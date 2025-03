As ordens de equipe emitidas durante as corridas de Fórmula 1 são universalmente odiadas. Até mesmo nas equipes que optam por usá-las.

O tema voltou para os holofotes da categoria depois da corrida de abertura do GP da Austrália de 2025, quando Oscar Piastri e Lando Norris disputaram a liderança em boa parte da prova.

Nos anos da era moderna em que elas foram oficialmente proibidas (2002-2010), "Fernando. Is. Faster. Than. You." [Fernando é mais rápido do que você, em tradução direta], do então engenheiro de corrida da Ferrari, Rob Smedley, para o astro da Scuderia, Felipe Massa, resumiu a estranheza do ato.

Afinal, ela foi entregue a um piloto que liderava o GP da Alemanha um ano depois de sua quase morte na Hungria. Mas mesmo agora que eles podem ser declarados abertamente, não é mais agradável para as equipes.

O dinheiro e a tecnologia são muito importantes nessa esfera - é por isso que o espetáculo absurdo das ordens de equipe codificadas foi aliviado, porque ainda depende da equipe como ela obtém os resultados preciosos de que precisa para sobreviver. Mas elas são formadas por pessoas que são competidores esportivos em sua essência..

E na grande e velha McLaren - a equipe que deixou Ayrton Senna e Alain Prost se enfrentarem - as ordens de equipe continuam a ser uma pauta. E não é um assunto que a equipe goste de discutir.

Mas a McLaren, no entanto, está feliz em enfrentar o constrangimento. Porque a McLaren, mais do que qualquer outra das principais equipes, se comprometeu exatamente com essa situação ao formar a dupla Lando Norris e Oscar Piastri. Ter dois pilotos incríveis e incrivelmente próximos é um bom problema para se ter no geral.

Isso é mérito da McLaren. Eles estão jogando um jogo diferente do da Red Bull, por exemplo. Lá, colocar em campo um segundo piloto que provavelmente não perturbará o constante Max Verstappen é uma escolha fundamental que Christian Horner e companhia adotam.

Lando Norris, McLaren, Andrea Stella, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, e turbinada pela expectativa de que seria a favorita em 2025, a McLaren passou o período de entressafra fazendo perguntas inevitáveis sobre seu plano de ordens de equipe - então enquadrado como uma discussão sobre "regras de engajamento". E ela tinha suas respostas.

O chefe de equipe, Andrea Stella, reiterou que "nossos fundamentos se baseiam nos princípios de corrida que já usamos no ano passado", explicou Norris, "há apenas a responsabilidade minha, de Oscar, Andrea e das equipes que nos cercam como pilotos, de lidar com essas situações corretamente", enquanto Piastri acrescentou que "desde que não estejamos tirando pontos da equipe, é assim que vamos correr".

Então, logo na primeira rodada da nova campanha e diante do público da casa de Piastri, a McLaren desencadeou a discussão sobre ordens de equipe na realidade da F1 em 2025.

Na volta 29 de 57 no último domingo, Piastri foi informado: "mantenha a posição, por favor, mantenha a posição, faça a transição para o seco, elimine os retardatários", depois de ter apagado a liderança duramente conquistada por seu companheiro de equipe, inicialmente à frente de Verstappen.

Norris foi informado ao mesmo tempo: "Não se preocupe com o Oscar por enquanto, vamos passar pelos retardatários e fazer a transição". Depois disso, Piastri fez sua observação: "OK. Estou mais rápido, mas OK".

Então, depois que o tráfego foi liberado e na volta 30, Piastri perguntou: "Ainda estamos segurando agora?" e foi informado de que a ordem estava mantida.

Duas voltas depois, com os resultados da forte perseguição de Piastri à traseira do carro de Norris impactando seu pneu dianteiro esquerdo, o ritmo e a diferença aumentando novamente, ele foi informado: "Estamos livres para correr agora, livres para correr, você conhece as regras..."

No pós-corrida, quando sua perseguição ao vencedor Norris, que já havia sido bem próxima, acabou fracassando com a ida para a grama no final da corrida, Piastri indicou que aceitava o que havia acontecido.

As ordens de equipe foram projetadas para manter as McLarens à frente das demais Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"A corrida de hoje e as circunstâncias foram bastante extremas", disse ele. "Estávamos nos aproximando das equipes de fundo de grid, [com] uma linha seca, sem saber se haveria chuva. Vou conversar com a equipe e tentar entender melhor o que foi pensado, mas acho que sempre fica claro que esse tipo de decisão pode vir em qualquer direção".

O momento da ordem foi claramente crucial para a aceitação de Piastri, embora suas respostas de rádio classicamente discretas às ordens sugerissem que ele não gostou.

Mas ele reconheceu o que estava se passando na mente da McLaren naquele exato momento: que a mudança para os pneus slicks era a única coisa que poderia atrapalhar o 1-2 que havia sido planejado quando o primeiro conjunto de pneus intermediários de Verstappen foi suficiente, o holandês deslizou para o fundo e Piastri voltou à frente.

O céu de Melbourne significava que mais tarde haveria um novo cenário - por mais cruel que fosse esse desenvolvimento para o herói da casa.

Mas as palavras de Piastri acima sugerem que o que aconteceu no último domingo é consistente com a abordagem geral da McLaren em relação às ordens de equipe, que ele acredita. O sucesso da equipe vem em primeiro lugar e, uma vez que isso esteja tão seguro quanto possível, os pilotos podem competir por sua glória pessoal.

É claro que a temporada de 2025 ainda é muito recente. Mas, mais uma vez, ficará claro para Piastri que ele precisa se certificar de que é o líder do MCL39 o máximo possível para garantir que essas chamadas sejam feitas em seu favor na próxima vez.

A McLaren certamente lhe deu confiança de que isso de fato acontecerá, com Stella elogiando como "não é preciso fazer muitos exercícios psicológicos para convencê-lo a não ficar muito chateado consigo mesmo ou com a situação".

A comemoração de Piastri foi um pouco mais discreta do que a de Norris Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Porque ele é um dos pilotos mentalmente mais fortes que já conheci", acrescentou Stella. "Portanto, tenho certeza de que na China ele estará de volta e, muito em breve, terá resultados importantes."

Por mais constrangedor que possa ser para os envolvidos e pela aversão dos fãs da F1 às ordens de equipe, a McLaren estava certa em fazer o que fez em Melbourne.

Ela garantiu o que tinha que fazer naquele momento - e a emoção de eventos passados deve ser ignorada no momento, mesmo que muitas pessoas de fora pensem na Hungria, em Monza, no Brasil e no Qatar no ano passado ao mesmo tempo.

Acertar em decisões subsequentes semelhantes ou ainda mais complexas certamente será mais difícil para a McLaren, dependendo de como a temporada se desenvolver.

Se a temporada terminar como a de 2024 - com um piloto preso em uma longa batalha pelo título (provavelmente com o sempre ameaçador Verstappen) e o outro mais distante, mas ainda matematicamente em jogo - as coisas certamente ficarão complicadas novamente.

Mas se 2025 se tornar rapidamente uma corrida de dois cavalos, isso será, de certa forma, muito mais simples.

A McLaren só precisará priorizar as necessidades de seus construtores antes de confiar que seus pilotos não baterão. Esse é um processo que se torna muito mais fácil com um carro dominante. Com base nos poucos dados disponíveis até agora, o MCL39 parece ser muito bom nesse aspecto.

Esse tópico, portanto, certamente continuará sendo abordado pela McLaren. Mas, como ele coincidiu exatamente com o que a equipe e seus pilotos estavam dizendo antes e depois, o primeiro episódio de ordens de equipe de 2025 deve ser considerado um sucesso, não um drama.

