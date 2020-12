A Ferrari questiona se quer se diversificar em outras categorias, e, indicativos do momento vindos de fontes ligadas à montadora, apontam que a fábrica considera concentrar seus esforços na Fórmula 1, deixando a área GT de Antonello Coletta para trabalhar pelo retorno ao topo nas corridas de endurance, visando assim a vitória geral das 24 Horas de Le Mans.

Em Maranello, no entanto, eles têm que contar com a introdução de um teto orçamentário que exigirá não apenas um corte drástico de custos no F1 2021, mas também uma revisão de equipe para não deixar ninguém desempregado.

Mattia Binotto havia dito que a Ferrari não demitirá ninguém, mas a saída de Simone Resta do Departamento Técnico para a Haas atesta que a equipe italiana prefere não perder seus homens, mas mantê-los na F1, evitando que percam contato com a categoria rainha .

Resta, aliás, vai continuar com contrato na Ferrari, mas a equipe americana vai bancar o salário dele, reduzindo custo. Simone deve ser a ponta do iceberg de um grupo de engenheiros que também irá para a equipe americana comandada por Gunther Steiner.

Os malfeitores podem acreditar que a saída de Resta se deve a desentendimentos de longa data com o chefe da equipe, Mattia Binotto. Na realidade, o chefe da área de Engenharia de Chassis da Scuderia é apenas a face mais notável da ligação direta reforçada entre a Haas e a Ferrari.

Corre o boato de que o proprietário da equipe americana, Gene Haas, poderia fechar o relacionamento com a Dallara para mudar a equipe definitivamente para a Grã-Bretanha e ter a Ferrari como referência técnica privilegiada.

A Ferrari, portanto, poderia contribuir para o fortalecimento da equipe cliente, que é a menos estruturada no paddock, proporcionando-lhes figuras que poderiam somar sua grande experiência para melhorar a equipe em que Mick Schumacher, piloto da Academia da Ferrari, correrá no ano que vem.

Portanto, a escuderia colocará em prática os serviços que pode fornecer à Haas em conformidade com as regras e, assim, manterá ativo o "excesso" de pessoal, para que o conhecimento adquirido não seja perdido, deixando a porta aberta para possíveis retornos no futuro.

A ausência de Binotto nos últimos dois GPs (Turquia e Bahrein) foi estratégica para redesenhar o que deverá ser a nova organização do Departamento de Corridas. No momento, as responsabilidades de Simone Resta serão assumidas por Enrico Cardile dentro da nova área de chassi, mas é claro que a equipe de Maranello não tem um projetista chefe que possa configurar o carro de efeito solo para 2022.

Fica claro, portanto, que no Departamento de Corridas se espera a chegada de algumas contratações que deverão reforçar o departamento técnico e não é concebível que Cardile fique encarregado do desenvolvimento do SF1000 que rodará no próximo ano e também do carro com o qual a Ferrari, em 2022, espera retomar o caminho da vitória.

Os rumores falam de duas figuras profissionais: um de chassis e outro, que já deve estar fazendo a chamada "Licença de Jardinagem" (período entre a saída de uma equipe e a chegada à outra) para atuar a partir do início do próximo ano. Os nomes são secretos, embora o foco esteja nos técnicos que saem da Mercedes e da Red Bull - as outras duas equipes que, em decorrência da limitação do orçamento, terão que cortar o elenco.

Com a ida de Resta para a Haas, começa uma fase de transformação muito importante da Scuderia: a equipe terá de reduzir o seu pessoal para respeitar as limitações de custos, mas sem enfraquecer, procurando os reforços adequados nas posições que lhe permitam dar um salto qualidade à estrutura.

