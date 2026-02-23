Com os testes concluídos, a Fórmula 1 se prepara para o início da temporada 2026, em duas semanas, no GP da Austrália. E com o novo regulamento, uma equipe totalmente nova e apenas um piloto estreante, há muitas coisas para ficar de olho neste campeonato.

Novo visual, novo som

A Fórmula 1 passou por uma transformação dramática antes da temporada de 2026. Os carros com efeito solo e os antigos motores turbo-híbridos foram substituídos por novos chassis revolucionários e regras para as unidades de potência que visam agitar as corridas.

Vamos começar pelo exterior, com o novo chassi e as novas regras aerodinâmicas, que mudaram a aparência e a forma de correr da nova geração de carros. Os chassis de 2026 são menores e mais leves do que os carros anteriores – com a distância entre eixos reduzida em 200 mm, a largura diminuída em 100 mm e o peso mínimo reduzido em 30 kg. De acordo com os pilotos Esteban Ocon, Oliver Bearman e Oscar Piastri, as novas máquinas são “mais ágeis” – portanto, mais completas.

O DRS também desapareceu para 2026, mas uma asa móvel na parte traseira dos carros permanece e agora é acompanhada por uma unidade móvel na parte dianteira também. Esses dois componentes podem ficar em dois estados – um para uso em retas e outro para uso nas curvas. O objetivo era reduzir significativamente o arrasto nas retas, pois havia receios quanto à velocidade máxima que poderia ser alcançada com as novas unidades de potência.

Isso nos leva às mudanças feitas no compartimento do motor, já que novas unidades de potência híbridas serão lançadas este ano, com uma divisão de quase 50:50 entre combustão interna e energia elétrica.

Os novos motores ainda contam com um motor V6 turboalimentado de 1,6 litros de combustão interna, mas a taxa de compressão caiu para 2026, e um elemento híbrido avançado remove o MGU-H encontrado nas unidades de potência antigas e aumenta a dependência do MGU-K.

Agora, cerca de 50% da potência do carro virá da unidade de regeneração, que será capaz de gerar energia elétrica enquanto o carro estiver freando, desacelerando e acelerando. Como resultado, a energia elétrica saltou de 120 kW para 350 kW este ano.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Cadillac e Audi entram na competição

Esses carros totalmente novos serão pilotados por duas novas marcas, já que as montadoras Audi e Cadillac entrarão na F1 pela primeira vez em 2026.

A Audi assumiu a Sauber e agora vai correr como uma equipe de fábrica da marca alemã. A montadora investiu pesado no time suíço, tanto em sua base em Hinwil quanto em uma nova fábrica de motores em Neuburg, na Alemanha. É isso mesmo, a Audi também vai entrar na F1 como fabricante de unidades de potência – uma das cinco deste ano.

A equipe admite que entrar no grid como uma nova fabricante de unidades de potência é um grande desafio, mas está fazendo isso com muita experiência. O ex-Ferrari, Mattea Binotto, lidera o projeto e o ex-Red Bull, Jonathan Wheatley, é o chefe da equipe. A eles se junta o veterano piloto Niko Hulkenberg, que faz parceria com a estrela em ascensão Gabriel Bortoleto – agora em sua segunda temporada na F1.

A Cadillac, por sua vez, é uma novata no grid e eleva o número total de equipes na F1 para 11 pela primeira vez desde 2016.

A equipe americana começará sua jornada na F1 como cliente da Ferrari, usando os motores da marca italiana antes que seu próprio projeto de unidade de potência entre em operação a partir de 2029. Para sua temporada de estreia, a equipe terá uma pintura impressionante em ambos os lados em 2026, com os experientes Valtteri Bottas e Sergio Perez ao volante.

Ambas as novas equipes enfrentam uma montanha monumental a escalar para se tornarem competitivas no grid da F1, mas uma atualização nos regulamentos abre a hierarquia para qualquer equipe com uma ideia brilhante e um sonho.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Red Bull: Um longo trabalho

A Audi não é a única nova fabricante de unidades de potência na F1 este ano, já que todos os olhos estão agora voltados para a Red Bull Racing e o motor que ela desenvolveu em parceria com a Ford. Em 2026, a Red Bull-Ford Powertrains construirá motores para a Red Bull e a Racing Bulls.

Ao contrário da Audi, que quase não tem expectativas em relação aos seus primeiros motores de F1, a Red Bull tem a pressão de seis títulos de construtores e oito títulos de pilotos passados pairando sobre ela – o que significa que todos os olhos estarão voltados para a fabricante austríaca de energia e seu mais recente empreendimento.

Os sinais são positivos até agora, pois ela conseguiu uma boa quilometragem com suas duas equipes nos testes de pré-temporada, e o desempenho melhorou no Bahrein, onde algumas equipes com motores Mercedes concluíram que a Red Bull era a equipe a ser batida.

No entanto, os tempos nos testes não são representativos dos tempos em um GP, e a Red Bull terá muito a provar – tanto para seus críticos quanto para o piloto estrela Max Verstappen, que sempre é alvo de rumores de que está prestes a sair quando os resultados não são favoráveis.

Após o teste no Bahrein, as opiniões parecem divididas sobre o desempenho da Red Bull com sua primeira unidade de potência interna. A Mercedes e as equipes clientes, incluindo a Williams, se esforçaram para destacar os pontos fortes do DM01, o primeiro motor da Red Bull, chegando até a considerá-lo o mais potente.

No entanto, a própria equipe está menos otimista, e o diretor técnico Pierre Waché admitiu que a Red Bull não seria uma equipe de ponta em 2026, afirmando que Ferrari, Mercedes e McLaren são as ponteiras. Qual lado deve ser acreditado permanecerá um mistério até a abertura da temporada australiana.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Arvid Lindblad: Novato do ano

Novas regras para chassis, novas regras para motores, novas equipes no grid – você seria perdoado por pensar que tudo é novidade na F1 este ano. Bem, há uma coisa que é decididamente antiga: a formação de pilotos em 2026, já que haverá apenas um piloto novato este ano.

Arvid Lindblad é o único piloto novato no grid em 2026 e se junta à Racing Bulls ao lado de Liam Lawson. O piloto britânico faz parte do programa da Red Bull desde 2021 e correu na F4 italiana, onde terminou em terceiro; na Fórmula 3, onde venceu na estreia na corrida sprint do Bahrein; e, finalmente, na Fórmula 2, onde conquistou três vitórias e terminou em sexto no campeonato.

Agora, ele enfrenta uma difícil transição para a Fórmula 1 em um ano de mudanças para a série e em uma equipe que é notoriamente exigente com seus juniores. Antes de fazer sua estreia na pista com a equipe, o jovem de 18 anos admitiu que a Racing Bulls o alertou que sua mudança para a F1 seria “difícil” e disse ao site oficial da categoria em Abu Dhabi que estava “ciente do fato de que será um grande desafio”.

A dimensão do desafio ficou clara quando ele saiu da pista durante sua primeira experiência com o VCARB 03 durante um shakedown na Itália. Os preparativos para a nova temporada só aumentaram desde então, com Lindblad correndo em Barcelona e Bahrein, onde lhe perguntaram se ser um novato em 2026 poderia realmente ser uma vantagem, dada a ampla reformulação da série. Sem surpresa, ele foi diplomático em sua resposta.

“Talvez, não sei”, disse ele. “Não é realmente algo em que eu pense, é assim que as coisas são. Então, estou apenas focado em trabalhar duro e tentar me preparar para a temporada. Porque é isso que vai me ajudar a ter um desempenho melhor.”

Oscar Piastri, McLaren, Alexander Albon, Williams Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

Outra disputa acirrada pelo título

Quando analisamos, o objetivo dos regulamentos da F1 para 2026 era tornar o campeonato mais emocionante – o que significa mais ultrapassagens, corridas mais disputadas e, talvez, uma disputa mais acirrada pelo campeonato.

Após os testes da F1, e dependendo de para quem você perguntar, as opiniões estão divididas sobre se a reformulação conseguiu isso – já que as mudanças nas regras são conhecidas por criar uma equipe dominante, enquanto o resto do grid tenta alcançá-la.

Alguns acham que a Mercedes vai ser dominante mais uma vez e suspeitam que houve uma tentativa de esconder seu verdadeiro potencial nos testes. Outros apontam a Red Bull e seu uso de energia como um verdadeiro ponto forte, e ainda há a Ferrari, que tem sido discretamente consistente e pode ter alguns truques na manga.

Assim, o piloto com o rótulo de “favorito” tem mudado nas últimas semanas – inicialmente, George Russell era visto como o adversário a ser batido, depois Verstappen. É claro que um desses pilotos pode se mostrar formidável no GP da Austrália. Mas, ao mesmo tempo, Mercedes, Red Bull e Ferrari podem acabar entrando na disputa, ao lado da equipe cliente da Mercedes, a McLaren, que buscará seu terceiro título consecutivo de construtores.

Se essas quatro equipes realmente estiverem no mesmo nível, e só o tempo dirá se esse é o caso, poderemos ter uma disputa verdadeiramente dramática pelo título de pilotos, com Russell lutando com Piastri e Charles Leclerc por seus primeiros títulos, e Verstappen, Lando Norris e Lewis Hamilton buscando aumentar suas conquistas.

