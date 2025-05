Os novos regulamentos da Fórmula 1 em 2026, que modificarão os carros e os motores para as próximas temporadas, devem aproximar as corridas da categoria com as sessões da Fórmula E, explicou o ex-piloto de testes da F1 Gary Paffett.

Paffett, que correu na F-E e hoje ocupa cargo de gerente de equipe da McLaren na categoria elétrica, explicou, em um vídeo publicado pelo canal Canopy Simulations, no YouTube, que "se chegarmos a um ponto em que as equipes estejam usando a quantidade de energia disponível de maneiras diferentes em retas diferentes, isso poderá fazer uma grande diferença",

"Na Fórmula E, há um ponto em que você faz muito lift-and-coasting [levantar o pé do pedal para ganhar energia no motor elétrico], basicamente, para economizar energia".

"O modo como o mapa [do motor] é configurado nas voltas significa que você terá áreas fortes e áreas fracas. E isso [tais mudanças] pode ser a mesma coisa: se as equipes tiverem a implantação da bateria em áreas diferentes, isso pode significar que há melhores oportunidades de ultrapassagem".

O ex-piloto de F-E afirmou que o carro do ano que vem pode ser mais rápido que o atual monoposto, mas que ele terá dificuldades nas baixas velocidades.

"Enquanto o carro de 2025 tem ótima aderência e estabilidade, às vezes ele pode ser um pouco preguiçoso nas curvas. Já o carro de 2026 parece um pouco mais direto nas curvas".

"A coisa mais difícil de se acostumar com o carro de '26 foi o desempenho em baixa velocidade, especialmente nas saídas".

"A maior diferença e a maior dificuldade que tive com os novos pneus, combinados com o downforce, foi apenas a baixa velocidade", explicou Paffett. "Portanto, isso provavelmente levará as equipes a buscarem configurações que melhorem a tração, porque isso definitivamente será uma limitação".

"Então, se isso ainda for um problema, durante as corridas os pilotos terão de cuidar desse lado das coisas, para não superaquecer os pneus e ter problemas desse tipo".

Paffett também disse que outra dificuldade dos novos modelos serão os treinos classificatórios: "Acho que na classificação será mais difícil acertar uma volta, porque o carro está um pouco mais no limite".

"Mas, na corrida, o superaquecimento dos pneus é um problema grave. E especialmente agora, mesmo nas curvas de alta velocidade, quando há menos downforce, você está estressando mais os pneus e coisas assim".

"Como os pneus são menores, eles certamente suportarão menos carga. Portanto, o desgaste dos pneus, o superaquecimento e o gerenciamento dos pneus serão definitivamente um tópico mais importante no carro '26".

"Foi interessante depois de testar os de 2026 e depois voltar para o carro 2025. Era um ótimo carro para pilotar porque era fácil de pilotar. Então você muda para o carro de 26 e, de repente, ele volta a ser um desafio maior".

"Acho que é isso que os fãs querem ver. Os pilotos definitivamente serão testados mais do que antes e isso também deve tornar a corrida mais interessante", concluiu Paffett.

