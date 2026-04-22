O que deu certo e errado na estreia da Cadillac na F1
Após três etapas, veja os pontos positivos e negativos da mais nova equipe da F1
Pela primeira vez desde 2016, a Fórmula 1 conta com uma nova equipe. A entrada da Cadillac em 2026 foi aprovada em 25 de novembro de 2024, impulsionada pelo apoio da General Motors e pelo compromisso da montadora americana de se tornar fabricante de unidades de potência em 2029, com uma parceria de motores com a Ferrari nos primeiros anos.
A equipe está sediada em quatro sedes entre Estados Unidos e no Reino Unido, com a base principal em Fishers, Indiana, enquanto seu centro europeu está localizado em Silverstone.
A estrutura é liderada por vários veteranos da F1, incluindo o ex-chefe de equipe da Virgin/Marussia/Manor, Graeme Lowdon, e os ex-diretores técnicos da Renault F1, Rob White e Nick Chester.
A Cadillac também apostou na experiência ao escolher sua dupla de pilotos, selecionando dois dos pilotos mais experientes da história da F1: Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Juntos, eles conquistaram impressionantes 106 pódios na carreira – tantos quanto Alain Prost e Fernando Alonso.
Até agora, a estreia da Cadillac não rendeu pontos, com o melhor resultado sendo o 13º lugar de Bottas na China, mas nem tudo é sombrio para a equipe novata.
O Bom: a Cadillac está à altura da Aston Martin
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images
Antes da temporada 2026, esperava-se que a Cadillac ficasse na lanterna. Fazia todo o sentido: nunca o nível foi tão alto no campeonato mundial, então não se esperava que uma nova equipe entrasse facilmente no meio do pelotão.
Mas a Cadillac acabou encontrando uma rival: Aston Martin, embora isso se deva mais à queda bem documentada da escuderia britânica do que à sólida estreia da equipe americana.
Ainda assim, a nova escuderia parece estar melhorando mais rapidamente. A amostra é pequena, mas o MAC-26 foi 0s6 mais lento que o AMR26 em Melbourne, 0s2 mais lento em Xangai e 0s4 mais rápido em Suzuka, no que diz respeito ao ritmo de volta rápida.
Esse progresso também é visível, em menor grau, em relação aos líderes. Os tempos mais rápidos da Cadillac equivaleram a 103,9% do tempo de referência do Q1 na Austrália, 102,4% na China e 102,5% no Japão.
“Sinto que ganhamos um pouco de carga, um pouco de estabilidade”, comentou Bottas sobre a modesta atualização da equipe no Japão, um difusor com perfil ligeiramente alterado.
“Funcionou como esperado. Ganhamos um pouco de carga, especialmente na traseira, e esperamos dar um passo maior em Miami. Ainda estamos muito aquém em relação às equipes de ponta, mas pelo menos a direção está certa".
O Mau: alguns problemas de confiabilidade
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto: Peter Fox / Getty Images
Problemas técnicos são de se esperar para uma equipe nova, independentemente da equipe experiente e das instalações da Cadillac.
Problemas no sistema de combustível ocorreram em três ocasiões na Austrália e na China, tirando Bottas da primeira corrida da temporada, mas o fim de semana em Suzuka transcorreu praticamente sem problemas. No final das contas, a Cadillac acumulou mais quilometragem de corrida do que cinco das equipes rivais nas três primeiras etapas, o que é encorajador.
A equipe também precisa resolver problemas recorrentes de distribuição de energia, que têm custado caro em termos de tempo de volta. “Estou perdendo cerca de três [décimos] a meio segundo em cada volta que fiz até agora neste fim de semana”, lamentou Pérez após a classificação em Suzuka.
O Feio: o meio de pelotão está fora de alcance (por enquanto)
Alexander Albon, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Vamos encarar a realidade: a Cadillac tem poucas chances de se juntar ao pelotão do meio tão cedo. Sua diferença em relação ao tempo de corte da Q2 tem sido consistentemente de 1s3.
A Cadillac tem a maior margem para desenvolvimento, já que o conceito de carro foi aprovado antes do de seus rivais para garantir que cumprisse todos os prazos, por isso é um pouco mais básico. O monoposto carece principalmente de downforce traseiro, o que afeta sua capacidade de usar uma ampla gama de opções de configuração.
A escuderia americana, portanto, planejou atualizações consistentes ao longo da temporada, especialmente no início, na tentativa de alcançar a concorrência.
“Tem sido muito promissor, mas, por outro lado, também analisamos os tempos de volta e percebemos que precisamos nos desenvolver”, disse Pérez. “Desenvolver significa superar nossos rivais, o que é algo bastante difícil de se fazer na F1. Esse é o maior desafio que a Cadillac, como equipe, enfrenta, porque essas equipes já estão aqui há algum tempo".
“Precisamos realmente dar o nosso melhor, e agora é o momento em que todos temos que provar que podemos fazer isso como equipe. Mas acredito que temos uma boa estrutura, a equipe está em uma boa posição e, com sorte, quando começarmos a nos desenvolver, poderemos dar passos significativos. Todos queremos ver um progresso enorme e queremos começar a diminuir a diferença agora mesmo".
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