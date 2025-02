O que esperar do lançamento dos carros da F1 em Londres

A Fórmula 1 terá o evento em conjunto para o lançamento das pinturas de todos os carros, no dia 18 de fevereiro, em Londres, na 02 Arena. Com a presença das 10 equipes confirmadas, revelamos alguns detalhes do evento.

Cada time terá sete minutos para mostrar sua pintura antes dos testes de pré-temporada e mostrar sua dupla para 2025. Cada uma terá uma ideia diferente para tentar se destacar durante a noite.

Não se trata de um lançamento de carro - uma vez que algumas equipes optaram por seguir com seus eventos separados -, na verdade, o show será para mostrar os aspectos estéticos dos carros e a tentativa de se aproximar dos fãs.

Aqueles que optaram por seguir com seus eventos solos, como, por exemplo, a Williams, foram avisados que a pintura deve permanecer em segredo até o dia 18 de fevereiro.

A ordem da apresentação seguirá a classificação do campeonato de construtores em 2024, começando com a Sauber - com Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Para finalizar, será a McLaren que fecha o palco com Lando Norris e Oscar Piastri.

As equipes podem utilizar os sete minutos como quiserem, seja com conteúdo de vídeo em uma tela enorme que dominará uma das extremidades da arena ou com entrevistas com seus pilotos, diretor de equipe ou outros funcionários associados.

F1 75 ao vivo Foto de: Liberty Media

Qualquer que seja o planejamento da equipe, a produção deve ser pré-aprovada pela F1 antes da noite.

O evento também contará com apresentações musicais de Take That, Kane Brown, mgk e a música 'Are We Dreaming' de Brian Tyler, enquanto Jack Whitehall comandará a noite, da mesma forma que um evento como o BRIT Awards.

Essas comparações também se estendem à pista, onde mesas VIP receberão convidados especiais, com os assentos com ingressos nas arquibancadas ao redor do local.

O evento foi planejado para ajudar a F1 a dar início ao seu 75º aniversário em grande estilo e de uma forma que nunca foi feita antes.

Algumas equipes fizeram seus lançamentos antes do evento oficial, como a McLaren e Haas, mas não exibiram a pintura original, já que a mesma só poderá ser mostrada durante o evento.

George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524, o restante da equipe na largada Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

No entanto, todas as equipes estão agora muito bem integradas, com a Ferrari, que estava hesitante quando o F175 foi anunciado pela primeira vez, vendo agora a chance de usar o lançamento chamativo como parte da revelação da nova contratação de Lewis Hamilton.

Acredita-se que os organizadores estão confiantes de que todos os 20 pilotos estarão presentes, apesar de o campeão mundial Max Verstappen ter brincado inicialmente que "espero estar doente nessa semana".

Lando Norris também ofereceu uma resposta irônica ao brincar que poderia planejar férias com seu rival pelo título de 2024, Verstappen.

Ter todos os pilotos presentes é algo especialmente importante, não apenas para os organizadores, mas também para as equipes que usarão a noite para receber patrocinadores.

Mas estamos na F1, portanto, todas as 10 equipes terão como objetivo superar umas às outras. Sete minutos é muito tempo no automobilismo e ser a apresentação mais memorável será visto como uma pena para 2025.

Com previsão de durar cerca de duas horas, o evento foi bem recebido por pelo menos uma das equipes mais abaixo no grid, já que os times com orçamentos menores podem participar de um grande evento de lançamento financiado pela categoria, e não por seus próprios cofres, o que oferece uma rara oportunidade de se destacar.

Ninguém sabe ao certo o que acontecerá na noite em termos de apresentações e performances, mas, com a Liberty Media promovendo o 75º aniversário da F1 como uma ocasião marcante, por que não se juntar a eventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo e realizar sua própria cerimônia de abertura luxuosa?

