A Fórmula 1 vive dias de mudança de status de pilotos, com Lewis Hamilton quebrando vários recordes, muitos deles de Michael Schumacher. No domingo, o hexacampeão mundial se isolou no número total de vitórias na categoria com 92 triunfos, um a mais que o alemão.

O que para os fãs foi um motivo de grande alegria, para os rivais, foi algo protocolar. Lando Norris, britânico da McLaren, não demonstrou tanta satisfação com o piloto da Mercedes pela quebra da marca histórica.

Norris falou sobre Hamilton: “Estou muito feliz por ele, mas nada mais. Isso não significa nada para mim, na verdade. Está em um carro que deveria vencer todas as corridas. Tem que superar um ou dois outros pilotos, é isso. Mas ele está fazendo o trabalho que tem que fazer.”

Se nas entrevistas após a corrida Norris não demonstrou tanta empolgação pela conquista de Hamilton, no release pós-prova da McLaren, distribuído aos jornalistas, uma frase fazia menção ao compatriota: "Parabéns Lewis por alcançar o recorde de 92 vitórias, uma grande conquista."

Nesta terça-feira, após a repercussão negativa de sua declaração no domingo, Norris se retratou. "Devo um pedido de desculpas. Fui estúpido e descuidado com algumas coisas que disse recentemente na mídia e em entrevistas, e não mostrei o respeito que deveria ter por certas pessoas. Não sou esse tipo de pessoa, então saibam que devo me desculpar, também com todos que estão lendo/ouvindo. Me desculpem", escreveu no Twitter. Confira abaixo:

