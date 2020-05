Nos 70 anos da F1, relembre as vitórias brasileiras na categoria

Categoria máxima do automobilismo mundial, a Fórmula 1 completa 70 anos nesta quarta-feira. No dia 13 de maio de 1950, no GP da Inglaterra, foi disputada a primeira corrida válida por um campeonato da F1.

A Inglaterra, aliás, é considerada a 'casa' da categoria. Entretanto, pilotos do Brasil fizeram história na F1, conquistando um total de 101 triunfos ao longo dos anos na divisão de elite do esporte a motor global.

Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa engrandeceram a história do País com feitos que não são vistos desde 2009, ano da última vitória brasileira.

De todo modo, os números do Brasil são motivo de orgulho. Por isso, nos 70 anos da F1, o Motorsport.com preparou galeria especial para relembrar as glórias nacionais na categoria máxima do automobilismo mundial. Confira abaixo:

Galeria Lista A primeira vitória brasileira na F1 foi com Emerson Fittipaldi, no GP dos EUA, em Watkins Glen. 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Ele voltaria a vencer em 1972 por cinco vezes (Espanha, Bélgica, Grã-Bretanha, Áustria e Itália) 2 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1973 Emerson venceu na Argentina, no Brasil (foto) e Espanha. 3 / 22 Foto de: LAT Images Em 1974, Fittipaldi voltaria a vencer no Brasil, na Bélgica e Canadá. Em 1975, ele triunfou na Argentina e Grã-Bretanha, fechando seu ciclo. 4 / 22 Foto de: David Phipps Carlos Pace venceu uma vez em sua carreira na Fórmula 1, no GP do Brasil de 1975. 5 / 22 Foto de: LAT Images Além de Pace, que conquistou sua primeira vitória na carreira, Emerson Fittipaldi chegou em segundo, seguido de Jochen Mass, que conquistava pódio inédito. 6 / 22 Foto de: David Phipps Nelson Piquet venceu pela primeira vez no GP de Long Beach, em 1980. Naquele ano ele também triunfou na Holanda e Itália. No seguinte, triunfou na Argentina, San Marino e Alemanha. 7 / 22 Foto de: LAT Images Em 1982, Piquet venceu apenas no Canadá. No ano seguinte, ele ganhou no Brasil (foto), Itália e no GP da Europa disputado em Brands Hatch. 8 / 22 Foto de: LAT Images Em 1984, Piquet venceu no Canadá (foto) e Detroit. Em 1985 apenas na França. Em 1986, ele ganhou no Brasil, Alemanha, Hungria e Itália. Os mesmos países em que levou a melhor no ano seguinte, exceto Brasil. 9 / 22 Foto de: LAT Images Piquet voltaria a vencer apenas em 1990, no Japão e Austrália. O último triunfo do tricampeão foi no Canadá em 1991 (foto). 10 / 22 Foto de: LAT Images A primeira vitória de Ayrton Senna fpi no GP de Portugal de 1985 (foto). Naquele ano ele ainda venceu na Bélgica. Em 1986 ele ganhou na Espanha e em Detroit. 11 / 22 Foto de: LAT Images Ele voltaria a vencer na capital automotiva dos EUA em 1987, junto com sua primeira de Mônaco. 12 / 22 Foto de: LAT Images Em 1988, a consagração: triunfos em San Marino, Canadá, Detroit, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria, Bélgica e Japão (foto), local do primeiro título. Em 1989 mais seis vitórias: San Marino, Mônaco, México, Alemanha, Bélgica e Espanha. 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1990, mais seis: EUA, Mônaco, Canadá, Alemanha, Bélgica e Itália. No ano do tri, em 1991, Estados Unidos, Brasil (foto), San Marino, Mônaco, Hungria, Bélgica e Austrália. 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1992 mais três: Hungria, Mônaco e Itália. No ano seguinte, as últimas vitórias da carreira, no Brasil, no GP da Europa (Donington Park), Mônaco, Japão e Austrália. 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Rubens Barrichello venceu a primeira no GP da Alemanha em 2000, após sete anos sem ter um brasileiro no lugar mais alto do pódio. 16 / 22 Foto de: LAT Images Ele voltaria a vencer em 2002 no GP da Europa (Nurburgring), Hungria, Itália e Estados Unidos. Em 2003 triunfou na Grã-Bretanha e Japão. No ano seguinte ele ganhou na Itália e na China. 17 / 22 Foto de: LAT Images Fora da Ferrari, Barrichello voltou a ganhar pela Brawn GP em 2009, no GP da Europa em Valência... 18 / 22 Foto de: XPB Images E na Itália, a última vitória de um brasileiro na Fórmula 1. 19 / 22 Foto de: XPB Images A primeira vitória de Felipe Massa na F1 foi na Turquia, em 2006. No mesmo ano, ele ganharia pela primeira vez no Brasil... 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images ... com macacão verde e amarelo pela Ferrari. Em 2007, Massa venceu no Bahrein, na Espanha e Turquia. No ano seguinte, novas vitórias no Bahrein e Turquia, além da França, GP da Europa (Valência), Bélgica e... 21 / 22 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Brasil, prova em que esteva muito perto do título mundial. Este também foi o último triunfo de sua carreira. 22 / 22 Foto de: LAT Images

