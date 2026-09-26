Lando Norris teve um fim de semana difícil no GP do Azerbaijão e, apesar de estar figurando nas últimas posições de pontos após a primeira bandeira amarela, o piloto não completou a corrida da Fórmula 1 por ter sido coletado em uma batida entre as Alpines.

O britânico conseguiu fazer uma boa relargada e saltou algumas posições, mas, enquanto tentava se defender dos rivais, acabou ficando em uma posição que deixou espaço para que a roda direita de Gasly batesse em sua lateral e o empurrasse para o muro.

No entanto, Norris avaliou que o fim de semana inteiro ficou "sem ritmo" e "não teve nenhuma chance" de disputar verdadeiramente como Oscar Piastri conseguiu na classificação.

Lando Norris, McLaren Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Sobre a batida, o atual campeão mundial foi crítico em relação a manobra de Colapinto e pediu que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) seja mais rigorosa na avaliação de acidentes como o que aconteceu nas ruas de Baku.

"Simplesmente me tiraram da corrida. Acho que a FIA deveria ser mais rigorosa e começar a aplicar suspensões nesse tipo de situação".

"É uma imprudência por parte dos pilotos. Isso custa muito dinheiro, e agora todas as minhas peças estão no lixo. As pessoas deveriam ser suspensas, porque isso não é pilotar. Esse tipo de comportamento não merece estar na F1".

Norris ainda foi questionado sobre uma possível desaceleração de George Russell, da Mercedes, na ponta da fila, que poderia ter contribuído para a batida e explicou que o líder da corrida tem a liberdade de definir o momento da aceleração ou frear, mas são os rivais que precisam ter a consciência e saber antecipar as situações.

"George pode fazer o que quiser. Na F1, esperamos que os pilotos saibam antecipar as situações. A aderência seria baixa, a temperatura dos pneus estaria baixa, mas nem estava tão baixa assim".

Foi então que o britânico voltou a ser enfático contra a situação causada por Colapinto:

"Na F1, queremos competir contra os melhores pilotos do mundo. Quando coisas assim acontecem, é porque essas pessoas não deveriam estar aqui".

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