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Ocon deve ser reserva da Aston Martin na temporada 2027 da F1

Francês está fora do GP do México e será substituído pelo japonês Ryo Hirakawa no Autódromo Hermanos Rodríguez

Ed Hardy Redação Motorsport.com
Publicado:
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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Segundo apurou o Motorsport.com, o veterano Esteban Ocon deve ser piloto reserva da Aston Martin na temporada 2027 da Fórmula 1.

A negociação tem avançado em meio ao divórcio do competidor com a Haas, da qual ele sai ao fim do atual campeonato.

O editor recomenda:

Aliás, em um episódio inesperado da reta final da jornada de Ocon com a escuderia norte-americana, ele deixou a disputa do GP do México, neste fim de semana.

Ele é substituído pelo japonês Ryo Hirakawa no Autódromo Hermanos Rodríguez e a continuidade do francês na equipe é incerta para o restante da temporada.

Ainda estão previstas as disputadas das etapas de Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi na F1 2026.

O substituto de Esteban em 2027 será o brasileiro Rafael Câmara, mas, neste momento, não há uma sinalização de que o piloto júnior da Ferrari na F2 correrá pela Haas em Interlagos.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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