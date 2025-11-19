Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

'Norris surpreendeu ao lidar com pressão melhor que Piastri', dispara último campeão australiano da F1

Britânico reassumiu a liderança do campeonato, enquanto Oscar não sobe no pódio desde Monza

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:

Lando Norris virou o jogo de maneira inesperada na reta final do campeonato da Fórmula 1, reassumindo a liderança depois de vencer de forma dominante no México e aumentou a diferença para 24 pontos sobre Oscar Piastri em Interlagos. Para Alan Jones, o último campeão da categoria defendendo a bandeira da Austrália, não acredita que o piloto #81 tenha sucumbido à pressão.

Leia também:

"Ele [Piastri] é um cara bastante sensato e acho que lida muito bem com a pressão", disse Jones, no podcast Summer Grandstand da ABC.

"Na verdade, seis ou sete corridas atrás, eu disse que se chegasse a haver uma disputa mental entre ele e seu companheiro de equipe, eu apoiaria o Oscar. Acontece que o Lando está lidando com isso um pouco melhor".

É importante lembrar que o último pódio de Piastri aconteceu há mais de dois meses, no GP da Itália, em Monza. Norris teve o abandono na Holanda, que permitiu o australiano abrir 34 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, mas diminuiu e o superou em seis etapas.

Piastri tem tentado não ser derrotista, faltando ainda três corridas e uma sprint antes do fim da temporada. No entanto, ele é apoiado por Jones sobre ter "dias ruins".

"Há momentos em que você até se questiona. Você pensa: 'Nossa, será que perdi a capacidade de ser rápido?' Isso simplesmente acontece de vez em quando. Você tem um pouco de dificuldade para se organizar, para encaixar tudo e fazer com que tudo funcione perfeitamente. E talvez tenha sido apenas um fim de semana [ruim] para o Oscar".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

