OFICIAL: Oliver Bearman renova contrato com a Haas para a F1 2027
Britânico seguirá na equipe americana e ao lado do brasileiro Rafael Câmara
Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
A Haas confirmou a renovação de contrato de Oliver Bearman para a temporada 2027 da Fórmula 1. O britânico seguirá na equipe americana por mais um campeonato e terá o brasileiro Rafa Câmara como companheiro de equipe.
A permanência de Bearman encerra as dúvidas sobre a formação da Haas para o próximo ano. O piloto de 21 anos faz parte da estrutura da Ferrari desde 2021 e chegou à F1 pela equipe americana, após passagens pelas categorias de base e participações pontuais pela escuderia italiana.
O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, afirmou o seguinte sobre a renovação: "Continuar com o Oliver até 2027 foi uma decisão natural para nós. Observamos seu crescimento, seu comprometimento e a qualidade que ele traz para o time, tanto dentro quanto fora das pistas. Ele possui uma ética de trabalho admirável e um forte desejo de evoluir, tanto pessoalmente quanto em relação à equipe".
"Na minha opinião, não há ninguém melhor para conduzir este time daqui para frente. A TGR Haas F1 Team conta com uma das duplas de pilotos mais empolgantes do grid, e estou ansioso para ver o Ollie se desenvolver ainda mais nesta equipe incrível", disse.
Bearman afirmou: “Não é segredo que estou muito feliz por continuar na Haas até 2027. Esta equipe desempenhou um papel fundamental no meu desenvolvimento, e senti uma enorme confiança e apoio de todos aqui. Temos grandes ambições de continuar avançando, e estou empolgado para liderar esse trabalho, dando continuidade ao que já conquistamos e buscando ainda mais juntos — ainda temos objetivos a alcançar.”
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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