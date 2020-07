Norris recebe punição de grid por incidente com bandeiras amarelas

Lando Norris recebeu uma penalidade de três lugares de grid do GP da Estíria por ignorar as bandeiras amarelas durante o primeiro treino livre na manhã desta sexta-feira.

O inglês foi investigado por ultrapassar a AlphaTauri de Pierre Gasly depois que Nicholas Latifi provocou a bandeira amarela quando sua Williams parou na pista.

Norris também recebeu dois pontos de penalidade padrão, os primeiros dele no atual período de 12 meses.

A FIA observou: “Os comissários ouviram o piloto do carro 4 (Lando Norris) e o representante da equipe e revisaram as evidências em vídeo.”

"As imagens onboard mostram claramente que o piloto do carro 4 passou o carro 10, enquanto os painéis de luz amarela eram claramente visíveis e as bandeiras amarelas eram mostradas."

A referência às imagens onboard é intrigante, uma vez que, quando Lewis Hamilton foi investigado por excesso de velocidade durante amarelas na semana passada, nenhum estava disponível no primeiro julgamento.

Ele escapou da sanção no sábado, mas depois que imagens de câmera de 360 ​​graus surgiram por meio das redes sociais, Hamilton recebeu uma penalidade.

