molhada para testar vários novos pneus intermediários com diferentes compostos e construções.

Frederik Vesti, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Testamos algumas soluções, especialmente para os pneus intermediários, e acabamos encontrando boas opções que gostaríamos de introduzir na próxima temporada”, disse Simone Berra, chefe de engenharia de pista da Pirelli, no México. “Com certeza, a ideia é melhorar o produto para pista molhada no ano que vem".

“Trabalhamos nos compostos, na espessura da banda de rodagem e também em diferentes estruturas. Portanto, nos dedicamos bastante a diversos aspectos dos pneus e gostaríamos de combinar as melhores soluções. Estamos analisando os dados agora e vamos homologar novas especificações para os compostos de pista molhada".

Após a classificação em São Paulo, o chefe de automobilismo da Pirelli, Dario Marrafuschi, afirmou categoricamente que a empresa “deu alguns passos” para 2027. “É claro que levamos muito a sério o ceticismo de alguns pilotos e abordamos o desenvolvimento ao longo do ano. Sabemos que sempre há espaço para melhorias e acreditamos que demos alguns passos à frente para o próximo ano”, disse ele.

“É muito valioso ter essas informações [do Brasil]. Infelizmente, elas só estão chegando no final da temporada. Já encerramos o desenvolvimento dos pneus para chuva pesada para o próximo ano".

"Não quero revelar o que acontecerá em pista molhada no ano que vem, mas conduzimos o desenvolvimento para pista molhada com base nas informações que tínhamos no início da temporada e em alguns dos testes que realizamos em Suzuka; isso foi bom para que pudéssemos abordar as prioridades deste ano".

“Tivemos um teste positivo em Magny-Cours e, em breve, divulgaremos o resultado desse teste em pista molhada", concluiu Marrafuschi.

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