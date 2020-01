O Vietnã receberá sua primeira prova da F1 no dia 5 de abril, em Hanói. Nesta quinta-feira foram divulgadas as primeiras imagens do prédio que compõe o paddock do circuito.

O edifício de 300 metros de comprimento, projetado pelos arquitetos da Tilke Engineering, é inspirado em dois dos principais marcos da cidade: a Cidadela Imperial de Thang Long e o Pavilhão da Constelação de Literatura.

O primeiro é Patrimônio Mundial da UNESCO e o segundo é considerado o símbolo da cidade e, segundo os organizadores da corrida, reflete o "rico patrimônio literário e cultura tradicional do Vietnã".

Os edifícios e as arquibancadas de Tilke muitas vezes são baseados em projetos locais.

O trabalho no restante do circuito de 5.6 km está em andamento e deve terminar a maior parte dele até o final de janeiro.

"Este é um momento importante no desenvolvimento do circuito de Hanói e outro marco vital na preparação para o primeiro final de semana de corrida no Vietnã da F1", disse Le Ngoc Chi, CEO do GP do Vietnã.

"Como a Cidadela Imperial de Thang Long e o Pavilhão da Constelação de Literatura que inspiraram o design do edifício do pit, esperamos que essa estrutura se torne outro marco icônico de Hanói."

Confira as imagens do local