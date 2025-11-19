'Norris surpreendeu ao lidar com pressão melhor que Piastri', dispara último campeão australiano da F1
Britânico reassumiu a liderança do campeonato, enquanto Oscar não sobe no pódio desde Monza
Lando Norris virou o jogo de maneira inesperada na reta final do campeonato da Fórmula 1, reassumindo a liderança depois de vencer de forma dominante no México e aumentou a diferença para 24 pontos sobre Oscar Piastri em Interlagos. Para Alan Jones, o último campeão da categoria defendendo a bandeira da Austrália, não acredita que o piloto #81 tenha sucumbido à pressão.
"Ele [Piastri] é um cara bastante sensato e acho que lida muito bem com a pressão", disse Jones, no podcast Summer Grandstand da ABC.
"Na verdade, seis ou sete corridas atrás, eu disse que se chegasse a haver uma disputa mental entre ele e seu companheiro de equipe, eu apoiaria o Oscar. Acontece que o Lando está lidando com isso um pouco melhor".
É importante lembrar que o último pódio de Piastri aconteceu há mais de dois meses, no GP da Itália, em Monza. Norris teve o abandono na Holanda, que permitiu o australiano abrir 34 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, mas diminuiu e o superou em seis etapas.
Piastri tem tentado não ser derrotista, faltando ainda três corridas e uma sprint antes do fim da temporada. No entanto, ele é apoiado por Jones sobre ter "dias ruins".
"Há momentos em que você até se questiona. Você pensa: 'Nossa, será que perdi a capacidade de ser rápido?' Isso simplesmente acontece de vez em quando. Você tem um pouco de dificuldade para se organizar, para encaixar tudo e fazer com que tudo funcione perfeitamente. E talvez tenha sido apenas um fim de semana [ruim] para o Oscar".
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários