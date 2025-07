OPINIÃO F1: Com chegada de Verstappen na Mercedes, quem sai?

O futuro de Max Verstappen se encontra na Mercedes? O assunto tem sido motivo de especulação no mundo da Fórmula 1, principalmente porque o próprio piloto não se compromete publicamente com a Red Bull. Mas, será a decisão correta para a equipe de Brackley? E quem seria o companheiro de equipe do tetracampeão no caso de uma afirmativa?

Toto Wolff, chefe da Mercedes, não negou que está tendo discussões com o holandês e, muito provavelmente, neste momento está analisando todas as opções que tem na mesa. George Russell já deixou claro que a equipe tem interesse no tetracampeão e, por menor que seja a chance de transferência, ela não pode ser descartada.

A questão é: o que isso significaria para a dupla atual de pilotos? Afinal, Russell e Andrea Kimi Antonelli têm contratos apenas até o fim da temporada. Os editores da F1 do Motorsport.com dão suas opiniões.

Antonelli é o futuro da equipe, então não vale 'segurar' Russell

por Carlos Costa

Com a chegada de Verstappen à Mercedes, tendo em vista a harmonia das Flechas de Prata, quem deve sair é Russell. O histórico de rivalidade entre os dois tornaria o ambiente 'pesado', além do fator etário: tanto Max quanto George têm 27 anos, com o holandês sendo de setembro de 1997 e o inglês de fevereiro de 1998.

Enquanto isso, Andrea Kimi Antonelli é de agosto de 2006, sendo claramente o futuro da equipe. Não há motivo para abrir mão do italiano se você tem, na figura de Verstappen, a garantia do presente. Russell acaba ficando descartável: por melhor que seja, não é melhor que Max, além de ser da mesma faixa de idade.

Alguém poderia argumentar que George é mais barato que Verstappen, mas, para quem bancava Lewis Hamilton, pagar um pouco a mais para o holandês não será um problema. Do ponto de vista da harmonia interna, Antonelli ainda não é ameaça. Na ótica da Mercedes, se tudo der certo, Verstappen conquistará títulos em sequência e passará o bastão ao italiano de 2030 em diante. Se der 'treta', o time tem dois 'alfas'. Tchau, George!

Verstappen/Antonelli: a melhor solução a curto e longo prazo

por Ronald Vording

Não é segredo que Toto Wolff tem Max Verstappen, para usar as palavras de Russell, "em seu radar" há algum tempo.

A história remonta a 2014, quando o chefe da equipe Mercedes queria contratar Verstappen, mas previa um ano na GP2 - enquanto a Red Bull agia com a velocidade da luz e colocava Verstappen diretamente em sua equipe júnior.

As conversas do ano passado também não resultaram em uma transferência, mas com a próxima mudança de regulamentos em 2026 e sinais positivos em relação ao novo sistema de acionamento da Mercedes, poderia dar certo na terceira tentativa.

Se Verstappen fizer a transferência, surge imediatamente a pergunta: quem deve pilotar ao seu lado? Andrea Kimi Antonelli parece ser a escolha lógica - não apenas por causa da dinâmica entre Verstappen e Russell, mas, acima de tudo, porque Antonelli já demonstrou lampejos de seu potencial este ano.

É claro que um novato ainda comete erros como o da Áustria, mas o próprio Verstappen não foi diferente. A pole de Antonelli em Miami e o pódio no Canadá já mostram do que ele é capaz - e ele tem apenas dezoito anos de idade.

A Mercedes poderia seguir o exemplo da McLaren: Oscar Piastri mostrou sua classe em seu ano de estreia antes de fazer um grande progresso em sua segunda e terceira temporadas. Um desenvolvimento semelhante é absolutamente realista para Antonelli.

Portanto, colocá-lo no banco de reservas ou mandá-lo para outra equipe pode ser contraproducente. De fato, uma dupla Verstappen/Antonelli poderia até ajudar o jovem italiano.

É verdade: A dinâmica da equipe certamente seria diferente, mas Verstappen está feliz em ajudar jovens talentos nesta temporada - basta pensar em seu apoio a Gabriel Bortoleto.

Isso daria a Antonelli a chance de aprender com um tetracampeão mundial, enquanto a Mercedes teria um líder de equipe de calibre ainda maior do que Russell. Essa formação daria à Mercedes o melhor piloto disponível atualmente para os próximos anos e, ao mesmo tempo, permitiria que Antonelli se tornasse uma estrela no ambiente de uma equipe de ponta.

Se a Mercedes realmente enxergar Antonelli como o futuro a longo prazo, não faz sentido expulsá-lo.

Escolhendo a formação mais forte possível

por Oleg Karpov

Considerando o desempenho de Russell neste ano - e seu desenvolvimento geral na F1 - é um tanto surpreendente que ele ainda não tenha um contrato com a Mercedes para a próxima temporada.

Mas, como o próprio Russell admitiu: "Mesmo que a chance de conseguir Max Verstappen seja pequena, ela não pode ser ignorada. Verstappen está há muito tempo na lista de desejos de Toto Wolff e seria a primeira opção de qualquer chefe de equipe".

Mas seria justo deixar Russell ir embora? Ele é um júnior da Mercedes que enfrentou Lewis Hamilton e, por fim, até o derrotou no ano passado. Russell tem pouco mais a provar para demonstrar que é um dos melhores pilotos da categoria.

A única coisa que lhe falta é um título de campeão mundial - e isso se deve ao fato de a Mercedes ainda não ter lhe dado um carro para isso, não por causa do próprio Russell.

No entanto, parece que Verstappen assumirá o cockpit de Russell se Wolff o convencer. Afinal de contas, por que Toto abriria mão de Kimi Antonelli, sua futura estrela e um dos maiores talentos em ascensão no momento?

Por outro lado, a F1 tem tudo a ver com desempenho. Se a Mercedes quiser a melhor formação possível em 2026, a resposta é clara: se Wolff conseguir Verstappen, Russell terá de ser o segundo piloto.

Difícil para Antonelli? Sim, mas essa é a F1.

Wolff poderia organizar outro cockpit para Antonelli - mesmo que isso signifique mais um ou dois anos na Alpine, que logo se tornará uma equipe cliente da Mercedes e Antonelli poderia continuar a amadurecer lá.

Antonelli demonstrou grande potencial, mas Russell é um produto acabado. No papel, portanto, a escolha não deve ser muito difícil.

A Mercedes deve ficar com a dupla atual

por Ben Hunt

A Mercedes deveria abandonar a ideia de contratar Max Verstappen e, em vez disso, comprometer-se com George Russell a longo prazo.

É claro que é compreensível que Wolff persista em cortejar Verstappen. O tetracampeão é atualmente o melhor piloto da categoria e o atual campeão mundial. Ele garantiria melhores resultados no curto prazo e tem aquele algo a mais que talvez ainda falte a Russell.

Mas não é tão simples assim: se a Mercedes acredita, com razão, que Andrea Kimi Antonelli é o futuro, então combiná-lo com Verstappen seria uma maneira infalível de destruir sua carreira. Porque uma coisa que aprendemos sobre o talento brilhante do holandês é que ele é tão dominante que literalmente 'apaga' o piloto na garagem vizinha.

Verstappen desgastou vários companheiros de equipe e colocou a Red Bull na posição atual de praticamente adaptar o carro a apenas um piloto - o que lhe custou pontos, vitórias e títulos. Não faria sentido queimar a carreira de Antonelli tão cedo se a Mercedes realmente o tem em alta conta.

Outra questão é o quanto Verstappen é sensato como opção de longo prazo.

Ele enfatizou várias vezes sua desilusão com a F1 e flertou com as corridas de carros esportivos. Não faz sentido basear seus planos futuros em alguém que já está pensando em se aposentar. Russell é, portanto, a melhor escolha - pelo menos por enquanto.

Especialmente em uma fase em que as regulamentações mudarão enormemente em 2026 e a Mercedes poderá voltar a viver uma era de ouro se for tão dominante quanto foi no início da era turbo-híbrida, Russell seria a garantia de harmonia e continuidade ao lado de Antonelli.

Com tantas coisas mudando nesse esporte, há muito a ser dito para garantir a estabilidade, pelo menos na formação de pilotos.

