A questão do que poderia acontecer em uma corrida molhada vem intrigando o mundo da Fórmula 1 desde antes do início da temporada 2026. Alguns comentários mais efusivos foram feitos ao longo do ano, atingindo o auge durante a preparação para o GP de São Paulo, fim de semana em que a chuva durante a classificação e a corrida era quase certeza.

Embora a corrida do Bahrein na Malásia tenha sido interrompida pela chuva e pela descoberta de uma falha de software, quando a prova começou, a pista já estava secando rapidamente. Porém, esse não foi o caso no Brasil.

A classificação em Interlagos foi interrompida com bandeira vermelha por 80 minutos depois que um aguaceiro caiu durante o ínicio da sessão. George Russell falou com a imprensa sobre isso.

"Adoro pilotar na chuva aqui, mas se aquilo fosse durante a corrida, não havia como estarmos pilotando naquelas condições porque as chances de acontecer um acidente realmente horrível eram muito altas", disse.

Material perfeito para manchete de uma história barulhenta, mas faltou contexto. O consenso geral no paddock após aquela sessão foi que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tomou as decisões certas no momento certo, suspendendo imediatamente o Q1 e, depois, aplicando grande rigor para identificar uma ‘janela’ segura para reiniciar as atividades na pista.

"Em geral, eu quero correr, mas sábado... Acho que foi a decisão perfeita", disse o chefe de equipe da Ferrari, Frederic Vasseur, após a corrida. "Quando demos a primeira volta [do Q1] antes da bandeira vermelha, voltamos com dois centímetros de água no carro…"

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Williams, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aquelas condições eram molhadas demais para realizar qualquer tipo de atividade de pista além de uma corrida de barcos no pitlane. As verdadeiras questões giravam em torno de como os carros e a mais recente geração de pneus se comportariam no tipo de condições molhadas e/ou em rápida mudança nas quais a qualificação e a corrida poderiam de fato ser realizadas.

Historicamente, os pneus de chuva extrema da Pirelli, com sulcos profundos, raramente são vistos, já que uma parte grande demais de sua janela de operação fica fora da margem do que é considerado condições aceitáveis de corrida.

Eles deslocam enormes quantidades de água, mas os blocos da banda de rodagem ( parte do pneu que entra em contato direto com o asfalto) superaquecem rápido demais conforme a pista seca. Quando a pista está molhada o suficiente para justificar o pneu extremo, uma bandeira vermelha geralmente é iminente.

Os pneus intermediários, portanto, têm sido a escolha para pista molhada, mas entende-se que os deste ano são ‘duros’ demais e lentos para chegar à temperatura de funcionamento. A Pirelli simplesmente não conseguiu realizar testes comparativos equivalentes com as rodas mais estreitas exigidas para esta temporada, dadas as restrições de testes.

Há muito se temia que a falta de aderência dos novos intermediários, combinada com a entrega de torque mais brutal da mais recente geração de motores, tornasse os carros de 2026 perigosamente inguiáveis na chuva.

O que de fato aconteceu foi menos dramático e mais variado. A natureza da superfície da pista em Interlagos significou que a dirigibilidade foi ocasionalmente um problema, mas não sempre. Nos bastidores, a FIA vem fazendo muito trabalho desde o início do ano para gerenciar a entrega de potência nessas condições.

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Embora a classificação – uma vez iniciada – tenha oferecido alguma esperança de que os pneus de chuva extrema agora sejam mais utilizáveis, os intermediários foram um pouco mais problemáticos. Kimi Antonelli saiu da pista na Junção em sua volta para o grid, e vários outros pilotos relataram que seus carros voltaram a ficar difíceis de controlar quando a chuva nas últimas 10 voltas ditou o retorno aos intermediários.

"Acho que o lado bom é que podemos usar os pneus de chuva extrema muito mais do que no passado", disse Vasseur. "Acho que o quali foi muito bom… mas também a aderência era completamente diferente. Você viu na volta para o grid que todos estavam completamente no inferno. Acho que é uma pista difícil nessas condições."

A meta da Pirelli para o próximo ano é aproximar o desempenho dos compostos de chuva, para que o intermediário aqueça mais rápido e o de chuva seja mais resistente ao desgaste. Mas isso é um desafio de engenharia porque as pistas diferem muito em termos da energia que passa pelos pneus.

"Foi difícil colocá-los na temperatura, mas eles também se desgastaram bem rápido", disse Alex Albon, que terminou em 15º no Brasil.

"Então, mesmo quando estão frios, estão se desgastando e simplesmente parece que nunca superaquecem ou nunca chegam à temperatura. E então, quando você está rodando, a banda de rodagem já saiu do pneu e você já está sofrendo, está deslizando por aí. Então, você nunca se sente bem em nenhum momento da corrida, nunca parece que ele ganha vida."

Isso explicaria algumas das peculiaridades das voltas iniciais, em que aqueles na frente do grid se viram obrigados a ser supercautelosos porque não conseguiam sentir a aderência – enquanto alguns dos que estavam mais atrás, que passaram menos tempo esperando o apagar das luzes, tiveram largadas fortes.

Mesmo entre esses houve variação: Max Verstappen e Lewis Hamilton rapidamente chegaram ao top 10 a partir de 20º e 21º no grid, apenas para Hamilton então perder posições conforme seu carro desenvolvia enormes escapadas de traseira. Verstappen, assim como Kimi Antonelli, depois achou seu carro menos eficiente com os slicks.

Wet conditions added to the drama of qualifying Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Essa distribuição mista de desempenho entre os compostos de pneus de chuva e de seco será complicada de destrinchar, mas o consenso permaneceu de que os pneus de chuva precisam de mais desenvolvimento. Houve pequenas queixas, mas não os desastres que eram temidos e ruidosamente previstos.

"Acho que o nível do pneu de chuva e do intermediário não é bom o suficiente e precisamos trabalhar com a Pirelli para encontrar um pneu melhor", disse Carlos Sainz, "porque nas condições mistas o intermediário ainda é um pneu muito fraco na traseira. Quando ele aquece, a dianteira já foi embora. E o de chuva extrema, honestamente, tivemos tanta escorregada e uma grande falta de aderência traseira, então ainda falta um pouco de desenvolvimento nesses dois pneus."

"Bastante complicado, eu diria", foi a opinião de Liam Lawson sobre correr na chuva em um carro de 2026. "O maior problema é que a temperatura [ambiente] estava muito mais baixa do que na classificação. Então, embora houvesse menos água, nas voltas de grid os carros estavam quase inguiáveis, e as temperaturas simplesmente caíam."

"Sobrevivemos ao início da corrida, mas em momentos em que chove muito, o intermediário se torna... não é que a água parada seja demais, é que você não consegue de fato manter a temperatura nele. Então, se estivermos em uma pista como Vegas e chover, honestamente, acho que estaremos em apuros."

"Mas, no geral, obviamente passamos por um fim de semana pela primeira vez com esses pneus."

Reportagem adicional de Roberto Chinchero e Guilherme Longo

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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