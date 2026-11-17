Liam Lawson nunca falhou na Red Bull Racing na temporada 2025 da Fórmula 1. Foi a Red Bull que falhou com Liam Lawson.

Manter seus serviços por mais um ano não é apenas uma decisão lógica, mas talvez o primeiro sinal de que a organização está mudando os hábitos que desenvolveu sob o comando de alguém como Helmut Marko. No entanto, talvez haja mais um passo que precise ser dado para evitar falhar com Lawson novamente.

É preciso parar de tratar seus jovens pilotos – incluindo Lawson – como mercadorias com prazo de validade.

Dificilmente alguém discordaria que o neozelandês não só merecia permanecer na F1 após seu desempenho neste ano, mas também conquistou esse direito sob a pressão de não ter clareza sobre seu futuro por tanto tempo. Muitos provavelmente teriam cedido ou ficado frustrados, mas a Red Bull o treinou bem para se proteger dessa pressão e não deixar que ela afetasse seu desempenho.

Sua melhor fase do ano coincidiu com um período em que o paddock fazia cada vez mais a mesma pergunta, e de forma cada vez mais veemente: o que mais esse cara precisa fazer para garantir seu futuro?

A confirmação definitiva veio após uma sequência de cinco corridas na zona de pontos, quatro das quais ele terminou em sétimo, colocando-o em uma categoria à parte no meio de pelotão.

Essa sequência também incluiu algumas atuações impressionantes na classificação e manobras ousadas na pista. Ele está em nono lugar na tabela, com mais do que o dobro dos pontos de Pierre Gasly, o 10º. E é em grande parte graças à contribuição de Lawson que a Racing Bulls agora parece prestes a garantir seu melhor resultado na história da equipe.

A temporada 2026 de Lawson é certamente a sua melhor até agora, pelo menos na F1. Mas também é a primeira em que ele realmente conseguiu provar do que é capaz sem ser chamado como substituto ou empurrado para uma tarefa impossível, como aconteceu no início de 2025.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto: James Sutton / Motorsport Images

As duas corridas desastrosas de Lawson pela Red Bull não foram realmente uma surpresa para ninguém – exceto, aparentemente, para a própria equipe.

No entanto, esperar que ele apresentasse um desempenho substancialmente melhor nas circunstâncias de sua promoção – sendo colocado na mesma equipe de Max Verstappen após apenas 11 largadas na F1 – era como esperar que um estudante de medicina recém-formado realizasse uma cirurgia de coração aberto em seu segundo dia de trabalho. Ou que um bombeiro fosse enviado a um arranha-céu em chamas logo na primeira chamada, sem sequer ter resgatado um gato de uma árvore.

No entanto, essas duas corridas continuam sendo um elemento de certa forma determinante na forma como Lawson é visto hoje – e talvez uma das razões pelas quais demorou tanto para confirmar seu futuro. A ideia de que ele é alguém que teve sua chance e falhou ainda parece dominar a avaliação que algumas pessoas fazem de Lawson, tanto fora quanto dentro da Red Bull.

Mas se você simplesmente esquecer esses dois meses — o que o próprio neozelandês pareceu sugerir que havia feito, seja conscientemente ou como uma forma de autoproteção —, o quadro parece completamente diferente. Ele se saiu bem ao substituir Daniel Ricciardo em 2023 e, em seguida, teve um final de temporada sólido quando substituiu, de forma definitiva, o australiano um ano depois.

Mas a carreira de Lawson na F1 até o momento, apesar de ele nunca ter mudado de equipe, tem sido incrivelmente fragmentada. Houve aquelas duas passagens curtas pela escuderia de Faenza, depois a entrada repentina na Red Bull, seguida por seu rebaixamento.

Curiosamente, mesmo em 2026 – o primeiro ano em que ele está prestes a terminar a temporada na mesma equipe com a qual começou os testes de pré-temporada –, ele ainda foi convocado para três corridas para substituir Isack Hadjar.

Ainda assim, há uma coisa importante a se lembrar sobre o ano de 2026 de Lawson. Não é apenas seu melhor ano. Pode ser o melhor justamente porque ele finalmente conseguiu mostrar do que é capaz quando não está sendo usado como uma solução de emergência para preencher um assento que ficou vago de repente.

O VCARB 03 deste ano é o primeiro carro que ele pode realmente chamar de seu na F1, tendo trabalhado em seu desenvolvimento no ano passado e testado-o adequadamente antes do campeonato.

Lawson também está mais experiente, sim. Mas ele ainda tem apenas 24 anos, o que é um pouco difícil de compreender, considerando tudo o que ele já passou na F1. E se não fosse pelo fracasso de março de 2025, ele agora estaria batendo na porta da Red Bull, em vez de lutar pelo direito de permanecer na Racing Bulls.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A decisão subsequente de negar uma vaga a Nikola Tsolov para manter Lawson não é apenas uma indicação de quanto a Red Bull valoriza a temporada do neozelandês. É também, talvez, um sinal claro de que a organização está começando a se afastar da abordagem intransigente de Marko e de sua tendência a tomar decisões repentinas e dramáticas.

Não há como negar que o austríaco construiu algo incrivelmente bem-sucedido com seu programa de juniores, e os resultados de seu trabalho falam mais alto do que qualquer crítica. Mesmo no grid atual, há muitos ex-juniores da Red Bull que foram trazidos para a F1 por Marko. Mas também é verdade que alguns pilotos nunca alcançaram todo o seu potencial sob esse sistema.

Os melhores entre os melhores, incluindo os dois tetracampeões mundiais formados pela abordagem de Marko, são a prova definitiva de seu discernimento. No entanto, há também pilotos como Jean-Eric Vergne, Sébastien Buemi e até mesmo Daniil Kvyat, que potencialmente teriam mais a oferecer se não tivessem sido ignorados, dispensados ou promovidos prematuramente.

Há mais nomes a serem citados – e, afinal, a maioria deles também deve suas carreiras e seus sucessos em outros campeonatos ou equipes à Red Bull e ao próprio Marko. Mas há uma sensação inegável de que alguns deles poderiam ter rendido mais para a organização que os contratou ainda jovens.

A carreira de Lawson na F1 poderia agora ter chegado ao fim da mesma forma que a de Vergne no final de 2014, quando o francês não teve seu contrato renovado pela Toro Rosso após três temporadas, mas também não conseguiu sua promoção para a Red Bull quando Sebastian Vettel decidiu partir para a Ferrari.

Jean-Eric Vergne estava no mesmo nível de Daniel Ricciardo na Toro Rosso, mas suas carreiras na F1 seguiram caminhos muito diferentes Foto: Sutton Images

Marko, em vez disso, apressou a entrada de Kvyat na equipe principal, apesar de Vergne ter superado o russo com folga na única temporada em que correram juntos.

Vergne nunca conseguiu outra vaga na F1, apesar de, anteriormente, ter sido quase um adversário à altura de Ricciardo. Kvyat estava na mesma situação em que o inexperiente Lawson se encontraria uma década depois – e perdeu seu lugar na Red Bull pouco mais de um ano após ser promovido.

Mas se a Red Bull realmente está mudando sua abordagem, ela também precisa parar de tratar Lawson como um fracasso. Porque não foi ele quem fracassou há um ano e meio, mas sim um sistema no qual todos eram julgados pelo mesmo critério: se você for tão bom quanto Verstappen, você sobreviverá.

Mas nem todos são – não apenas em termos de talento absoluto, mas também na maneira como se desenvolvem. Afinal, talentos geracionais são talentos geracionais justamente porque são raros.

Fala-se agora que Lawson tem potencial para ser campeão mundial – o que é típico da F1. Quando alguém impressiona, sempre vai haver comentários a respeito. É uma frase bonita para atribuir a um piloto talentoso, mas tem tanto significado quanto descartar alguém completamente após duas corridas.

O ano de 2027 de Lawson provavelmente começará em meio a especulações de que poderia ser seu último ano na F1.

Porque, ao longo dos anos sob o comando de Marko, a Red Bull nos condicionou a acreditar que seus jovens pilotos têm uma data de validade e que, se de alguma forma não tiverem conseguido entrar na equipe principal antes que essa data chegue, eles devem abrir caminho para a próxima geração.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Manuel Eletto / Getty Images

Mas será que essa é realmente a abordagem correta?

Essa talvez seja uma pergunta que a Red Bull precise responder por si mesma. E se manter Lawson realmente sinaliza uma mudança, talvez a organização deva deixar mais claro que as coisas serão diferentes daqui em diante – que um piloto com bom desempenho não deva temer ser dispensado simplesmente por ter se tornado experiente demais.

Com potencial para o campeonato mundial ou não, Lawson provou que é bom o suficiente para correr na F1 – e para fazer um ótimo trabalho pela equipe pela qual corre.

E continuar a tratá-lo como um fracasso também não vai ajudar a equipe a tirar o melhor proveito dele.

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