F1: Norris e Piastri expõem preocupação com Verstappen na Áustria

Apesar de liderarem a segunda sessão de treinos livres no GP da Áustria de Fórmula 1, os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, não esconderam suas preocupações com o 'ressurgimento' do tetracampeão mundial Max Verstappen no restante do fim de semana em Spielberg.

Norris fez o tempo mais rápido na segunda sessão, logo à frente de Piastri. Verstappen foi o terceiro, 3 décimos aquém de Lando, com Lance Stroll sendo o mais próximo atrás do trio da frente.

Mas, apesar do aparente domínio da McLaren, a dupla está ciente da capacidade de Verstappen de tirar o máximo proveito do carro taurino, especialmente em casa, no Red Bull Ring, que promete gerar um grande desafio na classificação e na corrida.

Norris disse: "O carro parecia bom desde o início. Melhoramos como equipe e fomos mais competitivos do que na manhã de hoje. Mostramos muita velocidade na segunda sessão, mais do que algumas das outras equipes, mas acho que eles (Red Bull) vão nos alcançar: Max não está muito atrás e eles geralmente melhoram muito no sábado. Espero um bom dia amanhã, faremos algumas melhorias, mas não foi tão fácil quanto parecia e a competição será acirrada."

Líder da classificação dos pilotos com 22 pontos de vantagem sobre Norris e com cinco vitórias nesta temporada, Piastri compartilhou as preocupações sobre a pressão de Verstappen, mas também sobre a situação da Mercedes.

Oscar disse: "Max ainda está perto, e acho que ele será uma ameaça real nesta semana.

O carro parece bom e o ritmo é positivo no primeiro dia. A Mercedes parecia rápida na primeira sessão, mas na segunda não estava tão forte, então não tenho certeza de onde George (Russell) está".

A McLaren continua a trabalhar na comparação das atualizações, com Norris usando uma versão diferente da suspensão de Piastri.

"Tenho que ver isso com a equipe. Estamos fazendo testes diferentes entre os dois carros, como sempre acontece quando introduzimos novas peças", disse Oscar.

"Tenho certeza de que tudo está indo na direção certa, mas é difícil avaliar o quanto está melhor no momento. Falaremos com a equipe mais tarde para saber os detalhes", completou o líder da F1 2025.

