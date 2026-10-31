Ocon deve ser reserva da Aston Martin na temporada 2027 da F1
Francês está fora do GP do México e será substituído pelo japonês Ryo Hirakawa no Autódromo Hermanos Rodríguez
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Segundo apurou o Motorsport.com, o veterano Esteban Ocon deve ser piloto reserva da Aston Martin na temporada 2027 da Fórmula 1.
A negociação tem avançado em meio ao divórcio do competidor com a Haas, da qual ele sai ao fim do atual campeonato.
Aliás, em um episódio inesperado da reta final da jornada de Ocon com a escuderia norte-americana, ele deixou a disputa do GP do México, neste fim de semana.
Ele é substituído pelo japonês Ryo Hirakawa no Autódromo Hermanos Rodríguez e a continuidade do francês na equipe é incerta para o restante da temporada.
Ainda estão previstas as disputadas das etapas de Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi na F1 2026.
O substituto de Esteban em 2027 será o brasileiro Rafael Câmara, mas, neste momento, não há uma sinalização de que o piloto júnior da Ferrari na F2 correrá pela Haas em Interlagos.
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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