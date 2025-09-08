OPINIÃO F1: McLaren pode ter aberto a 'caixa de Pandora' em Monza

A experiência do chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, em gerenciar uma equipe que dominou o esporte por quase uma década e, ao mesmo tempo, administrar a batalha interna entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, faz dele um observador interessante para se ouvir após o GP da Itália.

Não é de surpreender que, no domingo à noite, misturado às perguntas sobre o desempenho geral da Mercedes em Monza e a outra apresentação decepcionante de Andrea Kimi Antonelli, o tópico das ordens de equipe da McLaren tenha sido repetido várias vezes durante a sessão de mídia após a corrida.

A mensagem do pitwall para que Oscar Piastri deixasse Lando Norris passar, depois que o britânico sofreu um atraso de cerca de quatro segundos em seu pitstop, provocou um debate no paddock - por razões óbvias.

"Uma pergunta superinteressante", disse Wolff, quando lhe perguntaram o que ele faria em uma situação como essa. "Não há certo e não há errado. Estou curioso para ver como isso vai se desenrolar. Você cria um precedente que é muito difícil de desfazer".

É importante levar em conta o ponto de vista da McLaren. E, durante a sessão com a imprensa em Monza, que aconteceu quase simultaneamente à conferência de Wolff, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, falou longamente sobre a importância de não isolar a questão do pitstop de outros fatores que levaram o pitwall a tomar a decisão.

"A situação em que trocamos os pilotos não está relacionada apenas ao pitstop", afirmou o italiano, "e é útil que eu esclareça isso, mas também ao fato de que queríamos sequenciar os pitstops dos dois carros, parando Oscar primeiro e depois Lando. E tínhamos a clara intenção de que isso não levasse a uma troca de posição".

"Isso só foi feito porque estávamos cobrindo Leclerc e, ao mesmo tempo, estávamos esperando até o último momento possível para ver se havia uma bandeira vermelha ou um safety car. Então, buscamos o interesse da equipe e, para capitalizar o máximo possível esse interesse, precisávamos ir primeiro com Oscar e depois com Lando, mas a intenção clara era que isso não resultasse em uma troca de posições", continuou.

"Assim, o fato de termos largado em primeiro com Oscar, agravado pela lentidão do pitstop de Lando, levou a uma troca de posições, e achamos que era absolutamente correto voltar à situação anterior ao pitstop e deixar os pilotos correrem. Se tivéssemos parado primeiro com o Lando, acho que, mesmo com a parada lenta, se fizermos os cálculos considerando o poder do undercut* com um pneu macio novo, ele poderia ter recuperado boa parte do tempo perdido no pit stop. Então, para nós, foi relativamente simples dizer que a intenção não era trocar as posições – e é por isso que a parada lenta acaba se somando a essa intenção", falou.

É de fato uma nuance importante: A McLaren poderia ter feito o pit de Norris primeiro - e ele teria tido uma volta completa com pneus macios novos em comparação com os médios usados por Piastri para compensar a diferença, mesmo que ainda tivesse uma parada lenta. Se ele teria saído na frente, ainda é discutível. Mas, seja qual for a resposta, a McLaren colocou Piastri primeiro por causa da necessidade de cobrir a ameaça distante de Charles Leclerc e garantir que Norris não ficasse em desvantagem no caso de um safety car.

Não havia, de fato, nenhuma intenção de trocar de posição entre os pilotos. E não parecia que o risco existia, porque Piastri ainda estava quase quatro segundos atrás do companheiro de equipe na volta anterior a ida ao pitlane.

É inegável que a sequência de paradas contribuiu para a ordem em que os pilotos da McLaren retornaram à pista após os pitstops. No entanto, será que isso explica totalmente a questão maior sobre o que representa um pitstop lento - e se isso é simplesmente "parte da corrida"? E foi ninguém menos que o próprio Piastri quem levantou a questão primeiro, enquanto ainda estava no carro e em segundo lugar na pista.

"Quer dizer, nós dissemos que um pitstop lento fazia parte da corrida, então não entendo o que mudou aqui", disse o australiano pelo rádio, logo antes de informar à equipe que, apesar de não ter um certo grau de compreensão, não pretendia desobedecer à ordem.

É preciso admirar a McLaren pela excelente cultura de equipe que Stella e Zak Brown conseguiram criar nos últimos anos - e é ótimo ver como os próprios pilotos estão fazendo sua parte. Piastri e Norris fizeram o possível para minimizar o incidente durante a coletiva de imprensa oficial, sentando-se no sofá ao lado de Max Verstappen após a corrida. Porém, quando surgiu a pergunta sobre a mesma mensagem de rádio, Piastri deixou escapar uma dica de que não estava totalmente convencido de que a troca estava totalmente de acordo com as 'regras papaia'.

"Acho que a mensagem no rádio já diz o suficiente", falou com um largo sorriso. "Tenho certeza de que discutiremos isso novamente".

E é nesse ponto que as observações de Wolff são precisas. Então, onde você traça o limite?

"Não há uma resposta clara para hoje", disse o chefe da Mercedes. "A resposta, se a gestão dessa forma [é correta], virá no final da temporada, se a situação ficar mais acirrada. Acho que a equipe cometeu um erro, a equipe inverteu as posições. Uma decisão absolutamente justa".

"Por outro lado, o que é um erro da equipe? E se, na próxima vez, o carro não der partida e você perder a posição ou algo assim? A suspensão quebra. O que você faz na próxima corrida? Então, você pode ter uma cascata de precedentes que será muito difícil de gerenciar", questionou.

O que a troca de ordem da McLaren representou, no final, foi uma oscilação de seis pontos no campeonato. Ao permitir que Norris ganhasse uma posição, ele recebeu mais três pontos pela corrida de Monza - e Piastri perdeu a mesma quantidade.

Se levarmos em conta apenas o desempenho em Monza, isso foi absolutamente justo, pois Lando foi simplesmente o melhor dos dois. Portanto, a decisão da equipe simplesmente garantiu que todos recebessem o que mereciam.

Mas isso permite que Piastri se pergunte - com a mesma lógica baseada no desempenho e apenas na justiça aplicada - por que o mesmo não foi feito na Hungria há apenas um mês? Porque ele era o melhor piloto lá - e somente o fato de Norris ter sido desviado para uma estratégia diferente deu a Lando a chance de vitória. Naquela época, a decisão sobre quando colocar os pilotos nos boxes e a intenção por trás da mudança de Norris para uma estratégia diferente não era fazer com que ele vencesse Piastri, era para ultrapassar outros carros, que o britânico ficou para trás depois de uma primeira volta difícil. No entanto, não houve nenhuma solicitação de troca de posição nas últimas voltas, quando o australiano ficou atrás de seu companheiro de equipe.

O fato de algumas estratégias funcionarem melhor do que outras na Fórmula 1 - mesmo apesar de todas as ferramentas de simulação e previsões - faz parte, é claro, das corridas. Assim como as desistências técnicas também fazem. E os pitstops lentos. Ou não?

"E se a equipe cometer outro erro e não for um pitstop... [você] os troca?", questionou Wolff. "Mas, da mesma forma, por causa de um erro da equipe, fazer um piloto que está tentando recuperar o atraso perder os pontos também não é justo. Portanto, acho que teremos nossa resposta sobre se isso foi correto hoje no final da temporada, quando tudo esquentar".

Wolff não está errado ao dizer que "não há uma resposta certa". E também está certo ao dizer que "não há uma resposta errada".

Afinal, trata-se de um assunto complexo. E quando se constrói uma cultura de "a equipe em primeiro lugar", também é importante cuidar não apenas dos pilotos, mas de todos os outros indivíduos que trabalham para a equipe, incluindo aquele que opera a pistola de rodas no canto dianteiro esquerdo do box. Mas se teria sido "mais justo" simplesmente aceitar o pitstop lento como "parte da corrida" também é um ponto de debate interessante.

Tudo isso poderia ser esquecido no final do ano, caso Piastri conquistasse o título com uma vantagem confortável. Mas e se isso não acontecer? Manter a batalha absolutamente justa é quase impossível em um esporte tão complexo como a Fórmula 1, onde algo tão aleatório como um problema na linha de óleo pode custar a um piloto uma grande quantidade de pontos no meio de uma luta pelo título. E é simplesmente impossível remover completamente a influência da equipe do resultado dessa luta.

O que Monza pode ter feito, no entanto, foi abrir a caixa de Pandora para a McLaren. Na mitologia grega, Pandora foi a pessoa que liberou todos os problemas do mundo ao levantar a tampa na qual ela foi orientada a não tocar. Quando você decide que alguns erros fazem parte do automobilismo e outros não, quando você se torna justo, a tampa é aberta - e as perguntas continuarão voltando.

