Na Fórmula 1, ultrapassagens em Mônaco são raras - os pilotos reclamavam da largura das ruas quando Tazio Nuvolari estava em seu auge.

Na verdade, calculamos que a última vez que os maiores pilotos do mundo agraciaram o principado com uma ultrapassagem genuína pela liderança em qualquer coisa que não fosse a primeira volta foi em 1985, quando Michele Alboreto passou por Alain Prost na Sainte Devote no início da volta 24. A estratégia de boxes e os incidentes são responsáveis pela maioria das mudanças de posição aqui.

No ano passado, uma bandeira vermelha após uma batida de três carros na volta de abertura permitiu que toda a equipe realizasse a troca necessária de um composto de pneu para outro durante o intervalo. O resultado foi um processo de gerenciamento de pneus em que as posições que pegam pontos foram definidas na ordem do grid.

"Acho que em um determinado momento estávamos indo mais devagar do que na Fórmula 2", disse Oscar Piastri, que terminou em segundo lugar, atrás de Charles Leclerc.

Ninguém queria ir para os boxes novamente e perder a posição na pista, portanto, embora o pelotão estivesse circulando em um ritmo reduzido, houve pouquíssimas tentativas de ultrapassagem porque o gerenciamento dos pneus era prioritário. Em fevereiro, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA aprovou uma proposta das partes interessadas da F1 para exigir que todos os pilotos usassem pelo menos três jogos de pneus na corrida de Mônaco, tornando-a efetivamente uma corrida de duas paradas, no mínimo.

Essa é, na melhor das hipóteses, uma solução que não pode ser aplicada a outras corridas, pois é provável que as equipes simplesmente convergiriam para o mesmo tempo de parada nos boxes. Para que haja variedade estratégica, várias opções diferentes com possíveis vantagens precisam estar na mesa - e é por isso que a Pirelli tem grandes esperanças no novo pneu C6, criado com circuitos de rua como Mônaco em mente, mas usado pela primeira vez em Ímola no último fim de semana.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

No momento, a seleção de três compostos diferentes para tempo seco que a Pirelli traz para cada fim de semana é feita a partir de membros adjacentes do que era, até o último fim de semana, uma família de cinco compostos. Se o C6 puder ser lançado em mais fins de semana de GPs do que o planejado originalmente, isso abrirá a possibilidade de "pular" compostos para que haja um diferencial de desempenho maior entre eles.

"As equipes sempre encontram uma maneira de aplicar uma estratégia em uma única parada", disse o chefe de automobilismo da Pirelli, Mario Isola, no último fim de semana. "Estamos tentando pressioná-las a adotar uma estratégia de duas paradas porque é melhor, tem mais ação, imprevisibilidade e melhores corridas. Mas com os três compostos tão próximos, eles sempre tentam usar o duro e o médio para fazer uma única parada."

O fato de os compostos serem muito parecidos é um problema que já surgiu antes, mas que se tornou um fator mais importante este ano depois que a Pirelli os ajustou para torná-los mais resistentes - porque os pilotos exigiam pneus que pudessem ser usados por mais tempo. Isso levou a menos disputas com estratégias de compensação, em que os pilotos que usam pneus mais frescos no final da corrida perseguem aqueles que optaram por continuar com os mais velhos.

Como os compostos são homologados e não podem ser alterados durante a temporada, a única opção é encontrar outras maneiras de usar os que já existem. A Pirelli planeja fazer novas simulações para as próximas corridas com base nos dados coletados com a borracha mais recente durante as rodadas iniciais.

Isso, segundo Isola, permitirá que a Pirelli "veja se há alguma solução, como pular um nível, ter um duro que seja mais duro - assim, se você quiser usar o duro, será penalizado pelo tempo de volta. Você pode acelerar, mas é mais lento"

Mario Isola, gerente de corrida da Pirelli Motorsport, no grid Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"E precisamos entender se, com esse sistema, incentivamos alguns deles a mudar para uma opção de macio-médio para a corrida - que é uma corrida de duas paradas nesse caso, e se você quiser ficar com uma parada, médio-duro, seu ritmo é menor do que o outro."

O C6 entra em cena e o motivo pelo qual a Pirelli quis testá-lo em Ímola também é para facilitar essa distribuição de desempenho. Quando o novo composto foi mencionado pela primeira vez como uma opção ainda mais macia do que o C6 existente, esperava-se que ele fosse usado apenas em Mônaco e talvez em Las Vegas, um circuito de rua mais rápido, mas com temperaturas ambientes mais baixas, já que a corrida acontece à noite. Agora, a Pirelli está levando-o para o Canadá e falando sobre Baku, Singapura e até mesmo México.

Mas primeiro ele precisava ser testado em condições de corrida em um local que não fosse Mônaco, por motivos que o engenheiro-chefe da Pirelli, Simone Berra, explicou no último fim de semana: "A coleta de informações para o C6 em Mônaco não foi realmente significativa", explicou ele no último fim de semana. "Mônaco é um circuito particular, você pode ter granulação apenas por causa do asfalto liso e das curvas de baixa velocidade e todos esses tipos de situações. Para nós, é muito importante coletar dados aqui [Ímola] para o C6, também para a seleção da segunda parte da temporada."

Ímola foi uma prova para ver se o C6 conseguiria lidar com curvas que gastam mais energia com o pneu. A principal lição até agora parece ser que ele tem um pico de desempenho acentuado, portanto, em um circuito como o da Emilia Romagna, com curvas rápidas e fluidas, as tensões térmicas se acumulam rapidamente e ele pode sair de sua "janela" de desempenho ideal, mesmo durante uma volta.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, na fila para deixar os boxes Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O composto médio tornou-se, então, teoricamente, a melhor opção de classificação, mas usá-lo exigia a reserva de conjuntos para a corrida. Embora esse seja um elemento estratégico que potencialmente acrescenta interesse, entende-se que o caminho preferido pelas partes interessadas é ter diferenciação entre os compostos e o ritmo potencial da corrida, em vez desse tipo de "risco".

"Olhando para o resultado aqui [Ímola]", disse Berra, "podemos avaliar melhor se é muito arriscado ou não. Por exemplo, para Singapura, estamos pensando em trazer o C6 e também em começar a usar outros compostos. Por exemplo, levar C2, C4 e C6 em alguns circuitos para tentar algo diferente, ou C3, C4 e C6, para tentar diferenciar abordagens estratégicas."

Para isso, o C6 terá de ser, no mínimo, um bom pneu de classificação. Mas, pelo menos, ele já foi mais bem-sucedido do que uma tentativa anterior de adicionar uma etapa mais macia ao portfólio de pneus.

Em 2018, sob um regime de nomenclatura diferente, a Pirelli introduziu um pneu "hipermacio" em Mônaco e a consequência não intencional foi uma corrida em grande parte processual. Com um mínimo de duas paradas, pelo menos a corrida deste ano não será exatamente da mesma forma.

