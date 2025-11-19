'Norris surpreendeu ao lidar com pressão melhor que Piastri', dispara último campeão australiano da F1

Lando Norris virou o jogo de maneira inesperada na reta final do campeonato da Fórmula 1, reassumindo a liderança depois de vencer de forma dominante no México e aumentou a diferença para 24 pontos sobre Oscar Piastri em Interlagos. Para Alan Jones, o último campeão da categoria defendendo a bandeira da Austrália, não acredita que o piloto #81 tenha sucumbido à pressão.

"Ele [Piastri] é um cara bastante sensato e acho que lida muito bem com a pressão", disse Jones, no podcast Summer Grandstand da ABC.

"Na verdade, seis ou sete corridas atrás, eu disse que se chegasse a haver uma disputa mental entre ele e seu companheiro de equipe, eu apoiaria o Oscar. Acontece que o Lando está lidando com isso um pouco melhor".

É importante lembrar que o último pódio de Piastri aconteceu há mais de dois meses, no GP da Itália, em Monza. Norris teve o abandono na Holanda, que permitiu o australiano abrir 34 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, mas diminuiu e o superou em seis etapas.

Piastri tem tentado não ser derrotista, faltando ainda três corridas e uma sprint antes do fim da temporada. No entanto, ele é apoiado por Jones sobre ter "dias ruins".

"Há momentos em que você até se questiona. Você pensa: 'Nossa, será que perdi a capacidade de ser rápido?' Isso simplesmente acontece de vez em quando. Você tem um pouco de dificuldade para se organizar, para encaixar tudo e fazer com que tudo funcione perfeitamente. E talvez tenha sido apenas um fim de semana [ruim] para o Oscar".

