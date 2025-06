OPINIÃO F1: Ida de Hamilton para Ferrari é começo do fim?

"Lewis está em queda livre, não está?" Essa foi a mensagem que recebi esta semana de um amigo, que é um forte torcedor do heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton.

O momento foi interessante, pois momentos antes havia chegado um e-mail com os comentários do ex-piloto que se tornou comentarista Johnny Herbert, que está rapidamente se tornando o 'sr. alugue uma fala' em todos os tipos de assuntos, com suas observações disponíveis gratuitamente para uso como fonte de histórias (em troca de divulgação de sites de apostas).

Essencialmente, o argumento de Herbert era que Lewis Hamilton havia perdido o rumo com a Ferrari e que seria melhor para a equipe italiana apostar tudo em Charles Leclerc, que, com 13 anos a menos, deveria ser considerado o futuro da equipe.

É uma avaliação justa, e foi feita depois que Hamilton terminou em sexto lugar, cortesia da penalidade de Max Verstappen no GP da Espanha; caso contrário, teria sido sétimo, enquanto Leclerc teria conseguido outro lugar no pódio.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Clive Rose / Getty Images

Após a corrida em Barcelona, Hamilton a classificou como: "a pior que ele já havia experimentado". Esse é um elogio indesejável, já que essa foi sua 365ª corrida de F1. A cada corrida, fica cada vez mais difícil ignorar a frustração crescente que ele está sentindo à medida que se adapta ao novo ambiente após sua troca da Mercedes.

O comprometimento de Hamilton não pode ser questionado. Ele está passando tempo na fábrica da Ferrari em Maranello e fica até altas horas da noite durante os fins de semana dos GPs de F1, analisando os dados na esperança de encontrar elementos que, até o momento, estão faltando.

Esses elementos ausentes permanecem desconhecidos para o remetente da mensagem de texto, ou talvez para Herbert também, mas aqueles que trabalham perto dele podem ver seu trabalho determinado em uma busca incessante por um aumento no desempenho e nos resultados.

Lewis Hamilton, Ferrari SF-25 Foto de: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

No entanto, aqueles dias de glória e sua apresentação bem coreografada antes da temporada 2025 parecem agora uma lembrança distante, e há uma sensação de mau presságio de que os sonhos de vencer o oitavo título na F1 não passam disso.

A vitória na corrida sprint na China, assim como a felicidade que ele expressou nas sessões de mídia pós-corrida em Ímola, provaram ser falsas auroras, e até mesmo, como é o caso da pessoa que enviou a mensagem, o fã mais apaixonado de Hamilton deve estar temendo o pior.

Talvez não devêssemos nos surpreender. Assim como Hamilton, outros campeões mundiais de F1, Alain Prost, Fernando Alonso e Sebastian Vettel, todos chegaram à equipe mais famosa da F1 com a esperança de que ela anunciaria outro título - mas isso não aconteceu.

Então, por que não está funcionando para Hamilton?

A situação é complicada, e não há um único fator que seja óbvio. No início da temporada, os problemas da Ferrari se originaram da configuração, com a altura do carro sendo um fator. De fato, o britânico foi desclassificado do GP da China devido a uma prancha do assoalho desgastada, pois seu carro estava muito baixo em relação ao solo.

Além disso, Hamilton gosta de um carro de F1 que é ajustado para ser rígido, o que, mais uma vez, foi comprometido pela suspensão traseira mais macia, que o impediu de ajustá-la. Outro fator foram as atualizações que demoraram a chegar no início da temporada, já que a Mercedes e a Red Bull se beneficiaram de novas peças.

A estratégia ruim tem sido um problema frequente para a Ferrari, e isso não foi ajudado pelo fato de Hamilton ter que forjar um novo relacionamento com seu engenheiro de corrida - e lidar com a barreira do idioma.

A importância da mudança cultural que vem com a mudança de uma equipe do Reino Unido para uma com sede na Itália também não pode ser subestimada. Hamilton sempre precisaria de tempo para se adaptar, mas, como disse Herbert, aos 40 anos, tempo na F1 não é algo que Hamilton tenha em abundância.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Peter Fox / Getty Images

A situação parece sombria e, talvez para quem esteja de fora, parece que Hamilton está em queda livre. Seu comportamento e comentários em Barcelona são apoiados por resultados de corrida abaixo do esperado, o que significa que ele está em sexto lugar no campeonato de pilotos - cerca de 23 pontos atrás de seu companheiro de equipe. Além disso, a história nos diz que a Ferrari não costuma oferecer um final feliz para as carreiras dos campeões mundiais de F1.

No entanto, a mudança de Hamilton para a Ferrari nunca foi por causa desta temporada, mas para se preparar para os novos regulamentos que virão em 2026, na esperança de uma jogada de dados para o oitavo título mundial recorde que sua carreira brilhante merece.

Até mesmo os fãs mais fervorosos de Hamilton estão tendo que se esforçar e alguns, como Herbert, estão começando a questionar se isso acontecerá. Será que esse é realmente o começo do fim, que o verá sendo expulso pela porta dos fundos de um esporte que ele dominou? Espero sinceramente que não, mas a realidade é que não sabemos.

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!