Todos os anos, a Fórmula 1 sempre oferece muito drama e 2025 não foi diferente, com uma luta pelo título que foi até o fim da temporada no GP de Abu Dhabi. Lando Norris acabou prevalecendo em uma luta tripla contra o companheiro de McLaren, Oscar Piastri, e o tetracampeão da Red Bull, Max Verstappen.

Mas não se tratou apenas do que aconteceu na frente, pois houve drama em todo o grid. Portanto, aqui estão as histórias favoritas de nossos repórteres da temporada de 2025 da F1.

Nico Hulkenberg faz o inesperado - Jake Boxall-Legge

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

De um ponto de vista positivo, deve ser a conclusão da busca de 15 anos que Nico Hulkenberg enfrentou para finalmente chegar ao pódio da F1.

A habilidade e o talento de Hulkenberg nunca estiveram em dúvida durante esse tempo, mas parecia que sua hora tinha chegado e ido embora; as oportunidades com a Force India foram perdidas, sua carreira na Renault foi se esgotando à medida que a equipe começava a encontrar uma forma mais competitiva, e sua carreira na F1 parecia ter acabado antes de ser chamado para substituir os pilotos da Racing Point durante a pandemia 2020.

Mesmo quando Hulkenberg voltou à F1, seu surgimento na Haas nunca pareceu uma combinação para pódio - e, dada a forma da Sauber em 2024, talvez menos ainda quando ele voltou à equipe suíça para esta temporada, antes de sua transição para a Audi.

Quando era menos esperada, a tão esperada visita de Hulkenberg à tribuna surgiu como um arco-íris na esteira das condições desanimadoras de Silverstone. A parte crucial foi segurar Lewis Hamilton com intermediários gastos, forçando o campeão mundial a parar cedo demais para usar os pneus de pista seca.

Max Verstappen faz uma incrível reviravolta e quase rouba o título - Ed Hardy

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

As duas últimas lutas genuínas pelo título da F1 não poderiam ter sido mais diferentes. Primeiro, houve aquela batalha em 2021, Hamilton contra Verstappen, o mestre contra o aprendiz - e que luta poderosa foi essa. Drama, brigas, acidentes, dois pilotos no auge de suas forças e níveis acima da concorrência.

Depois, houve este ano. Inicialmente, Norris versus Piastri, uma luta muito mais tranquila entre a dupla da McLaren, na qual se poderia argumentar que eles não estavam níveis acima da concorrência, com três pilotos - Verstappen, George Russell e Charles Leclerc - apresentando melhor desempenho.

No início, foi uma batalha bastante monótona, sem nenhum vigor real, mas no último terço da temporada, felizmente, Verstappen entrou na disputa. Isso pode ser atribuído às atualizações que a Red Bull trouxe para a 16ª etapa em Monza, transformando assim sua temporada, já que o tetracampeão reduziu um déficit de 104 pontos para ainda estar na briga pelo título em Abu Dhabi.

Uma vitória no final, a sexta em nove, ainda não foi suficiente para conquistar o quinto título, já que ele terminou dois pontos atrás de Norris, mas a maneira como Verstappen reagiu e mudou as conversas sobre a luta pelo campeonato foi incrível de se ver.

Isso deixou todos nervosos, fez com que pensassem duas vezes sobre o rumo que o título poderia estar tomando, e a pergunta "será que ele pode mesmo fazer isso" dominou as conversas nos escritórios. No fim das contas, não era para ser, mas o ressurgimento de Verstappen é o que mais me lembrarei de 2025. Se ele tivesse se tornado campeão, essa teria sido uma das maiores campanhas de conquista de título de todos os tempos.

Colton Herta quer uma vaga na F1 - Ben Vinel

Colton Herta, Hitech TGR Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hoje em dia, é muito raro que os pilotos de F1 façam incursões em outras categorias, e é ainda mais raro que pilotos estabelecidos em outros campeonatos desistam de tudo para sonhar com a F1.

É por isso que a decisão de Colton Herta é tão empolgante. O vice-campeão da Indy de 2024 poderia facilmente ter continuado sua carreira nos Estados Unidos, mas o piloto de 25 anos está apostando em um cargo de piloto de testes da Cadillac e em uma mudança para a F2 - o que será particularmente complicado, já que ele não tem experiência com o pneu da Pirelli.

O campeão da Super GT e da Super Fórmula de 2023, Ritomo Miyata, tem tentado fazer o mesmo e, até agora, o resultado tem sido espetacularmente ruim, com um único pódio em suas duas primeiras temporadas.

Herta tem muito a perder em sua tentativa de conseguir uma vaga na F1 em 2027, mas ainda assim está fazendo isso. Será fascinante ver como ele se sairá - assim como o campeão do WRC Kalle Rovanpera. O finlandês está mudando do rali para a Super Fórmula em 2026, tentando alcançar a F1; vamos ver até onde ele consegue chegar.

Lando Norris atinge a 'maioridade' e se torna campeão de F1 - Filip Cleeren

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Escrevi um artigo sobre isso em outro lugar, mas tendo coberto Norris pela primeira vez no GP de Pau de 2017 - descanse em paz, F3 Europeia - foi intrigante acompanhar seu crescimento nos últimos anos, especialmente nos dois últimos.

Como ele reagiria ao fato de ter um carro vencedor à sua disposição e, portanto, estar sob pressão para vencer e disputar roda a roda com Verstappen?

Houve muitas oscilações em 2024, e mais algumas na primeira metade de 2025, mas elas realmente ajudaram a transformá-lo em um campeão mundial. A melhor parte é que ele fez isso do seu próprio jeito, como ele diz, sem a crueldade habitual ou a ideia de que um campeão mundial precisa ser um robô à prova de balas.

Bom para você, Lando.

