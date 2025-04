No que ficar de olho no GP da Arábia Saudita da F1

A Fórmula 1 vai embora do Bahrein e se encaminha para Arábia Saudita na quinta rodada da temporada 2025. A etapa será a última da primeira rodada tripla do ano, que começou com o GP do Japão. Veja no que ficar de olho para a corrida de domingo (20) em Jeddah:

A Red Bull está realmente em crise depois do Bahrein?

Assim como Monza no ano passado, o GP do Bahrein foi um ponto baixo para a Red Bull. O sexto lugar de Max Verstappen - perdendo apenas sete pontos para Lando Norris - pode não parecer tão ruim, mas o quadro real é diferente.

"Tudo o que poderia dar errado deu errado", concluiu Verstappen após a corrida. Em vez de lutar contra as principais equipes, a Red Bull se viu lutando contra a Haas e a Alpine, com Helmut Marko admitindo que é justo dizer que a equipe taurina é agora a quarta mais rápida da F1.

Jeddah deve ser melhor para a escuderia austríaca, já que a degradação dos pneus é um fator menos importante, e Verstappen explicou que o equilíbrio não é tão ruim nas curvas muito rápidas - e Jeddah tem muitas delas.

Mas mesmo que o GP da Arábia Saudita seja melhor para a Red Bull, isso não deve distrair a equipe do panorama geral. O Bahrein mostrou isso claramente e, independentemente do que aconteça em Jeddah, é um fato extremamente preocupante para o futuro.

- Ronald Vording

Norris pode parar Piastri?

A pergunta original no início da temporada era o contrário, mas Oscar Piastri conquistou o direito de ser considerado um forte candidato ao título após as rodadas iniciais. Ele parece se sentir mais confortável com o MCL25 com mais frequência e, acima de tudo, seu desempenho está mais consistente.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Se Lando Norris quiser recuperar seu status de favorito no campeonato, ele deve começar a cometer menos erros e se tornar mais consistente.

Uma melhor classificação seria certamente um bom ponto de partida, mesmo que o circuito de Jeddah permita ultrapassagens. Com Russell, talvez Verstappen, ou mesmo as Ferraris logo atrás, seria importante para Norris estar à frente de seu companheiro de equipe no grid... ou pelo menos logo atrás. O campeonato é muito longo, mas se ele não reagir, logo poderá se tornar um perseguidor em vez de um perseguido.

- José Carlos de Celis

Russell pode se manter próximo da McLaren?

Com três pódios em quatro etapas e um desempenho excepcional no Bahrein, George Russell tem sido um dos pilotos mais impressionantes da F1 este ano. Ninguém está falando sobre suas ambições de título ainda: os pilotos da dominante McLaren e Verstappen são os que provavelmente estarão disputando entre si, mas o piloto da Mercedes não está muito longe.

Depois do Bahrein, ele está apenas seis pontos atrás do holandês na classificação e, dado o desempenho da Red Bull na semana passada, não é impossível imaginar Russell logo liderando o pelotão de perseguição atrás da McLaren.

Sim, a Mercedes ainda não tem velocidade em comparação com a equipe papaia e, em termos de ritmo puro, Russell nunca seria capaz de competir com Norris e Piastri, mas, enquanto continuar a apresentar resultados consistentes, ele continuará sendo uma ameaça - já que uma atualização poderia ser suficiente para a Mercedes diminuir a diferença e, pelo menos, dar ao novo líder da equipe a esperança de vencer o campeonato.

Será que Russell se manterá dentro da distância de ataque?

- Oleg Karpov

Jeddah testará o novo líder do meio de grid, Haas

Williams? Racing Bulls? Alpine? Não, o líder da equipe no meio do pelotão após as quatro primeiras etapas do campeonato é a Haas, e isso é notável, considerando que a equipe americana teve um péssimo início na Austrália há apenas um mês.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon e Oliver Bearman tiveram problemas com oscilações de alta velocidade na abertura da temporada em Melbourne, com o chefe de equipe, Ayao Komatsu, admitindo que a situação estava tão ruim que ele pensou que algo estava quebrado no carro durante as primeiras voltas fora da garagem. Ele até previu que a equipe não conseguiria encontrar uma solução por um longo tempo, dada a gravidade do problema.

No entanto, desde o fim de semana australiano, a Haas desenvolveu rapidamente um novo piso e marcou pontos em todas as corridas, incluindo a dobradinha de pontos na China - com um impressionante quinto lugar de Ocon - e no Bahrein na última vez.

A equipe ainda está convencida de que não resolveu seu problema aerodinâmico, portanto o Jeddah Corniche Circuit, com suas curvas de alta velocidade, será um grande teste para o Haas VF-25. Por enquanto, eles podem aproveitar o merecido quinto lugar na classificação, mas não será fácil mantê-lo.

- Federico Faturos

Tsunoda conseguirá se aproximar de Verstappen?

Chegar ao Q3 no Bahrein e marcar alguns pontos no Bahrein não é tão ruim. Um desempenho como esse certamente teria ajudado Liam Lawson a manter seu lugar na Red Bull por mais tempo. Mas "nada mal" não é exatamente o padrão certo para um piloto de uma equipe de ponta.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox - Getty Images

Sim, a Red Bull teve dificuldades em comparação com os adversários no Bahrein, mas a diferença para Verstappen ainda era muito grande para que Tsunoda ficasse satisfeito com seu desempenho. Uma posição melhor no grid também ajudaria o japonês a ter um pouco de ar puro na corrida para continuar aprendendo com sua nova máquina - mas até agora ele passou suas corridas atrás de carros mais lentos, e isso não é o ideal se você quiser explorar os limites.

Ele está claramente progredindo, mas é preciso dar mais um passo à frente em Jeddah.

Ainda é possível argumentar que Tsunoda poderia ter um desempenho melhor se tivesse tido todo o período intertemporadas para se entrosar com a equipe e o teste de pré-temporada para conhecer melhor o carro - mas a cada rodada do campeonato, isso está se tornando cada vez menos importante.

- Oleg Karpov

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

