Novo chefe da Red Bull está "entre os melhores" da F1; entenda

O novo chefe da equipe Racing Bulls, Alan Permane, acredita que a Red Bull, equipe-mãe de sua equipe de Fórmula 1, está em boas mãos com Laurent Mekies. O francês foi nomeado chefe de equipe e CEO da Red Bull Racing no início deste mês, quando a alta cúpula da marca de bebidas energéticas decidiu demitir Christian Horner após 20 anos no cargo.

Embora a Red Bull tenha sofrido uma queda na competitividade nos últimos 18 meses, com questionamentos sobre o futuro a longo prazo do astro Max Verstappen, Mekies terá um grande desafio pela frente, já que Horner construiu a equipe a partir dos remanescentes de uma equipe de fundo de grid da Jaguar e a conduziu por dois períodos dominantes com Sebastian Vettel e depois Verstappen.

Além da complexidade da função, Horner também supervisou a criação de um braço da Red Bull Powertrains para desenvolver a unidade de potência internamente para os regulamentos de 2026, com base em seu campus em expansão em Milton Keynes.

Mas, tendo trabalhado com Mekies na Racing Bulls no último ano e meio, Permane acha que Mekies tem todos os atributos e a experiência certos para um dos trabalhos mais complicados da F1.

"Sinceramente, acho que eles estão contratando um cara excelente", disse Permane ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva. "Ele é uma pessoa que gosta de pessoas. Ele é um piloto. Ele entende de corridas, mas é excepcionalmente bom com as pessoas. Trabalhei com muitos chefes e equipe em meus 36 anos na Fórmula 1, e ele está no mesmo nível dos melhores".

Questionado sobre sua própria função, que envolverá a divisão do tempo entre as duas sedes da Racing Bulls, em Faenza e Milton Keynes, Permane acrescentou: "Para mim, tenho muito trabalho a fazer. Tenho muita sorte por haver uma equipe de gerenciamento muito forte em Faenza e Milton Keynes, e eles são simplesmente brilhantes".

"Eu os conheço bem, porque fiz parte da equipe de gerenciamento nos últimos 18 meses, e eles estão ajudando na transição. Mas, como eu disse, a Red Bull está recebendo alguém muito bom e muito capaz de liderá-la".

E, embora Mekies provavelmente coloque sua própria marca na Red Bull depois de um período de avaliação, Permane acredita que a história do francês na Racing Bulls garantirá a continuidade, já que as duas equipes trabalharão juntas o mais próximo possível permitido pelo regulamento. Além de receber peças de suspensão e caixas de câmbio, a Racing Bulls também passará a usar os motores construídos pela Red Bull em 2026.

"Será extremamente útil, mas Laurent e Christian trabalharam bem juntos", disse Permane. "A sinergia funciona bem, e continuaremos com esse programa de sinergia dentro do que os regulamentos permitem".

"Nós dois estaremos em Milton Keynes às vezes, mas haverá momentos em que eu estarei em Faenza e a equipe técnica em Milton Keynes cuidará dessa sinergia, então não vejo nenhum problema nisso".

Permane começou sua carreira na F1 como engenheiro da Benetton em 1989 e se tornou um pilar fundamental da equipe de Enstone nas versões Renault, Lotus e Alpine até ser demitido no meio de 2024, ao lado do então chefe de equipe Otmar Szafnauer. Ele começou a trabalhar na Racing Bulls em janeiro de 2024 como diretor de corridas.

Como será a Red Bull de Mekies?

Segundo Andrew Benson, setorista de F1 da BBC, a chegada de Mekies na Red Bull apresenta alguns pontos que deverão afetar positivamente ou negativamente o futuro da equipe austríaca.

Mesmo com uma possível evolução no GP da Bélgica, com novas atualizações no RB21, os problemas que atingem a escuderia taurina nesta temporada, evidenciados pela crise que levou à demissão de Horner, devem continuar.

Outro ponto que Benson destaca é como a Red Bull liderada por Mekies será uma equipe remodelada sem dois dos pilares que estavam presentes desde os primeiros anos da RBR: o 'guru do design' Adrian Newey e o próprio Horner, que permanecia no cargo de chefe de equipe desde a fundação, em 2005.

No entanto, Benson aponta que Mekies é um sinal de 'novos ares' para a escuderia de Milton Keynes, depois das polêmicas que cercaram Horner e causaram a saída de Newey, do diretor esportivo Jonathan Wheatley (hoje chefe de equipe da Sauber), e de Will Courtenay, ex-chefe de estratégia.

Para o correspondente, Mekies é um chefe de equipe na linha de Andrea Stella, da McLaren, de um aspecto mais técnico, além de ser uma figura "mais dócil, menos irritadiço e menos hostil do que Horner".

