O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

Andrea Kimi Antonelli está muito perto de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Após vencer o GP dos Estados Unidos neste domingo (25), o piloto da Mercedes ampliou sua vantagem na liderança do campeonato e poderá confirmar a conquista já na próxima etapa, o GP da Cidade do México.

O italiano chegou a 365 pontos e abriu 123 de vantagem sobre seu companheiro de equipe, George Russell, que tem 242. Lewis Hamilton, da Ferrari, aparece em terceiro, com 241 pontos.

Com cinco etapas restantes na temporada, ainda há 125 pontos disponíveis. No entanto, após a corrida no México, restarão apenas quatro GPs, o equivalente a 100 pontos em disputa.

Por isso, Antonelli precisa terminar a próxima prova com uma vantagem que seus rivais não possam mais tirar nas etapas seguintes.

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão no México?

A conta é simples: Antonelli precisa terminar entre os nove primeiros no GP da Cidade do México para garantir o título mundial, independentemente dos resultados de Russell e Hamilton.

O nono lugar vale dois pontos na F1. Caso termine nessa posição, o italiano chegará a 367 pontos. Mesmo que Russell vença a corrida e some 25 pontos, o britânico alcançará 267, ficando exatamente 100 pontos atrás do companheiro de equipe.

Como restarão apenas 100 pontos em disputa, a diferença não poderá mais ser revertida, uma vez que Antonelli conquistou mais vitórias que Russell em 2026.

Vale lembrar que, em caso de empate na pontuação ao final da temporada, Antonelli leva vantagem no primeiro critério de desempate, o número de vitórias.

O piloto da Mercedes, portanto, não precisa vencer nem subir ao pódio no México. Basta somar dois pontos para assegurar matematicamente o campeonato.

Pontuação de Antonelli de acordo com o resultado no México

Resultado Pontos conquistados Total no campeonato 1º lugar 25 390 2º lugar 18 383 3º lugar 15 380 4º lugar 12 377 5º lugar 10 375 6º lugar 8 373 7º lugar 6 371 8º lugar 4 369 9º lugar 2 367 10º lugar 1 366 11º lugar ou pior 0 365

Antonelli pode ser campeão mesmo sem pontuar?

Sim. Embora um nono lugar garanta o título independentemente dos rivais, o italiano também pode conquistar o campeonato se terminar fora da zona de pontuação ou abandonar a corrida.

Nesse caso, porém, dependerá dos resultados de Russell e Hamilton.

Se Antonelli não pontuar, Russell precisará vencer o GP da Cidade do México para manter suas chances matemáticas de título. Com a vitória, o britânico chegará a 267 pontos e ficará a 98 do italiano, com 100 ainda em disputa.

Hamilton também precisará vencer caso Antonelli termine sem pontuar. O britânico da Ferrari chegaria a 266 pontos, reduzindo a diferença para 99.

Se nenhum dos dois vencer, Antonelli será campeão mesmo sem somar pontos, pois nenhum outro resultado permitirá que seus rivais mantenham chances matemáticas de ultrapassá-lo nas quatro corridas restantes.

Por outro lado, se Antonelli terminar em décimo, somará um ponto e chegará a 366. Nesse cenário, Russell ainda poderá manter a disputa aberta caso vença a corrida e alcance 267 pontos, ficando 99 atrás do líder.

Quem ainda pode tirar o título de Antonelli?

Depois da etapa nos Estados Unidos, apenas Russell e Hamilton continuam matematicamente na disputa pelo campeonato.

Max Verstappen, que tem 236 pontos, está 129 atrás do italiano. Mesmo que vença todas as cinco corridas restantes, poderá chegar a, no máximo, 361 pontos, insuficientes para alcançar Antonelli.

Charles Leclerc, com 233 pontos, também não tem mais chances matemáticas de título. O monegasco poderia chegar a 358 pontos se vencesse todas as provas restantes.

Assim, a disputa pelo campeonato se concentra nos dois pilotos que aparecem imediatamente atrás de Antonelli na classificação.

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