Esteban Ocon fez história no domingo ao cruzar a linha de chegada em primeiro no GP da Hungria da Fórmula 1. Além de ser a primeira vitória da Alpine em seu ano de estreia, a conquista de Ocon marcou o primeiro triunfo 100% francês na F1 (Piloto - Carro - Equipe) desde Alain Prost em 1983.

Agora, Ocon se junta a uma lista que continha 110 nomes até sua vitória: a de todos aqueles que conseguiram vencer ao menos uma vez.

Mas você se lembra de todos os vencedores da história da categoria? Relembre na galeria abaixo, elaborada com o acervo fotográfico exclusivo do Motorsport.com.

Lewis Hamilton - 99 vitórias 1 / 111 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Michael Schumacher - 91 vitórias 2 / 111 Foto de: XPB Images Sebastian Vettel - 53 vitórias 3 / 111 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alain Prost - 51 vitórias 4 / 111 Foto de: LAT Images Ayrton Senna - 41 vitórias 5 / 111 Foto de: LAT Images Fernando Alonso - 32 vitórias 6 / 111 Foto de: XPB Images Nigel Mansell - 31 vitórias 7 / 111 Foto de: LAT Images Jackie Stewart - 27 vitórias 8 / 111 Foto de: LAT Images Jim Clark - 25 vitórias 9 / 111 Foto de: LAT Images Niki Lauda - 25 vitórias 10 / 111 Foto de: LAT Images Juan Manuel Fangio - 24 vitórias 11 / 111 Foto de: Maserati Media Center Nelson Piquet - 23 vitórias 12 / 111 Foto de: LAT Images Nico Rosberg - 23 vitórias 13 / 111 Foto de: XPB Images Damon Hill - 22 vitórias 14 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Kimi Raikkonen - 21 vitórias 15 / 111 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mika Hakkinen - 20 vitórias 16 / 111 Foto de: LAT Images Stirling Moss - 16 vitórias 17 / 111 Foto de: LAT Images Max Verstappen - 15 vitórias 18 / 111 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Jenson Button - 15 vitórias 19 / 111 Foto de: LAT Images Graham Hill - 14 vitórias 20 / 111 Foto de: LAT Images Jack Brabham - 14 vitórias 21 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Emerson Fittipaldi - 14 vitórias 22 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Alberto Ascari - 13 vitórias 23 / 111 Foto de: Ferrari Media Center David Coulthard - 13 vitórias 24 / 111 Foto de: Brousseau Photo Mario Andretti - 12 vitórias 25 / 111 Foto de: LAT Images Carlos Reutemann - 12 vitórias 26 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Alan Jones - 12 vitórias 27 / 111 Foto de: Williams F1 Jacques Villeneuve - 11 vitórias 28 / 111 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Felipe Massa - 11 vitórias 29 / 111 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Rubens Barrichello - 11 vitórias 30 / 111 Foto de: XPB Images James Hunt - 10 vitórias 31 / 111 Foto de: LAT Images Ronnie Peterson - 10 vitórias 32 / 111 Foto de: LAT Images Jody Scheckter - 10 vitórias 33 / 111 Foto de: LAT Images Gerhard Berger - 10 vitórias 34 / 111 Foto de: LAT Images Mark Webber - 9 vitórias 35 / 111 Foto de: XPB Images Valtteri Bottas - 9 vitórias 36 / 111 Foto de: LAT Images Jacky Ickx - 8 vitórias 37 / 111 Foto de: LAT Images Denny Hulme - 8 vitórias 38 / 111 Foto de: LAT Images René Arnoux - 7 vitórias 39 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Juan Pablo Montoya - 7 vitórias 40 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo - 7 vitórias 41 / 111 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Tony Brooks - 6 vitórias 42 / 111 Foto de: LAT Images John Surtees - 6 vitórias 43 / 111 Foto de: LAT Images Jochen Rindt - 6 vitórias 44 / 111 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Gilles Villeneuve - 6 vitórias 45 / 111 Foto de: Ercole Colombo Jacques Laffite - 6 vitórias 46 / 111 Foto de: LAT Images Ricardo Patrese - 6 vitórias 47 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Ralf Schumacher - 6 vitórias 48 / 111 Foto de: BMW AG Giuseppe Farina - 5 vitórias 49 / 111 Foto de: LAT Images Clay Regazzoni - 5 vitórias 50 / 111 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch John Watson - 5 vitórias 51 / 111 Foto de: LAT Images Michele Alboreto - 5 vitórias 52 / 111 Foto de: LAT Images Keke Rosberg - 5 vitórias 53 / 111 Foto de: Williams F1 Dan Gurney - 4 vitórias 54 / 111 Foto de: LAT Images Bruce McLaren - 4 vitórias 55 / 111 Foto de: LAT Images Eddie Irvine - 4 vitórias 56 / 111 Foto de: LAT Images Mike Hawthorn - 3 vitórias 57 / 111 Foto de: LAT Images Peter Collins - 3 vitórias 58 / 111 Foto de: LAT Images Phil Hill - 3 vitórias 59 / 111 Foto de: LAT Images Didier Pironi - 3 vitórias 60 / 111 Foto de: LAT Images Thierry Boutsen - 3 vitórias 61 / 111 Foto de: Renault Heinz-Harald Frentzen - 3 vitórias 62 / 111 Foto de: LAT Images Johnny Herbert - 3 vitórias 63 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Giancarlo Fisichella - 3 vitórias 64 / 111 Foto de: XPB Images Bill Vukovich - 2 vitórias 65 / 111 Foto de: IndyCar Series Jose Froilán González - 2 vitórias 66 / 111 Foto de: LAT Images Maurice Trintignant - 2 vitórias 67 / 111 Foto de: LAT Images Wolfgang Von Trips - 2 vitórias 68 / 111 Foto de: David Phipps Pedro Rodríguez - 2 vitórias 69 / 111 Foto de: Scuderia Hermanos Rodríguez Jo Siffert - 2 vitórias 70 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Peter Revson - 2 vitórias 71 / 111 Foto de: LAT Images Patrick Depailler - 2 vitórias 72 / 111 Foto de: LAT Images Jean-Pierre Jabouille - 2 vitórias 73 / 111 Foto de: LAT Images Patrick Tambay - 2 vitórias 74 / 111 Foto de: LAT Images Charles Leclerc - 2 vitórias 75 / 111 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Pérez - 2 vitórias 76 / 111 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Elio De Angelis - 2 vitórias 77 / 111 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pierre Gasly - 1 vitória 78 / 111 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Johnnie Parsons - 1 vitória 79 / 111 Foto de: IndyCar Series Lee Wallard - 1 vitória 80 / 111 Foto de: IndyCar Series Luigi Fagioli - 1 vitória 81 / 111 Foto de: LAT Images Piero Taruffi - 1 vitória 82 / 111 Foto de: LAT Images Troy Ruttman - 1 vitória 83 / 111 Foto de: IndyCar Series Bob Sweikert - 1 vitória 84 / 111 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Luigi Musso - 1 vitória 85 / 111 Foto de: LAT Images Pat Flaherty - 1 vitória 86 / 111 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Sam Hanks - 1 vitória 87 / 111 Foto de: IndyCar Series Pastor Maldonado - 1 vitória 88 / 111 Foto de: XPB Images Jimmy Bryan - 1 vitória 89 / 111 Foto de: IndyCar Series Rodger Ward - 1 vitória 90 / 111 Foto de: IndyCar Series Jo Bonnier - 1 vitória 91 / 111 Foto de: LAT Images Jim Rathmann - 1 vitória 92 / 111 Foto de: IndyCar Series Giancarlo Baghetti - 1 vitória 93 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Innes Ireland - 1 vitória 94 / 111 Foto de: LAT Images Lorenzo Bandini - 1 vitória 95 / 111 Foto de: LAT Images Richie Ginther - 1 vitória 96 / 111 Foto de: LAT Images Ludovico Scarfiotti - 1 vitória 97 / 111 Foto de: LAT Images Peter Gethin - 1 vitória 98 / 111 Foto de: LAT Images François Cevert - 1 vitória 99 / 111 Foto de: David Phipps Jean-Pierre Beltoise - 1 vitória 100 / 111 Foto de: LAT Images José Carlos Pace - 1 vitória 101 / 111 Foto de: LAT Images Jochen Mass - 1 vitória 102 / 111 Foto de: LAT Images Vittorio Brambilla - 1 vitória 103 / 111 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Gunnar Nilsson - 1 vitória 104 / 111 Foto de: LAT Images Alessandro Nannini - 1 vitória 105 / 111 Foto de: LAT Images Jean Alesi - 1 vitória 106 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Olivier Panis - 1 vitória 107 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Jarno Trulli - 1 vitória 108 / 111 Foto de: LAT Images Robert Kubica - 1 vitória 109 / 111 Foto de: Sutton Motorsport Images Heikki Kovalainen - 1 vitória 110 / 111 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Esteban Ocon - 1 vitória 111 / 111 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

