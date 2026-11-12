OFICIAL: Racing Bulls renova com Lawson e Lindblad para a F1 2027

A Racing Bulls confirmou nesta quinta-feira (12) a permanência de Liam Lawson e Arvid Lindblad como seus pilotos para a temporada 2027 da Fórmula 1. Com o anúncio, a equipe decidiu manter a atual formação e encerrou as especulações sobre uma possível saída do neozelandês, que disputava a vaga com o jovem búlgaro Nikola Tsolov.

Os dois pilotos tiveram seus contratos estendidos e seguirão juntos no próximo campeonato. A decisão representa uma aposta na continuidade do trabalho desenvolvido pela equipe ao longo de 2026, temporada em que a Racing Bulls vem apresentando evolução e ocupa a quinta posição no Mundial de Construtores.

Lawson supera concorrência de Tsolov

A permanência de Lawson encerra um período de incerteza sobre seu futuro na categoria. Nas últimas semanas, o neozelandês era apontado como possível substituto por Tsolov, integrante do programa de jovens pilotos da Red Bull e destaque da temporada 2026 da Fórmula 2.

O desempenho de Lawson, entretanto, pesou na decisão. O piloto soma 89 pontos no campeonato e ocupa a nona colocação no Mundial de Pilotos. No GP de São Paulo, disputado no último fim de semana, ele terminou em sétimo lugar, depois de largar da terceira posição e enfrentar uma corrida marcada pela chuva.

O resultado também fortaleceu a posição da Racing Bulls no Mundial de Construtores. A equipe está em quinto lugar e caminha para alcançar seu melhor resultado histórico, considerando também sua trajetória anterior como Toro Rosso e AlphaTauri.

Lindblad, por sua vez, também garantiu a continuidade na equipe após uma temporada de estreia consistente. O britânico de 18 anos soma 38 pontos e terá a oportunidade de disputar seu segundo campeonato completo na Fórmula 1 em 2027.

A definição encerra uma disputa que envolveu diretamente três nomes. Tsolov chegou a participar do primeiro treino livre do GP da Cidade do México, quando foi comparado diretamente com Lindblad, mas não conseguiu uma vaga titular para o próximo campeonato.

O chefe da Racing Bulls, Alan Permane, afirmou o seguinte sobre a renovação com a dupla: "Estamos muito satisfeitos em continuar com Liam e Arvid para 2027. Ambos demonstraram sua capacidade e potencial ao longo da temporada, e pudemos observar o progresso que fizeram, tanto individualmente quanto como dupla".

"Não tenho dúvidas de que esta é a melhor formação de pilotos para nós, reunindo uma combinação sólida de experiência e ambição. Juntos, temos uma base firme para dar continuidade aos avanços conquistados este ano, seguir evoluindo e dar o próximo passo rumo à concretização de nossas ambições em 2027."

Lawson acrescentou: "Estou muito feliz por continuar com a Visa Cash App Racing Bulls no próximo ano. Tivemos uma temporada brilhante juntos, e a equipe trabalhou muito para desenvolver um carro rápido, que adorei pilotar. É fantástico fazer parte de uma temporada histórica para a equipe, enquanto seguimos na disputa pela 5ª posição no Campeonato de Construtores. Isso é um reflexo do trabalho árduo de todos, tanto na pista quanto na fábrica."

"Estou ansioso para dar continuidade a esse embalo com a Arvid até 2027; estamos construindo algo extremamente positivo e estou empolgado com o que podemos alcançar juntos."

Lindblad afirmou que sua primeira temporada na F1 foi "realmente especial", e ele pretende aproveitar essa base sólida para 2027.

"Olhando para trás, para a minha primeira temporada na Fórmula 1, foi um ano verdadeiramente especial, repleto de novas experiências e aprendizados desde o primeiro teste de pré-temporada", disse o britânico. "Mal posso esperar para começar o próximo ano, aproveitando tudo o que aprendi durante a minha temporada de estreia. Promete ser um ano empolgante, e estou ansioso para continuar pilotando ao lado do Liam."

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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