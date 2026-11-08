NORRIS VENCE, MAX BRILHA, KIMI E HAMILTON SOFREM! Bortoleto 16º e Câmara 20º. MOLINA ANALISA A PROVA

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Confira a análise do GP de São Paulo que teve Norris como vencedor e Red Bull no pódio

Felipe Freitas
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